CERN, internetin ilk sayfasını yeniden hayata geçirdi





Merkezi İsviçre’de bulunan parçacık fizik laboratuvarı CERN, internetin 20’inci yıldönümü anısına internetin ilk web sayfasının yayınına yeniden başlayarak, internet sitelerinin nereden nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

World Wide Web'in doğduğu yer olan CERN'nin (Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu) ilk olarak 30 Nisan 1992 yılında hazırladığı sayfa içerisinde herhangi bir fotoğraf ya da benzeri içerikler yer almıyor. Sadece internet hakkında genel olarak bilgiler yer alan ve internetin ilk sitesi olan sayfa, dünya internet devi Google'ın kurulmasından dört yıl gibi bir süre önce interneti tanıtmaya başlamış durumdaydı.

İnternetin ilk sayfasının yeniden açılmasının nedeni ise, internetin kurulduğu temellerin kullanıcılara hatırlatılması ve internet dünyasının geçirdiği değişimin gözler önüne serilmek istenmesi olduğu belirtiliyor. İnternet dünyasının ilk sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html