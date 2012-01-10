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CES 2012 : Sony'den OLED ekranlara rakip Crystal LED

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
1
31
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce ticari segmente yönelik OLED TV üretimini durduran ve XEL-1 modelini de piyasada çeken Japon elektronik devi Sony bu kez OLED'e rakip yeni bir ekran teknolojisi ile CES fuarına geliyor.

Fuarda 55 inçlik bir Crystal LED prototipi sergileyen Sony, her RGB renk üzerine ultrafine adı verilen belirli bir piksel sayısı entegre ediyor ve ekranın ön kısmında gösteriyor. Sony şimdilik yeni teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermedi ancak standart LCD'lere göre 10 kat daha hızlı tepkime süresi, 3.5 kat daha fazla kontrast ve 1.4 kat daha fazla renk gamı sunacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte prototip ekranın parlak ve güzel görüntüler verirken durağan imajlarda düşük bir tazeleme oranı yakaladığı tespit edilmiş. Ancak final modelinin bu sıkıntıları aşacağı tahmin ediliyor.

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albani 7 yıl en beğenilen
Bir bilgi vereyim,o bazılarınız beğenmediği veya aşırı pahalı bulduğu v.s ilk nesil Sony OLED panelleri(XEL-1)
bunlar Japon dahili pazarında ve USA/Canada çok fazla sattılar!

A-Örneğin Toyota ile büyük bir anlaşma imzalayarak yüksek adette Hi-Seg.Jeep ve bazı taşıtlarda Navigation
paneli olarak kullanılmıştır!!

B-Canada/USA da,dünya devi şirketler/Bankalar v.s dahil bir sürü yere yine çok yüksek adetli XEL-1 sattı bu uyanık Sony


C-Global pazarda yine en başta Bankalar ve Şirketler v.s olarak yüksek adette XEL-1 panel sattılar

Kısaca biz burada görmemiş/kullanmamış yada fiyatıyla alay ederken,herifler kendilerinin bile inanamadığı kadar
XEL-1 panel satmayı başardılar!!

++
Ana Üreticiler her zaman yeni panel teknolojileri üzerine çalışmaktadırlar!
Adamlarım Laboratuvar/Test birimlerinde daha gün yüzüne çıkmamış bir kaç panel daha var


Örneğin Sony LaserTV de tüm işlemleri bitirdi!
Veya bu yeni panel içinde,artık ortağı olduğu Sharp(Sakai-City Plant/Osaka Bay)ile son 2 senedir gelişmeler
yapıyordu(çok büyük ihtimallede bu yeni Modüller Sharp veya AUO üretimidir!!)
Zaten Modül işinde Sony yoktur,Fabrika tarzı üretimlerini fason olarak dışarda yaptırmaktadır veya Samsung/Sharp
ve diğer ana Modül üreticilerden karşılar ve bu hep böyledir Sony de!
Ancak prototip uygulama/üretim v.s kendi bünyesinde yapılmaktadır(Substrate=ham cam Matrix levhası yine dışardan
alınmaktadır!)

Burada bahsedilen "LED" unsuru ise şuanda anda çoğumuzun kullandığı "çakma" LED-TV denilen panellerden değil tabiki

Karıştırmayın ltf bu iki tip paneli!!

FED/SED/TOLED/AMOLED/OLED/P_LED/S_PLED/v.s gibi yeni nesil panellerdendir bu panel!
"Çakma" LED değil,gerçek LED paneldir


ANCAK bu yeni panel tipinin yukarıuda yazdığım tam LED lerden biraz farkı vardır,bunu zaman içinde aşarlarmı bilemem
çünkü o panellerde Backlight yoktur!!!!!(PDP ler gibi)her pixel elekriksel yük ile bağımsız ışık üretmektedir!!!

En iyiside FED ile SED tir(bildiğiniz/hatta cep telefonu/camera/tablet v.s kullandığınız AMOLED/OLED ler bile bunların
yanında zayıf kalıyor!!)
FED ile SED(en iyisi SED tir!) CRT tabanlıdır;ve en büyük teknolojik gelişmede(şimdilik)bu iki panelde olmuştur,
taban veya çıkış ile mantık ve hesaplama eski yani CRT ama sonuç mükemmel bir teknoloji yakalama ve her ikiside
USA lı dev teknoloji bulucusu olan en başta NANO ile FED den çıkmıştır(Lisanslarınıda Kore ve Japonlar kiraladılar!)

