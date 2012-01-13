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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Lenovo'dan IdeaCentre Q180 ev sinema PC'si

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ki CES fuarında beklentinin aksine Samsung, HTC gibi devler, global pazarı ilgilendiren mobil cihaz tanıtımı yapmadılar. Bu açıdan Lenovo CES fuarında öne çıkan firmalardan birisi oldu. Tablet, laptop ve Ultrabook modellerinden sonra Lenovo'nun bir diğer ürünü de IdeaCentre Q180 ev sinema PC'si oldu.

IdeaCentre Q180 modeli firma tarafından dünyanın en küçük masaüstü PC'si olarak lanse edildi. 22mm inceliğe sahip Q180, çift çekirdekli 2.13GHz hızında Intel Atom işlemci barındırıyor. 4GB DDR3 RAM, 750GB HDD veya 128GB SSD, WiFi özelliklerine sahip olan cihaz VESA kaidesi ile pek çok HDTV arkasına da rahatlıkla monte edilebiliyor.

HDMI, USB 3.0, VGA girişleri modelin ön kısmına konumlanmış. Full HD ve Blu-ray 3D desteği, 7.1 ses sistemi ile otuma odanızı sinema salonuna çevirmeye hazır. N5902 kablosuz mini tuş takımı ile klavye ihtiyacınız da ortadan kalkıyor.

Cihaz bir de Blu-ray sürücüye sahip. Ancak sürücü mıknatıslar yardımıyla cihaza tutunuyor. Sürücü cihazla aynı boyutlarda. Bu bakımdan birbirine yapıştığında tek bir kasaymış gibi görünüyor.

IdeaCentre Q180 349$ karşılığında perakende mağazaları ve firma internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.

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Mobile Prof. 7 yıl
Media player varken yuzune bakan olmaz bunun.
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dreamblue35 7 yıl
cihaz, özellikleri olarak günümüz standartlarını karşılar nitelikte fakat işlemci zayıf kalmış ayrıca ekran kartı ne kullandığını belirtmemiş
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DH Misafiri 7 yıl
ses sistemi için ayrı anfiye ihtiyaç oluyomu?
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DH Misafiri 7 yıl
Bundan 3 sene önce Tv nin altına koymak için böyle bir PC arıyordum ve sadece mac mini ve asusun bir modeli vardı ikisindede HDMİ cıkıs yoktu ve cok ama cok pahalıya mal oluyordu; Bende icybox media player almıştım bu paralara. Bu sistem işlevi için uygun fiyata sahip bir cihaz heleki bluray yazıcısıda varsa kelepir bile sayılabilir
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halitozbasli 7 yıl
3 sene önce arasan bu kadar compact ve tam anlamı ile TV için üretilmiş bir cihaz bulamazdın. bu fiyat lara Wd nin İcxyboxın media playerları satılıyordu. Şimdi bu fiyata tam tv altı pc alıyorsun.
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batkent 7 yıl
gerçekten çok güzel (parası olana tabi) :D
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E_Aydin35 7 yıl
Harika harika harika birşey bu gerçekten beyninizi öpeyim düşündüğüm beynide ürettiğim şeyleri hep yapıyorsunuz çok iyi düşünülmüş klavye 10'unda 10'unda :D başarılar böyle devam..:)
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Batuist 7 yıl
işlevine göre fiyatı çok iyi bence.. Ama yine ceste tanıtılan ve üzerinde ubuntu çalıştıran TVnin kalvyesi çok daha çekici gelmişti bana.. bir kumanda arkası mini klavye ön yüzü dokunmatik navigasyon özelliğini taşıyorduki bu klavyeye oranla bana çok çok daha kullanışlı gelmişti. Ona benzer bir kumanda sunsaymış tam on numara olurmuş ama eminim o kumanda tasarımı geleceğin tasarımı olacaktır süper birşeydi. Hatta şu an tam aradığım ve istediğim şey.. Bu haberdeki klavyenin boyutunu resimden anlamak pek mümkün değil ama şekil itibari ile ileride revizyon geçirecek bir tasarım gibi duruyor.
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alprkrkmz 7 yıl
yalnız klavye on numaraymış..
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