CES 2012 : Texas Instruments, OMAP 5 üzerinde çalışan referans cihazını fuarda tanıttı

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2011 yılı sonunda ilk 4 çekirdekli yongada sistemini piyasaya süren NVIDIA firması, 2012 yılında da önemli gelişmelerin altına imza atacaklarının altını çizdi. 2012 yılında rekabete güçlü bir şekilde katılacak olan diğer üretici ise Texas Instruments.
TI firması OMAP mobil işlemci serisinin 5. sürümü ile bu yıl oldukça iddialı. CES fuarında OMAP 5 ve Android 4.0 ICS sürümü üzerinde çalışan referans cihazıyla ziyaretçilerin karşısına çıkan TI, Cortex-A15 mimarisini temel alan çok çekirdekli OMAP 5 serisinde yapacağı optimizasyonlarla netbook ve notebook modellerinde de yer almayı hedefliyor.
Referans cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, PowerVR SGX 544MP2 grafik birimi, çift kanallı 533MHz LPDDR2 bellek, 8GB'a kadar DDR3 destekği, 3 USB 2.0 portu, 24MP arka/20MP ön kamera, 3D HD video kaydı özellikleri bulunuyor.
Texas Instruments başkan yardımcısı Remi El-Ouazzane, OMAP 5 platformuyla ilgili olarak 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A15 tabanlı işlemcinin, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi ile hemen hemen benzer performans sunduğunu ve dünyadaki en hızlı platform olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan sadece tablet ve akıllı telefonlarda değil netbook ve notebook modellerinde de yüksek performans vaad ediyor.
Ayrıca çift GPU mimarisi ile de daha fazla grafik performansı sergileyen OMAP 5 platformu, 30 kare hızında 720p video, 64 kare hızında 1080p, ekran tazeleme sınırlaması yoksa 130 kare hızında 1080p video oynatabiliyor.
Ticari olarak OMAP 5 platformu taşıyan cihazlar 2012 sonu veya 2013 başında piyasada olacak. TI firması OMAP 5 üzerinde Windows 8 optimizasyonlarına devam ettiklerini ve Microsoft ile çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirtti. OMAP 5 platformu ve Windows 8 işletim sistemi barındıran ilk laptop ve Ultrabook modelleri ise CES 2013 fuarında sergilenecek.
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2 Ghz'ye kadar iki ARM Cortex A15
iki düşük güç ARM Cortex M4
Çok çekirdekli POWERVR™ SGX544-MPx grafik hızlandırıcısı 3B oyun ve kullanıcı arayüzü desteği
Full HD 1080p60 çoklu stansdart video çözme/oluşturma
1080p30 stereoscopic 3D video çözme/oluşturma
20 MP'ye kadar 2D, 12MP'ye kadar s3D işleme
USB3.0 desteği
HDMI 1.4a çıkışı ve stereoscopic3D desteği
OMAP5430 serisi 2xLPDDR2 desteği
OMAP5430 serisi 2xDDR3/DDR3L desteği
Nvidia gibi Samsung da dört çekirdekli platformunda Cortex-A9 kullanıyor. En azından piyasada Cortex-A15'e ilk adapte olan TI oldu. Dolayısıyla piyasada bu mimariyle çıkacak ilk cihazlarda muhtemelen OMAP 5'i göreceğiz.
Piyasadaki platformlar açısından performansa bakarsak en iyisi TI. Google TI'yi seçerken en doğru seçimi yaptı. Samsung ile çalışmasına rağmen çipset tercihini TI'den yana kullandı.
ekran tazeleme sınırlaması yoksa diyor
Asıl yazıda 30fps 720p videolar Omap5 için sıradan bir iş gibi diyor.