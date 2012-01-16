CES 2012 : Texas Instruments, OMAP 5 üzerinde çalışan referans cihazını fuarda tanıttı

2011 yılı sonunda ilk 4 çekirdekli yongada sistemini piyasaya süren NVIDIA firması, 2012 yılında da önemli gelişmelerin altına imza atacaklarının altını çizdi. 2012 yılında rekabete güçlü bir şekilde katılacak olan diğer üretici ise Texas Instruments.





TI firması OMAP mobil işlemci serisinin 5. sürümü ile bu yıl oldukça iddialı. CES fuarında OMAP 5 ve Android 4.0 ICS sürümü üzerinde çalışan referans cihazıyla ziyaretçilerin karşısına çıkan TI, Cortex-A15 mimarisini temel alan çok çekirdekli OMAP 5 serisinde yapacağı optimizasyonlarla netbook ve notebook modellerinde de yer almayı hedefliyor.

Referans cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, PowerVR SGX 544MP2 grafik birimi, çift kanallı 533MHz LPDDR2 bellek, 8GB'a kadar DDR3 destekği, 3 USB 2.0 portu, 24MP arka/20MP ön kamera, 3D HD video kaydı özellikleri bulunuyor.





Texas Instruments başkan yardımcısı Remi El-Ouazzane, OMAP 5 platformuyla ilgili olarak 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A15 tabanlı işlemcinin, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi ile hemen hemen benzer performans sunduğunu ve dünyadaki en hızlı platform olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan sadece tablet ve akıllı telefonlarda değil netbook ve notebook modellerinde de yüksek performans vaad ediyor.





Ayrıca çift GPU mimarisi ile de daha fazla grafik performansı sergileyen OMAP 5 platformu, 30 kare hızında 720p video, 64 kare hızında 1080p, ekran tazeleme sınırlaması yoksa 130 kare hızında 1080p video oynatabiliyor.





Ticari olarak OMAP 5 platformu taşıyan cihazlar 2012 sonu veya 2013 başında piyasada olacak. TI firması OMAP 5 üzerinde Windows 8 optimizasyonlarına devam ettiklerini ve Microsoft ile çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirtti. OMAP 5 platformu ve Windows 8 işletim sistemi barındıran ilk laptop ve Ultrabook modelleri ise CES 2013 fuarında sergilenecek.



