CES 2012 : Lenovo'dan IdeaCentre Q180 ev sinema PC'si





Bu yıl ki CES fuarında beklentinin aksine Samsung, HTC gibi devler, global pazarı ilgilendiren mobil cihaz tanıtımı yapmadılar. Bu açıdan Lenovo CES fuarında öne çıkan firmalardan birisi oldu. Tablet, laptop ve Ultrabook modellerinden sonra Lenovo'nun bir diğer ürünü de IdeaCentre Q180 ev sinema PC'si oldu.



IdeaCentre Q180 modeli firma tarafından dünyanın en küçük masaüstü PC'si olarak lanse edildi. 22mm inceliğe sahip Q180, çift çekirdekli 2.13GHz hızında Intel Atom işlemci barındırıyor. 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD veya 128GB SSD, WiFi özelliklerine sahip olan cihaz VESA kaidesi ile pek çok HDTV arkasına da rahatlıkla monte edilebiliyor.



HDMI, USB 3.0, VGA girişleri modelin ön kısmına konumlanmış. Full HD ve Blu-ray 3D desteği, 7.1 ses sistemi ile otuma odanızı sinema salonuna çevirmeye hazır. N5902 kablosuz mini tuş takımı ile klavye ihtiyacınız da ortadan kalkıyor.



Cihaz bir de Blu-ray sürücüye sahip. Ancak sürücü mıknatıslar yardımıyla cihaza tutunuyor. Sürücü cihazla aynı boyutlarda. Bu bakımdan birbirine yapıştığında tek bir kasaymış gibi görünüyor.



IdeaCentre Q180 349$ karşılığında perakende mağazaları ve firma internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.

