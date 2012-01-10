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CES 2012 : HP'nin yeni Ultrabook'u Envy 14 Spectre

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 : HP'nin yeni Ultrabook'u Envy 14 Spectre
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HP, Folio 13 ile girdiği Ultrabook segmentinde Envy 14 Spectre ile bir adım daha ileri gidiyor. Firma CES 2012 fuarında iddialı Ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi ziyaretçilerine sergilemeye hazırlanıyor.

13.3 inçlik kasa içerisinde bulunan 14 inçlik ekran yüksek çözünürlük, zengin renk, daha iyi parlaklık ve geniş izleme açısı gibi özellikler sunan Radiance teknolojisini barındırıyor. Bu sayede çözünürlük 1600 x 900 değerlerine ulaşıyor. Bu çözünürlük Lenovo'nun Yoga'sı ile aynı oranda.

Intel Core i5-2467M işlemci, 4GB RAM, yakın alan iletişimi NFC yongası, 20mm incelik, 1.8kg ağırlık, arka aydınlatmalı klavye, 9 saate varan kullanım süresi, Intel WiDi görüntü aktarım teknolojisi, HDMI, USB 3.0, 256GB SSD, Windows 7 işletim sistemi, 4 cihaza kadar kablosuz ses aktarımı yapabilen Wireless Audio teknolojisi, Beats by Dr. Dre, CoolSense optimizasyon teknolojisi, hızlı açılış için 2 adet mSATA destekli Intel Rapid Start teknolojisi gibi üstün özellikler sunan Envy 14 Spectre 1400$ fiyat etiketine sahip.

Spectre ABD'de 8 Şubat'ta ardından Avrupa, Asya, Güney Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.

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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten ultra güzel ve şık.:)
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GrounD_ZerO 7 yıl
@denklem

çok güldüm yazdıklarına.. hp nin müşteri hizmetleriyle en son ne zaman görüşmüştün :) sony e adaptörüm bozuldu diye bir telefon aç istersen alacağın cevabı buraya yazarsan arkadaslarda konu hakkında bilgi sahibi olsunlar.. Maalesef bu ön yargılar yüzünden konu hakkında bilgi sahibi olmamanız yüzünden yanlış yönlendirme yapıyorsunuz insanlara.. hp için demiyorum genel olarak böyleyiz.. ilk önce bir araştıralım kötülediğiniz firmayı sonra buraya yazalım..

Saygılar..
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erci501 7 yıl
bu kasayı envy serisine de bekleriz.
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Kunteper Canavarı 7 yıl
1.8 kg ağırlığında ultrabook.
helal sana hp. bayağı hafifletmiş adamlar.
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aslanemre58 7 yıl erci501
erci501
bu kasayı envy serisine de bekleriz.

Yeni Envy'ler geçen ay çıkmıştı zaten bu kasanın aynısı
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korayalttantire 7 yıl
Şu anda aradığım özelliklere en yakın ultrabook bu. Teoride süper gözüküyor. 14 inç olması avantaj. Biraz ağırlığı fazla olsa da... Yalnız benim HP markasına karşı bir önyargım var. Çok fazla ürünü olduğundan mı bu kadar şikayet duyuyorum yoksa HP alınmaması gereken bir marka mı?
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Guest-F8946C419 7 yıl korayalttantire
mobilist

Şu anda aradığım özelliklere en yakın ultrabook bu. Teoride süper gözüküyor. 14 inç olması avantaj. Biraz ağırlığı fazla olsa da... Yalnız benim HP markasına karşı bir önyargım var. Çok fazla ürünü olduğundan mı bu kadar şikayet duyuyorum yoksa HP alınmaması gereken bir marka mı?

Ben pavilion 6560et idi sanırım tam hatırlamıyorum almıştım 2007'de..

Webcam için 4 5 defa götürdüm servise yapamadılar.Hp'ye mesaj attım saçma sapan yazılımlar önerdiler gene çalışmadı.Trackpad çok kalitesizdi tuşlarını kullanmadığım halde bir süre sora dağıldı, değişim talebim karşılığında para istediler garantili üründen
.Ama şuan ne alemde bilemem.

Ama Envy serisi gerçekten iyi görünüyor.
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Guest-9A641C116 7 yıl korayalttantire
mobilist

Şu anda aradığım özelliklere en yakın ultrabook bu. Teoride süper gözüküyor. 14 inç olması avantaj. Biraz ağırlığı fazla olsa da... Yalnız benim HP markasına karşı bir önyargım var. Çok fazla ürünü olduğundan mı bu kadar şikayet duyuyorum yoksa HP alınmaması gereken bir marka mı?

ön yargınız olması gayet normal

pavilion serisi cihazlar fransızca pavyon anlamına gelmekte ve multimedia eğlence bilgisayarlarıdır.

ve hp'nin son kullanıcı ürünleri olan pavilion'ları HP üretmemektedir. HP'nin alt markası olan HP Ent. adı altında üretilmektedirler.

masaüstü bilgisayarları Asus anakart kullanmakta ve kasa dışında toplamadan farksızdır.

asıl hp

Elitebook,Probook,Elite Desktop,Workstation'lardır. üst segment bilgisayarlardır fiyat olarak :) ancak bir o kadarda kaliteli ve sağlamdırlar.

fiyatı yüksektir. ancak o fiyatı cihaza değil servise veriyorsunuz.

üstsegment bir cihaz servise girdiği dakikadan itibaren.

ekspertizi,parça temini,tamiratı,test teslimat süreci net olarak 24 saati geçemez,geçmez :)



hp ve hp ent. ayrılmayı düşünüyorlar sanırsam.


pavilion'ların son gelen bu tarz serileri oldukça iyiye gitmeye başladı eskiden vardı ki hala var konunun neredeyse tamamı dv6000 serisi vb serilerdeki ısı problemleriyle arıza yorumlarıyla doludur.

ozamanlar bende dv2000 serisi bir cihaz kullanıyordum aynı sorunlardan bende müzdariptim. yeni serilerde iyice toparladırlar kendilerini ( dizüstülerde) masaüstülerini kullanmadığım için yorum yapamayacağım.

önyargılarım yavaş yavaş gitmeye başladı

ancak her halükarda elektronik şans işi önyargı diye birşey olamaz :)
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