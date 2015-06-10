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Bünyesinde parmak izi okuyucu yer alan Bluetooth kapı kolu: Ola

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bünyesinde parmak izi okuyucu yer alan Bluetooth kapı kolu: Ola
 
Teknolojinin gelişmesiyle akıllı takısı kazanan ürünlerin arasında kapı kolları başı çekiyor. Kişileri anahtar taşıma derdinden kurtaran bu ürünlerden Ola, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde gelişmiş özellikleriyle hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Dış görünüş itibariyle standart bir kapı kolu gibi görünen Ola, esas farkını teknik altyapısı ile koyuyor. Bu doğrultuda ön tarafında ufak bir parmak izi okuma sistemi yer alan ürün, böylece kayıtlanan parmak izlerini hızlı bir şekilde algılayarak kilidi açabiliyor ya da Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak uzaktan kilit açma dahi gerçekleştirilebiliyor.
Diğer benzerlerine oranla kilit açma işlemini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebildiği belirtilen Ola, söylendiği kadarıyla 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde monte edilebiliyor ve 4 adet AA pil ile yaklaşık 2 yıl boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. 
Kickstarter'da konan 125,000$ hedefin bitimine daha 42 gün kala 15,221$'lık bölümünü toplamayı başaran Ola, yapılacak en az 160$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Üretime hazır halde bulunan ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.kickstarter.com/projects/1829539295/ola-fingerprint-smart-lock-open-the-door-to-the-fu?ref=category_newest Yorum Yaz
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clopin 4 yıl en beğenilen
balyozu vurdummu içerdeyim
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gs09gs09 4 yıl
:D iki umuzu dayadınmı hop içerdesin en kötü kilidi kırarız oda olmadı biz giremiosak kimse girmesin die parmak izi okuyucuya bi çekişle vururuz ugras dur bunları düşünmüşler mi :D
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clopin 4 yıl en beğenilen
balyozu vurdummu içerdeyim
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savinelli 4 yıl
sonra kapıyı hack edip eve ellerini kollarını sallayarak girsinler..
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doctor_bey 4 yıl
buna ev emanet edilmez bence, ancak odanın kapısına takılır
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