CES 2012 : Sony'den OLED ekranlara rakip Crystal LED

Bir süre önce ticari segmente yönelik OLED TV üretimini durduran ve XEL-1 modelini de piyasada çeken Japon elektronik devi Sony bu kez OLED'e rakip yeni bir ekran teknolojisi ile CES fuarına geliyor.





Fuarda 55 inçlik bir Crystal LED prototipi sergileyen Sony, her RGB renk üzerine ultrafine adı verilen belirli bir piksel sayısı entegre ediyor ve ekranın ön kısmında gösteriyor. Sony şimdilik yeni teknolojisi hakkında detaylı bilgi vermedi ancak standart LCD'lere göre 10 kat daha hızlı tepkime süresi, 3.5 kat daha fazla kontrast ve 1.4 kat daha fazla renk gamı sunacağı belirtiliyor.





Bununla birlikte prototip ekranın parlak ve güzel görüntüler verirken durağan imajlarda düşük bir tazeleme oranı yakaladığı tespit edilmiş. Ancak final modelinin bu sıkıntıları aşacağı tahmin ediliyor.