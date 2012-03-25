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Bu yılın MacBook Pro ve Air modelleri Retina ekran ile gelebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
50
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaz aylarına doğru yeni güncellemelerini piyasada göreceğimiz MacBook ailesine ait modellerde bu yıl önemli bir yeniliğin olabileceği iddia ediliyor. 

Aslında iddialar bir süredir zaman zaman gündeme geliyordu. Bu kez Mountain Lion OS X 10.8 ikinci geliştirici sürümünde bazı işaretlerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Sürümde Macbook Air ve Pro modellerinin Retina ekran çözünürlüğüne erişeceğine işaret edildiği bildiriliyor.

Sürümü deneyen geliştiricilerin bazı uygulamalarda çözünürlüğün iki katına çıktığına, Messenger uygulamasında ise bazı ikonların normal çözünürlüğün iki katında görüntülendiğine şahit oldukları rapor ediliyor.

Bunun bir hatadan kaynaklandığı ihtimali olsa da Apple'ın yeni MacBook modelleri için Retina çözünürlük hazırlıyor olabilir. Bunun duyurusunun da yaz döneminde Mountain Lion OS ile birlikte yapılacağı düşünülüyor.

Apple'ın OS X 10.7 sürümünden itibaren yüksek çözünürlüklü ekranlara destek verdiği biliniyor. OS X 10.8 ile birlikte Retina benzeri HiDPI ekranlara tam destek sağlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynaklar 15 inçik 2880 x 1800 piksel çözünürlükte LCD ekrana sahip MacBook Pro modelinin ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor. 

Retina çözünürlüğe sahip yeni iPad modeli ile Apple ilk adımı attı ve bu yılın sürprizlerle dolu olduğunun da özellikle altını çizdi. Bu yıl Retina ekrana sahip MacBook modelleri kimseyi şaşırtmayacaktır.

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yav he he aynen 7 yıl en beğenilen
iddia ediliyor
bildiriliyor
rapor ediliyor
dusunuluyor
tahmin ediliyor
vurgulaniyor
sasirtmayacaktir
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gfbekir 7 yıl
tarafli bir dh klasigi
aynen devam


ayrica bu haber dogruysa macbook promuzu yukseltebiliriz
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Patria o Muerte 7 yıl
dh nin reklam politikasının sonucu bir haber daha..
apple ekran kartına önem verip mat ekranla yoluna devam etse daha iyi olacak sanki. :/
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muuzipiz 7 yıl
apple yaparsa olur
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tunlab 7 yıl
ne demektir bu "apple elinde teknoloji kalmadi retinaya yukleniyor", bunu yazacak olan kisinin hayatinda mac kullanmamis olmasi gerekiyor, adamlar zaten yapacagini yapmis oyle bi sistem kurmuski windows yanina bile yaklasamaz anca taklit eder, widget yada dock gibi. ben ilk powerbook aldigim zamandan beri 1 kere olsun aramadim windowsu, 3 tane intel islemcili mac aldim hic bootcamp ile windows kurmadim, cunku stabil olmayan bir isletim sistemi'ki windows 7 baya yuksek puan mb pro dan almasina ragmen, retinacı arkadaslar arastirabilir, demem oki late 2009 pro mu belki yillarca deistirmem ama bir mac in yerini ancak daha iyi bir mac tutar:)
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gamblerbarbo 7 yıl
söny
Daha 2011 yeni mac alanlar için üzücü bir haber olsa gerek full hd neyinize yetmiyordu yahu

acisini cekicez gibi duruyor :(
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Commander 7 yıl
Apple son zamanlarda tamamen retina ekran ile kafayı bulmuş durumda.
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Doritoch 7 yıl gamblerbarbo
gamblerbarbo

söny

Daha 2011 yeni mac alanlar için üzücü bir haber olsa gerek full hd neyinize yetmiyordu yahu


acisini cekicez gibi duruyor :(

Ben öyle düşünmüyorum. Ben de aynı durumdayım sizle. Ama şöyle düşündüm; Yeni modellerde ekran kartı bile biraz güçlense fiyat artışı olacak. Zaten biz kampanyalı aldık, yeni model yeni olacak, aylarca kampanya falan olmayacak. Hele retina ekran bence hepten uçacak. TVlere bakın hala led tvlerin veya full hdlerin yanına yaklaşılmıyo. Bu nedenlerden dolayı hiç canınızı sıkmayın. Ama diyosanız ki ben fazla para verirdim o özellikler lazımdı falan; o zaman beklemeliydiniz derim size, bu forumda yeni modellerin eli kulağında olduğu bangır bangır söylendi. O zaman maddi problemi olmayan birinin şu anda iphone 4 veya 4s almsı gibi olmuş bu iş,5 çıkmak üzereyken. Ama dediğim gibi şu an aldığım mac 2436 tl, yenisi geldi hadi diyelim 3000 tl, ben zaten gene mevcut aldığımı tercih ederim.
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Prequel 7 yıl
danGerfuLL
60 LCD, LED, Smart vs. tvlerde Full HD(1920*1080) varken bu kadar çözünürlük ne işe yarayacak anlamış değilim. Çözünürlüğün bu kadar yüksek olması; grafik kartına binen yükü, bu çözünürlükte izlenecek bir videonun/filmin boyutunu, dolayısıyla depolamaya ihtiyacını, uygulamaların yeniden ölçeklenmesine neden olacaktır dolayısıyla uygulamaların yeniden ölçeklenecek süreye ihtiyacını, her şeyden önemlisi de bu kadar çözünürlükteki ekranın güce ihtiyacını artırır. Bu aletlerin zaten şarj konuları sıkıntılı bu noktada dezavantaj olur. Bence bu denli yüksek çözünürlüklere şu an ihtiyaç yok.

