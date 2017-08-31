Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı

Zorlu koşullara dayanıklı ve son derece sağlam akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan CAT, IFA 2017'de her türlü işkenceye karşı dayanabilecek iki yeni akıllı telefon duyurdu.
1 yıl
9,2b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CAT bugün IFA 2017'de hayal bile edilemeyecek işkencelere dayanmak üzere tasarlanmış iki akıllı telefon duyurdu. CAT'in dayanıklı ve sağlam yeni orta sınıf cihazları S31 ve S41 isimleriyle resmiyet kazanmış durumda.
Akıllı telefonlar S30 ve S40 modellerinin devamı olarak piyasaya sunuldu. Her ikisi de sadece suya ve toza karşı koruma sağlayan IP68 derecesiyle değil aynı zamanda yüksek kapasiteli pilleriyle dikkat çekiyor. S31 modeli 4000mAh pille donatılırken S41'de 5000mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş.
Ayrıca Bkz. "LG V30 "en iyi android telefon olabilir mi?" ön İnceleme"
Her iki akıllı telefon da 1.2 metreye kadar derinlikteki suyun içinde 35 dakika boyunca kalabilirkten, 1.8 metre yükseklikten sert zemine düşmeye karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Ayrıca askeri standartlarda sağlamlık (MIL SPEC 810G) sertifikasına sahip olduklarını da eklemek gerek.
S41'de 2.3GHz hızında MediaTek sekiz çekirdekli işlemci ve 3GB RAM bulunuyor. Ayrıca 5 inç 1080p ekran ve 32GB dahili depolama alanına (SD kartla 2 TB'a kadar genişletilebilir) sahip. 8MP'lik arka kamerası bulunan akıllı telefonda 2MP sensöre sahip bir ön kameraya yer verilmiş.
S31 ise küçük, 4.7 inç 720p ekran ile donatılmış durumda. 1.3GHz hızında dört çekirdekli bir Qualcomm işlemciye sahip telefonda 2GB RAM ve microSD kart yuvası ile genişletilebilir 16GB dahili bellek var.
Her iki telefon da 31 Ağustos'ta CAT'in online mağazasında satışa sunulacak. S31'in fiyat etiketi 329€ (394$) olarak belirlenirken S41 modeli 449€ (537$) fiyatla tüketicilere sunulacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 1 yıl
İnşaat mühendisi olarak almak isterim aslında. Şantiyede çalışmıyorum gerçi ofiste çalışıyorum.. Yine de cat kullanmak güzel olur :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
Tam şantiye telefonu işte taş gibi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fatih 1 yıl
Sinirlenip fırlatmalık. Tam bizim millet için biçilmiş kaftan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dehşetengiz 1 yıl
reklami guzel yapmislar helal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl
ısı kamerası vardı eskilerinde bunda yok bu kötü olmuş n önemli farkı idi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Snapdragon 210 olmayaydı iyidi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 1 yıl
reklam böyle yapılır
vallahi satın alasım geldi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Valla şantiye telefonu olarak falan çok iyiymiş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 1 yıl
şu reklam bizim tvlerde oynasa bu telefon burda da satar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 1 yıl
Tanıtım filmini izleyince alasım geldi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 1 yıl
Tam şantiye telefonu işte taş gibi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 1 yıl
Telefonu alır mıyım bilmem de tanıtım filmi çok sağlam olmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9163 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, dayanıklı ve
11 etiket daha cep telefonu sağlam ip68 ifa 2017 cat s31 cat s41 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Xiaomi tamamen yeni bir seriye başlıyor 1 yıl Be Quiet! SFX L serisi PSU’larını duyurdu 1 yıl Google Play Store’dan bayram hediyesi: 5 adet oyun ücretsiz 1 yıl Ryzen Threadripper’ların NVMe RAID sorunu çözülüyor 1 yıl KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde" 1 yıl Grundig geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerini tanıttı 1 yıl Palm geri dönüyor 1 yıl Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi 1 yıl Dünyanın en gelişmiş FPS oyun faresi: Razer Basilisk 1 yıl Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı 1 yıl Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor 1 yıl Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı 1 yıl Samsung otonom araba testlerini ABD'ye taşıyor 1 yıl 128 GB'lık LG V30+ geliyor 1 yıl iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base 1 yıl Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de 1 yıl Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı 1 yıl Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı 1 yıl AMD, Ryzen Threadripper 1900X işlemcisini satışa sundu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı Sonraki Uzaya ait görüntüleri saniyeler içinde analiz eden yapay zeka 1 yıl MicroSD kartlarda hafıza rekoru 1 yıl Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor 1 yıl LG V30 "en iyi android telefon olabilir mi?" ön İnceleme 1 yıl RX Vega 56’ya RX Vega 64 BIOS’u flashlandı: %20’ye varan performans artışı! 1 yıl Sony'nin yeni 1000X kulaklık ailesi 1 yıl Instagram hackerlara karşı uyardı 1 yıl iPhone ile traş olmak mümkün 1 yıl Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor! 1 yıl Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey 1 yıl Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme 1 yıl Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya 1 yıl Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme 1 yıl Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı 1 yıl Araştırmacılar, nöronları takip edebilen sistem geliştirdi 1 yıl Bang & Olufsen'den Apple AirPods'a rakip geldi: Beoplay E8 1 yıl Samsung Frame TV’nin 43 inçlik versiyonu geliyor 1 yıl LG V30 vs Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırması 1 yıl LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC 1 yıl Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim