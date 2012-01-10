CES 2012 : Sony'den OLED ekranlara rakip Crystal LED

Haber Editörü
Bir süre önce ticari segmente yönelik OLED TV üretimini durduran ve XEL-1 modelini de piyasada çeken Japon elektronik devi Sony bu kez OLED'e rakip yeni bir ekran teknolojisi ile CES fuarına geliyor.
Fuarda 55 inçlik bir Crystal LED prototipi sergileyen Sony, her RGB renk üzerine ultrafine adı verilen belirli bir piksel sayısı entegre ediyor ve ekranın ön kısmında gösteriyor. Sony şimdilik yeni teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermedi ancak standart LCD'lere göre 10 kat daha hızlı tepkime süresi, 3.5 kat daha fazla kontrast ve 1.4 kat daha fazla renk gamı sunacağı belirtiliyor.
Bununla birlikte prototip ekranın parlak ve güzel görüntüler verirken durağan imajlarda düşük bir tazeleme oranı yakaladığı tespit edilmiş. Ancak final modelinin bu sıkıntıları aşacağı tahmin ediliyor.
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bunlar Japon dahili pazarında ve USA/Canada çok fazla sattılar!
A-Örneğin Toyota ile büyük bir anlaşma imzalayarak yüksek adette Hi-Seg.Jeep ve bazı taşıtlarda Navigation
paneli olarak kullanılmıştır!!
B-Canada/USA da,dünya devi şirketler/Bankalar v.s dahil bir sürü yere yine çok yüksek adetli XEL-1 sattı bu uyanık Sony
C-Global pazarda yine en başta Bankalar ve Şirketler v.s olarak yüksek adette XEL-1 panel sattılar
Kısaca biz burada görmemiş/kullanmamış yada fiyatıyla alay ederken,herifler kendilerinin bile inanamadığı kadar
XEL-1 panel satmayı başardılar!!
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Ana Üreticiler her zaman yeni panel teknolojileri üzerine çalışmaktadırlar!
Adamlarım Laboratuvar/Test birimlerinde daha gün yüzüne çıkmamış bir kaç panel daha var
Örneğin Sony LaserTV de tüm işlemleri bitirdi!
Veya bu yeni panel içinde,artık ortağı olduğu Sharp(Sakai-City Plant/Osaka Bay)ile son 2 senedir gelişmeler
yapıyordu(çok büyük ihtimallede bu yeni Modüller Sharp veya AUO üretimidir!!)
Zaten Modül işinde Sony yoktur,Fabrika tarzı üretimlerini fason olarak dışarda yaptırmaktadır veya Samsung/Sharp
ve diğer ana Modül üreticilerden karşılar ve bu hep böyledir Sony de!
Ancak prototip uygulama/üretim v.s kendi bünyesinde yapılmaktadır(Substrate=ham cam Matrix levhası yine dışardan
alınmaktadır!)
Burada bahsedilen "LED" unsuru ise şuanda anda çoğumuzun kullandığı "çakma" LED-TV denilen panellerden değil tabiki
Karıştırmayın ltf bu iki tip paneli!!
FED/SED/TOLED/AMOLED/OLED/P_LED/S_PLED/v.s gibi yeni nesil panellerdendir bu panel!
"Çakma" LED değil,gerçek LED paneldir
ANCAK bu yeni panel tipinin yukarıuda yazdığım tam LED lerden biraz farkı vardır,bunu zaman içinde aşarlarmı bilemem
çünkü o panellerde Backlight yoktur!!!!!(PDP ler gibi)her pixel elekriksel yük ile bağımsız ışık üretmektedir!!!
En iyiside FED ile SED tir(bildiğiniz/hatta cep telefonu/camera/tablet v.s kullandığınız AMOLED/OLED ler bile bunların
yanında zayıf kalıyor!!)
FED ile SED(en iyisi SED tir!) CRT tabanlıdır;ve en büyük teknolojik gelişmede(şimdilik)bu iki panelde olmuştur,
taban veya çıkış ile mantık ve hesaplama eski yani CRT ama sonuç mükemmel bir teknoloji yakalama ve her ikiside
USA lı dev teknoloji bulucusu olan en başta NANO ile FED den çıkmıştır(Lisanslarınıda Kore ve Japonlar kiraladılar!)
Sonuç olarak şuanda kullandığımız paneller zaten birer "classic" ama uyanık üreticiler her sene yeni bir şey diye bunları
pazara sunmaya devam ederken,dikkat ettiğiniz gibide sorunlar "kalitesizlikten" dolayı inanılmaz düşmektedir!
Kalite kontrol en başta LGE ile SAmy olmak üzere adeta yerlerde,Band tan ne çıkarsa aynen kutuya konmaktadır
maalesef!
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Saygılar