Sonuç olarak şuanda kullandığımız paneller zaten birer "classic" ama uyanık üreticiler her sene yeni bir şey diye bunları
pazara sunmaya devam ederken,dikkat ettiğiniz gibide sorunlar "kalitesizlikten" dolayı inanılmaz düşmektedir!
Kalite kontrol en başta LGE ile SAmy olmak üzere adeta yerlerde,Band tan ne çıkarsa aynen kutuya konmaktadır
maalesef!

++
Saygılar
Bir bilgi vereyim,o bazılarınız beğenmediği veya aşırı pahalı bulduğu v.s ilk nesil Sony OLED panelleri(XEL-1)bunlar Japon dahili pazarında ve USA/Canada...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
Sadece Sony Music ve Sony Columbia Pictures in yıllık karı Lg nin yıllık karında fazla
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Percipience 7 yıl
Şimdi Sony ne demek bilmeyenlere cevap vermem gerekiyor.

Sony, Panavision, Arri ve RED in 4K kamerası var. Bu kameralarla dünyanın en büyük bütçeli filmleri çekiliyor. Ayrıca Sony SRML560 TV değil profesyonel 4K LCD monitör film sektörü için üretilmiş. LG ve Samsung anlamadığı bir konudur.
Sony Columbia Pictures film çekiyor kendi teknolojisi olan Blu-ray e aktarıyor, Sony sayesinde bugün Blu-ray Disc var sizler internetten 7GB indirip izliyorsunuz. Dünyanın en büyük film ve elektronik şirketleri bir standard olarak yıllar önce kabul etti. Sony TV sayesinde ayakta durmuyor. Sony profesyonel görüntü sistemleri, profesyonel ses sistemleri, stüdyo ekipmanları ve profesyonel yazılım üretiyor. Bu adamların işi bu, sadece bir panel üreticisi değil.
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...
Tamam Sony hakkında hiç bir şey bilmeden yazanları anlıyorum ama bilgisizliğini bir kaç kelime oyunu ve kabalıkla gösterenleri anlamıyorum. LG de Samsungda profesyonel ses ve görüntü dünyasının kapılarından hiç girememiş firmalar. Film sektörü onlara Amerika kadar uzak.
Ne görüntüden anlarlar ne sesden. Adam gibi bir profesyonel kamera ve ses sistemleri yapamamış korea kökenli firmalar ucuz LCD panel yapıp başka firmaların üretiği teknolojileri kullanarak LCD TV ve fotoğraf makineleri yapıp satıyorlar diye dünyanın en iyileri mi oldular? Türkiyede en çok satan Murat, şahin ve doğan çok sattığı için mi iyiler? Yoksa ucuz olduğu için mi tercih edildiler.
Parasınzı yoksa ucuz arıyorsanız veya ses ve görüntüden anlamıyorsanız Samsung ve LG alın bende tavsiye ederim. 2.000 TL ye Samsung var 5.000TL ye olan Samsung bence çok daha iyidir.
52.400 avroluk Profesyonel Sony monitörle 2.000 TL lik LG televizyonu aynı sanmak
Sony F65 profesyonel 4K kamera Sadece MSRP: $108 500.00
TR de 388.000 TL ye alabilirsiniz. Belki 3-5 bin farkeder.
bandpro.com/...
Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları ?4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
pro.sony.eu/...
Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.
avland.co.uk/...
Tekrar yazıyorum Samsung ve LG tarihi boyunca profesyonel bir kamera monitör ve stüdyo ekipmanı üretemedi. Film ve müzik sektörü için tek taş bile koymamış firmalar. Aslında üzülerek söylüyorum bugüne kadar sattıkları bildiğimiz LCD panel başka teknolojileri yok. Ucuz LCD TV yaparlar ve çok satarlar. Ya parası az olan yada anlamayan alır. Sony ve diğer pahalıya satan markaların ürünlerini alamıyorsanız pahalı geliyorsa almayın. Pahalı olan ürünlerin kalitesiz olduğuna ve ucuzu kadar iyi olabileceğine inanmanızı sağlayan sanırım parasızlık.
Sony BVM-E250 Buda profesyonel OLED monitor Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
bhphotovideo.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00 TR de 144.000 TL civarı alınabilir.
Farklı model ve fiyatlarını görebilirsiniz.
Advanced Professional Media Station with Dual SxS Card Slots and Quad Layer Professional Disc
pro.sony.com/...
Sony FULL HD 1080p HDW-F900 ün üretim yılı 1997
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
