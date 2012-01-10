CES 2012 : HP'nin yeni Ultrabook'u Envy 14 Spectre

HP, Folio 13 ile girdiği Ultrabook segmentinde Envy 14 Spectre ile bir adım daha ileri gidiyor. Firma CES 2012 fuarında iddialı Ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi ziyaretçilerine sergilemeye hazırlanıyor.





13.3 inçlik kasa içerisinde bulunan 14 inçlik ekran yüksek çözünürlük, zengin renk, daha iyi parlaklık ve geniş izleme açısı gibi özellikler sunan Radiance teknolojisini barındırıyor. Bu sayede çözünürlük 1600 x 900 değerlerine ulaşıyor. Bu çözünürlük Lenovo'nun Yoga'sı ile aynı oranda.





Intel Core i5-2467M işlemci, 4GB RAM, yakın alan iletişimi NFC yongası, 20mm incelik, 1.8kg ağırlık, arka aydınlatmalı klavye, 9 saate varan kullanım süresi, Intel WiDi görüntü aktarım teknolojisi, HDMI, USB 3.0, 256GB SSD, Windows 7 işletim sistemi, 4 cihaza kadar kablosuz ses aktarımı yapabilen Wireless Audio teknolojisi, Beats by Dr. Dre, CoolSense optimizasyon teknolojisi, hızlı açılış için 2 adet mSATA destekli Intel Rapid Start teknolojisi gibi üstün özellikler sunan Envy 14 Spectre 1400$ fiyat etiketine sahip.





Spectre ABD'de 8 Şubat'ta ardından Avrupa, Asya, Güney Amerika ülkelerinde satışa sunulacak.