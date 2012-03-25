Bu yılın MacBook Pro ve Air modelleri Retina ekran ile gelebilir

Yaz aylarına doğru yeni güncellemelerini piyasada göreceğimiz MacBook ailesine ait modellerde bu yıl önemli bir yeniliğin olabileceği iddia ediliyor.





Aslında iddialar bir süredir zaman zaman gündeme geliyordu. Bu kez Mountain Lion OS X 10.8 ikinci geliştirici sürümünde bazı işaretlerin ortaya çıktığı belirtiliyor. Sürümde Macbook Air ve Pro modellerinin Retina ekran çözünürlüğüne erişeceğine işaret edildiği bildiriliyor.





Sürümü deneyen geliştiricilerin bazı uygulamalarda çözünürlüğün iki katına çıktığına, Messenger uygulamasında ise bazı ikonların normal çözünürlüğün iki katında görüntülendiğine şahit oldukları rapor ediliyor.





Bunun bir hatadan kaynaklandığı ihtimali olsa da Apple'ın yeni MacBook modelleri için Retina çözünürlük hazırlıyor olabilir. Bunun duyurusunun da yaz döneminde Mountain Lion OS ile birlikte yapılacağı düşünülüyor.





Apple'ın OS X 10.7 sürümünden itibaren yüksek çözünürlüklü ekranlara destek verdiği biliniyor. OS X 10.8 ile birlikte Retina benzeri HiDPI ekranlara tam destek sağlanacağı tahmin ediliyor.





Kaynaklar 15 inçik 2880 x 1800 piksel çözünürlükte LCD ekrana sahip MacBook Pro modelinin ihtimal dahilinde olduğunu vurguluyor.





Retina çözünürlüğe sahip yeni iPad modeli ile Apple ilk adımı attı ve bu yılın sürprizlerle dolu olduğunun da özellikle altını çizdi. Bu yıl Retina ekrana sahip MacBook modelleri kimseyi şaşırtmayacaktır.