LG ve Samsung daha 50 fırın ekmek yemesi lazım. Ayrıca ben Sony satıcısı değilim. Bildiğim linkleri paylaştım.
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DH Misafiri 7 yıl
Sony OLED üretimi hiç bir zaman durdurmadı.
Sony BVM-E250 profesyonel OLED monitor! Sony 2007 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel
Sony 2006 yılında üretilen 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro
Çeşitli Ekran Modları ?4K/QFHD mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)
Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US
Sony F65 profesyonel 4K kamera Sadece MSRP: $65.000
Sony Columbia pictures, Screen gems Sony ye ait film şirketleri bu adamların işi bu :) tarihinde adam gibi bir mp3 player yapamış korea kökenli firmalar TV yapıyor ve Sony ye rakip mi oluyorlar? Şaka olmalı :)
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interwap 7 yıl
albani
Bir bilgi vereyim,o bazılarınız beğenmediği veya aşırı pahalı bulduğu v.s ilk nesil Sony OLED panelleri(XEL-1) bunlar Japon dahili pazarında ve USA/Canada çok fazla sattılar! A-Örneğin Toyota ile büyük bir anlaşma imzalayarak yüksek adette Hi-Seg.Jeep ve bazı taşıtlarda Navigation paneli olarak kullanılmıştır!! B-Canada/USA da,dünya devi şirketler/Bankalar v.s dahil bir sürü yere yine çok yüksek adetli XEL-1 sattı bu uyanık Sony
C-Global pazarda yine en başta Bankalar ve Şirketler v.s olarak yüksek adette XEL-1 panel sattılar Kısaca biz burada görmemiş/kullanmamış yada fiyatıyla alay ederken,herifler kendilerinin bile inanamadığı kadar XEL-1 panel satmayı başardılar!! ++ Ana Üreticiler her zaman yeni panel teknolojileri üzerine çalışmaktadırlar! Adamlarım Laboratuvar/Test birimlerinde daha gün yüzüne çıkmamış bir kaç panel daha var
Örneğin Sony LaserTV de tüm işlemleri bitirdi! Veya bu yeni panel içinde,artık ortağı olduğu Sharp(Sakai-City Plant/Osaka Bay)ile son 2 senedir gelişmeler yapıyordu(çok büyük ihtimallede bu yeni Modüller Sharp veya AUO üretimidir!!) Zaten Modül işinde Sony yoktur,Fabrika tarzı üretimlerini fason olarak dışarda yaptırmaktadır veya Samsung/Sharp ve diğer ana Modül üreticilerden karşılar ve bu hep böyledir Sony de! Ancak prototip uygulama/üretim v.s kendi bünyesinde yapılmaktadır(Substrate=ham cam Matrix levhası yine dışardan alınmaktadır!) Burada bahsedilen LED unsuru ise şuanda anda çoğumuzun kullandığı çakma LED-TV denilen panellerden değil tabiki
Karıştırmayın ltf bu iki tip paneli!! FED/SED/TOLED/AMOLED/OLED/P_LED/S_PLED/v.s gibi yeni nesil panellerdendir bu panel! Çakma LED değil,gerçek LED paneldir
ANCAK bu yeni panel tipinin yukarıuda yazdığım tam LED lerden biraz farkı vardır,bunu zaman içinde aşarlarmı bilemem çünkü o panellerde Backlight yoktur!!!!!(PDP ler gibi)her pixel elekriksel yük ile bağımsız ışık üretmektedir!!! En iyiside FED ile SED tir(bildiğiniz/hatta cep telefonu/camera/tablet v.s kullandığınız AMOLED/OLED ler bile bunların yanında zayıf kalıyor!!) FED ile SED(en iyisi SED tir!) CRT tabanlıdır;ve en büyük teknolojik gelişmede(şimdilik)bu iki panelde olmuştur, taban veya çıkış ile mantık ve hesaplama eski yani CRT ama sonuç mükemmel bir teknoloji yakalama ve her ikiside USA lı dev teknoloji bulucusu olan en başta NANO ile FED den çıkmıştır(Lisanslarınıda Kore ve Japonlar kiraladılar!) Sonuç olarak şuanda kullandığımız paneller zaten birer classic ama uyanık üreticiler her sene yeni bir şey diye bunları pazara sunmaya devam ederken,dikkat ettiğiniz gibide sorunlar kalitesizlikten dolayı inanılmaz düşmektedir! Kalite kontrol en başta LGE ile SAmy olmak üzere adeta yerlerde,Band tan ne çıkarsa aynen kutuya konmaktadır maalesef! ++ Saygılar

SED geliştiren veya üreten var mı? Canon da vazgeçti.
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albani 7 yıl
Arkadaşım SED Patentli bir "üründür"(NANO Prop.Inc.USA nın)

"Geliştirmeye" ihtiyacı yokki
nihai ürün haline gelmiş/bitmiş v.s hazır bir paneldir!

