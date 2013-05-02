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CERN, internetin ilk sayfasını yeniden hayata geçirdi

6 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Merkezi İsviçre’de bulunan parçacık fizik laboratuvarı CERN, internetin 20’inci yıldönümü anısına internetin ilk web sayfasının yayınına yeniden başlayarak, internet sitelerinin nereden nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
World Wide Web'in doğduğu yer olan CERN'nin (Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu) ilk olarak 30 Nisan 1992 yılında hazırladığı sayfa içerisinde herhangi bir fotoğraf ya da benzeri içerikler yer almıyor. Sadece internet hakkında genel olarak bilgiler yer alan ve internetin ilk sitesi olan sayfa, dünya internet devi Google'ın kurulmasından dört yıl gibi bir süre önce interneti tanıtmaya başlamış durumdaydı.
İnternetin ilk sayfasının yeniden açılmasının nedeni ise, internetin kurulduğu temellerin kullanıcılara hatırlatılması ve internet dünyasının geçirdiği değişimin gözler önüne serilmek istenmesi olduğu belirtiliyor. İnternet dünyasının ilk sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html Yorum Yaz
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northwood 6 yıl en beğenilen
dünyanın ilk sitesi çok güzelmiş hemencicik açılıyor.
Ama en güzel yanı donaım haber gibi her sayfa başında 3 tane reklamla karşılaşmıyor olmanız:)
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DH Misafiri 6 yıl
bademli1969
dünyanın ilk sitesi çok güzelmiş hemencicik açılıyor.Ama en güzel yanı donaım haber gibi her sayfa başında 3 tane reklamla karşılaşmıyor olmanız:)

İnsanlara düzenli/ücretsiz bir hizmet sunabilmek için ne kadar hoşumuza gitmese de o reklamlar hayati önem taşıyor. Ekipte çalışan ve maaş ödenmesi gereken personeller bir yana, sunucu masrafları hiç de ucuz değil. Özellikle de bu kadar ziyaretçisi olan bir sitenin sitenin sunucu masrafları eğer reklam almazsanız iliğinizi kemiğinizi kurutabilir. İki ay sonra ne DH kalır, ne de BSC...
Özet: Yok öyle üç kuruşa beş köfte.
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bulamadımbirşey 6 yıl
adamlar hort yapmış yok mu ceza?
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abdullahors84 6 yıl
Vay be nereden nereye :) Komodorlar ilk çıktığında ulaşılamaz efsane gibi görülürken telefonları beğenmez olduk. İnternet ise aldı başını gidiyor.
Allah ım Sana geliyorum :)
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Steve Paul Jobs 6 yıl
vay anasını be
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FightForBeer 6 yıl
bademli1969
dünyanın ilk sitesi çok güzelmiş hemencicik açılıyor.Ama en güzel yanı donaım haber gibi her sayfa başında 3 tane reklamla karşılaşmıyor olmanız:)

Donanimhaber artık paralı olsun ve reklamsız olsun.
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Behaviour 6 yıl
Tabi ilk olduğu için çok şey beklemiyordum ama çok sade geldi gözüme
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carter 6 yıl
Metin belgesiyle hazırlamışlar.
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northwood 6 yıl
dünyanın ilk sitesi çok güzelmiş hemencicik açılıyor.
Ama en güzel yanı donaım haber gibi her sayfa başında 3 tane reklamla karşılaşmıyor olmanız:)
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northwood 6 yıl en beğenilen
dünyanın ilk sitesi çok güzelmiş hemencicik açılıyor.
Ama en güzel yanı donaım haber gibi her sayfa başında 3 tane reklamla karşılaşmıyor olmanız:)
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mavizaman 6 yıl
nerden nereye.. 30 nisan 92de kuvvetle muhtemel sokakta top oynuyorumdur hayatımızın vazgeçilmez parçasının devreye girdiğini bilmeden rakip kalede gol arıyordum:)
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FRoGKaTa 6 yıl
İlk siteye link vermişsiniz.
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dersamstagnachmittag 6 yıl
mağara ısınmaya başladı tabi....
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