Bence var. Geç bile kaldı. İşlem gücü gereksinimi artacak diye teknolojinin duraklaması düşünülemez. 22 inç bir monitörünüzde 4K gibi bir çözünürlüğün nasıl görüneceğini bilseniz bu cümleleri aklınızdan bile geçirmezsiniz.
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danGerfuLL 7 yıl Prequel
Prequel

danGerfuLL

60 LCD, LED, Smart vs. tvlerde Full HD(1920*1080) varken bu kadar çözünürlük ne işe yarayacak anlamış değilim. Çözünürlüğün bu kadar yüksek olması; grafik kartına binen yükü, bu çözünürlükte izlenecek bir videonun/filmin boyutunu, dolayısıyla depolamaya ihtiyacını, uygulamaların yeniden ölçeklenmesine neden olacaktır dolayısıyla uygulamaların yeniden ölçeklenecek süreye ihtiyacını, her şeyden önemlisi de bu kadar çözünürlükteki ekranın güce ihtiyacını artırır. Bu aletlerin zaten şarj konuları sıkıntılı bu noktada dezavantaj olur. Bence bu denli yüksek çözünürlüklere şu an ihtiyaç yok.


Bence var. Geç bile kaldı. İşlem gücü gereksinimi artacak diye teknolojinin duraklaması düşünülemez. 22 inç bir monitörünüzde 4K gibi bir çözünürlüğün nasıl görüneceğini bilseniz bu cümleleri aklınızdan bile geçirmezsiniz.

Teknoloji duraksasın mı demişim? Ayrıca teknoloji sadece çözünürlüğünün artması ile mi ilerliyor?

22 inçte 4K çözünürlük tabiki iyi bir görüntü sağlar; ama mobil dediğimizde iyi de götürüsü var.
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Mertcan. 7 yıl
Adamlar teknolojiyi abartmıştı , şimdi ellerinde teknoloji kalmadı heralde retina ekrandan başka :D
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Prequel 7 yıl
aferim apple. çıksın da ezik laptop üreticileri adam gibi çözünürlükler koymaya başlayıp "koyarsak o boyutta yazılar okunmaz" safsatalarından vazgeçer. ha ama o zaman da laptoplar masaüstüne yaklaşıyor diyemeyeceksiniz o da işin eksisi!
Hobar
Orijinalden alıntı: Batuistdarısı windowsun başına... ben günümüzde kullanılan monitörlerin dpi değerlerini düşük buluyorum. hele hele el kadar telefonlarda koca bir monitörün toplamı kadar pikselleri görünce masaüstünde duran ve dünyanın işlem gücüne sahip bir bilgisayarın bu kadar düşük dpi değerine sahip bir monitörle kullanılmasını koca kasanın yüzlerce watt çeken işlem gücünü el kadar telefonun sahip olduğu bir ekrandaki piksel sayısı için çalıştığını görmek günümüz için üzücü bir durum. lakin işletim sistemleri hep grafik tabanlı olduğu için dpi değerini artırdığınız zaman bu sefer ikonlar masaüstünde minicik görünecektir. bu sorunu aşmanında en iyi yolu olarak artık çözünürlük bağımsız vektörel tabanlı grafiklere sahip bir işletim sistemi yapmaktır. windows2000 çıkmadan vektörel tabanlı olacağı dedikoduları dolaşıyordu o zamandan beridir hayalim vektörel tabanlı bir işletim sisteminin gelmesi. sonra vur dpi değerinin dibine..
aslında zor birşey değil. yapılması gereken piksel sayısını 4e katlamak. 4 piksel tek piksel gibi çalışırsa ölçekleme sorunu da olmaz. Yine herşey aynı büyüklüğünde kalır. ipadde yapılan tam olarak buydu.

arkadaşım o neye benzer? dört piksel tek piksel gibi çalışırsa ne anlamı kaldı 4e katlamanın.
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Recharged 7 yıl
Çıkış fiyatı ne olacak benim kafamı kurcalayan o.Türkiye'de satışa sunulduğunda fiyatlar ciddi anlamda fazla oluyor ve alımı zorlaşıyor.
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Grand_Alexander 7 yıl
jobs'un bilgisayar dünyasına armağanı "retine display" 4K monitörlerin gelmesi de hızlanır eğer iphone 4 te böyle bir değişikliğe imza atmasaydı microsoft'un yolundan gider diyordum ama şimdi retinalaştırma hamlesinin son ayağından sonrası ne olacak merak ediyorum yine yeniden bir teknolojik çağ açan fikir ortaya atacak kimsesi de kalmadı en azından bilindik kimse yok
not: the new ipad ile bunu gördüm jobs tan sonra apple de işler gelecek vaad etmiyor beyler bunu itiraf edelim kendimize
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mindtrap 7 yıl
Çıksında Amerikadan alalım Türkiyedeki adil olmayan vergilendirme sistemiyle alışveriş yapılmaz.
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WoLWeX 7 yıl
sizin bu apple olayı hastalık olmuş adamların kendilerine ait adam akıllı bir patentleri yok hiç haberlere bakmıyor musunuz ne bulunsa hemen sahibinden önce bizimdir deyip patent almışlar hırsızlıktır bu.
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