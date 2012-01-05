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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Toshiba'dan Cedar Trail işlemcili NB510 netbook

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılında daha taşınabilir Ultrabook konseptinin yaygınlık kazanmasıyla bazı firmaların 10 inçlik netbook üretiminden çekileceği belirtilmişti. Netbook segmentinin düşüşe geçtiği yorumları yapılırken 2012 yılı bu mini cihazlar için adeta yeniden doğuş yılı oldu. Acer, ASUS, Packard Bell, HP gibi firmalar Intel'in yeni nesil Atom platformu Cedar Trail'in de teşvikiyle yeni ürünlerini duyurdular. Bunların bir kısmı CES 2012 fuarında karşımıza çıkacak. Toshiba da yeni netbook modeli NB510'u duyurdu.

Notebook Italia tarafından verilen bilgiye göre Toshiba NB510 modelini CES 2012 fuarına hazırlıyor. Modelde Intel'in Cedar Trail platformuna ait 1.6GHz hızında çalışan N2600 çift çekirdekli işlemcisi yer alıyor. 1GB DDR3 RAM, 10.1 inçlik 1024 x 600 ekran, Intel GMA 3150 tümleşik grafik birimi, HDMI çıkışı, Windows 7 Starter işletim sistemi modelin bilinen özellikleri.

Modelin fiyatının yaklaşık olarak 340€/400$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Ayrıca NB510 modelinin Atom N2800 işlemci taşıyan bir varyantı da olacak. Piyasaya çıkış tarihi ise CES 2012 fuarında netleşecek.

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-MaTaDoR- 7 yıl
şunları yılda bir çıkartsınlar ya, model model üstüne olmuyor boyle ama
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Guest-F8946C419 7 yıl
Başlığı hortlattılar sandım..Biraz üstüne para ekler tablet alırım daha iyi ya.
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