Büyük Çinli tedarikçiler fiyatları artırmak için değerli maden üretimini yavaşlatıyor

Elektronik cihazların günlük hayatımızdaki kullanımı arttıkça bu cihazların üretiminde kullanılan değerli maden kaynaklarına olan ihtiyaç ve talep de artıyor. Değerli maden üretimi konusunda en büyük tekel Çin devleti. Çin devleti değerli madenlerin büyük kısmını Moğolistan'daki belirli bölgelerde çıkarıyor. Endüstriden son gelen haberler üretimin yavaşlamaya başladığı yönünde.





Ekonomide yaşanan fiyat durgunluğu ve belirsizlik nedeniyle maden üreticileri üretimi yavaşlatıyor veya tamamen durduruyor. İç Moğolistan bölgesinde maden arama ve tetkik işlemlerini yürüten Baotou Madencilik dün yaptığı duyuruda arz ve talep dengesini sağlamak için üretimi durdurduğunu açıkladı.





Haziran ayından bu yana ABD ve Avrupa pazarındaki ekonomik belirsizlik nedeniyle neodim oksit ve oropim oksit birim fiyatları yüzde 34-35 oranında düştü.





Yılın ilk aylarında Çin, mineral zengini iç Moğolistan bölgesinde madencilik yapan 35 firmayı kaynakların azaldığı gerekçesiyle millileştirmişti. Bu karar Baotou Madencilik firmasının parlamasına neden olmuştu. Bu yüzden firma fiyat hareketliliğinde önemli bir rol oynuyor.





Dünyada değerli maden üretiminin yüzde 97'si Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Periyodik tablonun 17 madeni iç Moğolistan bölgesinde Çin kontrolünde çıkarılıyor. Çin'in bu egemenliğinin kırılması çok zor. Üretimi durdurma kararının ise elektronik ürün fiyatlarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.