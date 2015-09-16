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Bütün Apple TV oyunları yeni kumandaya destek verecek

3 yıl
2,9b
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3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bütün Apple TV oyunları yeni kumandaya destek verecek
 
Teknoloji devi Apple'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 4. jenerasyon Apple TV modeli, önemli konularda detaylanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde web görünüme destek vermeyeceğini öğrendiğimiz yeni nesil Apple TV, ortaya çıkan son bilgilere göreyse oyun tarafında önemli bir desteği zorulu kılacak. Geliştirici Dustin Westphal tarafından Apple'ın geliştiricilere özel internet sitesi üzerinde rastlanan bilgiye göre bütün Apple TV oyunları, hareket algılama kabiliyetine sahip yeni kumandaya destek vermek zorunda olacak. 
İlk örneklerinden bir tanesine burada değindiğimiz üzere üçüncü parti oyun kontrolcülerine destek veren 4. jenerasyon Apple TV, bu sınırlama sayesinde de kişilerin harici kontrolcülere mecbur bırakılmasının önüne geçmiş olacak. İsteyen daha iyi bir oyun deneyimi için harici kontrolcü satın alabilecek ancak mevcut kumandayla da her oyun rahatlıkla yönetilebilecek.
Yeni nesil Apple TV için Rayman Adventures, Disney Infinity 3.0, Shadowmatic ve Guitar Hero gibi pek çok oyunun Ekim ayından sonra indirmeye sunulması bekleniyor. 

http://thenextweb.com/apple/2015/09/16/apple-wont-allow-tv-games-that-require-controllers-to-play/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
versin zaten yoksa bi anlamı olmaz gpu gücünü merak ediyom en çok...
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WiiSmash 3 yıl
apple işte bu yüzden kazanıyo arkadaş. bişey çıkardımı %100 uyumlu ve sadece teoride değil gerçekten çalışmasına önem veriyo.
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magicool 3 yıl
merak ettiğim gpu gücü nedir bu cihazın?
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