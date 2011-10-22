Büyük Çinli tedarikçiler fiyatları artırmak için değerli maden üretimini yavaşlatıyor

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Elektronik cihazların günlük hayatımızdaki kullanımı arttıkça bu cihazların üretiminde kullanılan değerli maden kaynaklarına olan ihtiyaç ve talep de artıyor. Değerli maden üretimi konusunda en büyük tekel Çin devleti. Çin devleti değerli madenlerin büyük kısmını Moğolistan'daki belirli bölgelerde çıkarıyor. Endüstriden son gelen haberler üretimin yavaşlamaya başladığı yönünde.
Ekonomide yaşanan fiyat durgunluğu ve belirsizlik nedeniyle maden üreticileri üretimi yavaşlatıyor veya tamamen durduruyor. İç Moğolistan bölgesinde maden arama ve tetkik işlemlerini yürüten Baotou Madencilik dün yaptığı duyuruda arz ve talep dengesini sağlamak için üretimi durdurduğunu açıkladı.
Haziran ayından bu yana ABD ve Avrupa pazarındaki ekonomik belirsizlik nedeniyle neodim oksit ve oropim oksit birim fiyatları yüzde 34-35 oranında düştü.
Yılın ilk aylarında Çin, mineral zengini iç Moğolistan bölgesinde madencilik yapan 35 firmayı kaynakların azaldığı gerekçesiyle millileştirmişti. Bu karar Baotou Madencilik firmasının parlamasına neden olmuştu. Bu yüzden firma fiyat hareketliliğinde önemli bir rol oynuyor.
Dünyada değerli maden üretiminin yüzde 97'si Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Periyodik tablonun 17 madeni iç Moğolistan bölgesinde Çin kontrolünde çıkarılıyor. Çin'in bu egemenliğinin kırılması çok zor. Üretimi durdurma kararının ise elektronik ürün fiyatlarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.
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"artık türkiye insanına ve yöneticilerine küçücük bir sitem dahi içeren yorumlar silindiği için,gizli kapaklı ima ederek yazıyorum"
haber bahsedilen yer anladığım kadarıyla moğolistan devleti değil çin inin sınırları dahilinde moğolistan olarak adlandırılan bir yer, bu yer moğolistan devletine ait olsaydı büyük güçler bu işi çin e bırakmaz konuya salça olurlardı.
Çinin sömürgesi altında bulunan bir yer,
Bir süre önce ciddi bir çalışma yapılmış ama kimse eliglenmediği için ölü doğmuştu proje,
Bölge de çok ciddi bir şekilde insan avı benzeri bir soykırım yapma çabasındalar şu an, (Daha doğrusu 50-70-80 yıllarında yapıldı)
Tek nedeniyse zengin mağdenler,
İlk yorumu yapan arkadaşa çok katılıyorum...
Değerli maden ve yarımaden üretimi yavaşlatma sebebi başka birşeydir büyük ihtimalle. Çünkü geçen sene aldıkları bir karar ile elektronik ve elektromanyetik yapımında kullanılacak olan birçok hammaddeyi ülke dışına çıkarmama kararı aldılar :) Ufak bir hatırlatma dünyada en büyük üretici ve rezerv çin de mevcut. Japonya büyük bir atılım yaparak bu madenler olmadan veya çok daha az kullanılarak aynı işlevi yerine getirecek teknolojiler ve buluşlar üzerine büyük bir eğitim öğretim seferberliğine girmiş durumda.
Hatta japonyada artık neredeyse muadil(birbirinin tıpatıp aynı, aynı işlevi görür) parça üreten fabrika kalmadı gibi sırf bu sebepten. Otomobil üreticileri birleşti.
Kısaca ürünün pahalılaşması umurlarında değil, zaten kendileri üretip satacak, diğer ülkerede avuçlarına alıp yalayacakları kadar hammadde verecekler. Böyle olunca ürünler pahalılaşacak tabiki.
bugun amerika ve nato seyreltilmis uranyum mermileri kullaniyorsa tek nedeni cinin tungstendeki tekeli.
Onlar çok şerefsizde onlardaki neredeyse bedava işgücünü kullanan dünyadaki yaklaşık 200 aile çokmu şerefli...
Mecburlar global kapitalizm denen oyunun içindeysen sende ülkenin kaynaklarını iyi değerlendirmek zorundasın.
1,3milyar nüfus hiç kolay işdeğil...
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Zamazingo, china