Sadece piyasaya çıkması ise çok ayrı bir durumdur,Lisansını satın alan,kendisine güvenen
bir üretici bunu çıkarabilir,bu ister Canon olsun ister Tosh veya Sony olsun!

Not;Canon sadece Lisans sahibidir!!! Üretici değildir ve bunun için de geçmişte Tosh ile anlaştı ve ürünüde
o çıkardı zaten



Her ne kadar Lisans anlaşmasının bir süresi varsa da bunlar Patent sahibi ve diğer taraflarca
oturup anlaşılacak teknik/ticari durumlardır+

Şahsi görüşüm bu işin bittiği yani çıkmayacağı yönündedir

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DH Misafiri 7 yıl
mako3e
albani usta teknik olarak çok şey yazmaya çalışıyorsunuz AMA,birilerine (genelde firmalara) atıf yapıp kısa kestiğiniz cümleler, herkesin anlamayacağı türden kısaltmalar,tüketiciyi ilgilendirmeyen ve marjinal faydası sıfır olan teknoloji spekülasyonları, cümleyi açıklayacağım diye daha da karıştıran parantez içindeki açıklamalar...vs. yüzünden o çok teknik görünen yazılarınızın pek kimseye faydası olduğunu sanmıyorum. sadece bu sektöre yakın ama türkçeye ve kendini ifadeye uzak bir profil çiziyorsunuz.Bence yazılarınızı insanların anlayacağı düzeye ve türkçeye çekebilirseniz daha faydalı olursunuz. Yazılarınızı okuyan insanlar bu adam işi koparmış demesinden daha ziyade bu yazıdan çok şey öğrendim demesi daha önemli.sizin yazılarınızı okuyup etkilenen çoğu kişinin ne demek istediğinizi anladığına emin değilim :)saygılar...

Arkadaşım yazıda çok teknik terimler göremedim.Herşey anlaşılır bir şekilde anlatılıyor.Fakat bu işlerle ilgisi ve bilgisi olmayan bir insanında bu yazıyı anlamasıda mümkün olmazdı sanırım.Herşeyide açıklama gereği duysa sanırım sayfalar sığmazdı...
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mako3e 7 yıl
albani usta teknik olarak çok şey yazmaya çalışıyorsunuz AMA,
birilerine (genelde firmalara) atıf yapıp kısa kestiğiniz cümleler,
herkesin anlamayacağı türden kısaltmalar,
tüketiciyi ilgilendirmeyen ve marjinal faydası sıfır olan teknoloji spekülasyonları, cümleyi açıklayacağım diye daha da karıştıran parantez içindeki açıklamalar...vs. yüzünden o çok teknik görünen yazılarınızın pek kimseye faydası olduğunu sanmıyorum. sadece bu sektöre yakın ama türkçeye ve kendini ifadeye uzak bir profil çiziyorsunuz.
Bence yazılarınızı insanların anlayacağı düzeye ve türkçeye çekebilirseniz daha faydalı olursunuz. Yazılarınızı okuyan insanlar ''bu adam işi koparmış'' demesinden daha ziyade ''bu yazıdan çok şey öğrendim'' demesi daha önemli.
sizin yazılarınızı okuyup etkilenen çoğu kişinin ne demek istediğinizi anladığına emin değilim :)
saygılar...
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OverClocK1ng 7 yıl
albani

Yuh be kardeşim. Valla helal olsun. Ekran teknolojilerinin kitabını yazmışsın.
Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler...
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teksalih 7 yıl
Fanboylar toplanmis, yani sony simdi samsung u gecicekmi :)
kim ne derse desin samsung
buzdolabi,firin,bulasik,camasir,telefon herseuim samsung
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dreamblue35 7 yıl
yakın zamana kadar samsung ile ortaktılar demekki kendi geliştirdiği panele ağırlık verecekmiş ve ortaklığı bitirmiş(panel üretiminden ortaktılar dip not)
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e j d e r 7 yıl
tv de 2 milyon red, 2 milyon blue , 2 milyon green toplam 6 milyon led var


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E_Aydin35 7 yıl
Aynen döktürmüşsün be ama çok güzel bilgiler be:)TV'ye gelince çok de güzel olduğu söylenemez bence
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