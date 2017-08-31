CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı

CAT bugün IFA 2017'de hayal bile edilemeyecek işkencelere dayanmak üzere tasarlanmış iki akıllı telefon duyurdu. CAT'in dayanıklı ve sağlam yeni orta sınıf cihazları S31 ve S41 isimleriyle resmiyet kazanmış durumda.

Akıllı telefonlar S30 ve S40 modellerinin devamı olarak piyasaya sunuldu. Her ikisi de sadece suya ve toza karşı koruma sağlayan IP68 derecesiyle değil aynı zamanda yüksek kapasiteli pilleriyle dikkat çekiyor. S31 modeli 4000mAh pille donatılırken S41'de 5000mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş.

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Her iki akıllı telefon da 1.2 metreye kadar derinlikteki suyun içinde 35 dakika boyunca kalabilirkten, 1.8 metre yükseklikten sert zemine düşmeye karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Ayrıca askeri standartlarda sağlamlık (MIL SPEC 810G) sertifikasına sahip olduklarını da eklemek gerek.

S41'de 2.3GHz hızında MediaTek sekiz çekirdekli işlemci ve 3GB RAM bulunuyor. Ayrıca 5 inç 1080p ekran ve 32GB dahili depolama alanına (SD kartla 2 TB'a kadar genişletilebilir) sahip. 8MP'lik arka kamerası bulunan akıllı telefonda 2MP sensöre sahip bir ön kameraya yer verilmiş.

S31 ise küçük, 4.7 inç 720p ekran ile donatılmış durumda. 1.3GHz hızında dört çekirdekli bir Qualcomm işlemciye sahip telefonda 2GB RAM ve microSD kart yuvası ile genişletilebilir 16GB dahili bellek var.

Her iki telefon da 31 Ağustos'ta CAT'in online mağazasında satışa sunulacak. S31'in fiyat etiketi 329€ (394$) olarak belirlenirken S41 modeli 449€ (537$) fiyatla tüketicilere sunulacak.