Bünyesinde parmak izi okuyucu yer alan Bluetooth kapı kolu: Ola

Teknolojinin gelişmesiyle akıllı takısı kazanan ürünlerin arasında kapı kolları başı çekiyor. Kişileri anahtar taşıma derdinden kurtaran bu ürünlerden Ola, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde gelişmiş özellikleriyle hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Dış görünüş itibariyle standart bir kapı kolu gibi görünen Ola, esas farkını teknik altyapısı ile koyuyor. Bu doğrultuda ön tarafında ufak bir parmak izi okuma sistemi yer alan ürün, böylece kayıtlanan parmak izlerini hızlı bir şekilde algılayarak kilidi açabiliyor ya da Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden akıllı telefonlara bağlanarak uzaktan kilit açma dahi gerçekleştirilebiliyor.

Diğer benzerlerine oranla kilit açma işlemini çok daha hızlı şekilde gerçekleştirebildiği belirtilen Ola, söylendiği kadarıyla 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde monte edilebiliyor ve 4 adet AA pil ile yaklaşık 2 yıl boyunca aktif olarak kullanılabiliyor.

Kickstarter'da konan 125,000$ hedefin bitimine daha 42 gün kala 15,221$'lık bölümünü toplamayı başaran Ola, yapılacak en az 160$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Üretime hazır halde bulunan ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1829539295/ola-fingerprint-smart-lock-open-the-door-to-the-fu?ref=category_newest