Bütün Apple TV oyunları yeni kumandaya destek verecek

Teknoloji devi Apple'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 4. jenerasyon Apple TV modeli, önemli konularda detaylanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde web görünüme destek vermeyeceğini öğrendiğimiz yeni nesil Apple TV, ortaya çıkan son bilgilere göreyse oyun tarafında önemli bir desteği zorulu kılacak. Geliştirici Dustin Westphal tarafından Apple'ın geliştiricilere özel internet sitesi üzerinde rastlanan bilgiye göre bütün Apple TV oyunları, hareket algılama kabiliyetine sahip yeni kumandaya destek vermek zorunda olacak.

İlk örneklerinden bir tanesine burada değindiğimiz üzere üçüncü parti oyun kontrolcülerine destek veren 4. jenerasyon Apple TV, bu sınırlama sayesinde de kişilerin harici kontrolcülere mecbur bırakılmasının önüne geçmiş olacak. İsteyen daha iyi bir oyun deneyimi için harici kontrolcü satın alabilecek ancak mevcut kumandayla da her oyun rahatlıkla yönetilebilecek.

Yeni nesil Apple TV için Rayman Adventures, Disney Infinity 3.0, Shadowmatic ve Guitar Hero gibi pek çok oyunun Ekim ayından sonra indirmeye sunulması bekleniyor.

http://thenextweb.com/apple/2015/09/16/apple-wont-allow-tv-games-that-require-controllers-to-play/