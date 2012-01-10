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CES 2012: İşte karşınızda Pantech'in yeni amiral gemisi Vega LTE EX

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük üçüncü akıllı cep telefonu üreticisi Pantech, LG U+ aracılığıyla Vega LTE EX modelini ana vatanında satışa sunmaya hazırlanıyor.
134.5 mm uzunluğunda, 69.75 mm genişliğinde, 9.65 mm kalınlığında ve 136.15 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan Vega LTE EX'e 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB DDR2 RAM hayat veriyor ve akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonuyla geliyor.
Pantech, Vega LTE EX'de Touchless UX olarak isimlendirdiği bir arayüze yer vermiş. Bu arayüz sayesinde, ekrana herhangi bir şekilde temas etmeden, ön kamera aracılığıyla akıllı telefonu kontrol edebiliyorsunuz.
4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super IPS ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilmekte. Ekranın 550-nit parlaklık seviyesi sunduğunun altını çizmekte fayda var.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Wi-Fi Direct ve NFC teknolojilerine destek veren akıllı telefonda, backlit sensörlü 8 megapiksel kamera ile 1830 mAh'lik batarya mevcut.

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Jesse James 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 7 yıl
Android çıktı herkes telefon yapar oldu.. Ekran super yalnız
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DH Misafiri 7 yıl
telefon özellikleri ne hsupa ve hsdpa değerlerini de yazsanız daha iyi bi tanım olur malum samsung gs2 nin interneti bu değerler sayesinde hızlı :)
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DH Misafiri 7 yıl
Yillar once symbianli teller icin bir program vardi on kamera yardimi ile cesitli gestureler tanimlayabiliyordunuz ve menulerde gezebiliyordunuz..Sene 2012 pantech hortlatmis bu teknolojiyi....ahh nokia ahh yaktin kendini
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eXXeLanCCe 7 yıl
1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 1 GB DDR2 RAM,4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel ekran,16 GB dahili flash bellek''
Artık bu özellikler HTC,Samsung,Sony,Pantech vs.markalarda standart hale geldi diyebiliriz.
Sırada ne var acaba?4 çekirdeki işlemci?Full hd ekran?4 gb ram?128 gb flash bellek?
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.i. 7 yıl
Ekranı 4.5-inç 800x1280 Super IPS ise 336ppi yapıyor. ipsde en yükseği bu olur.
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gunman233 7 yıl
Arama cevaplama gibi basit bir özelliği göstermişler sadece ancak daha fazla işlevsellik sunduğu alanlar var mı acaba?
"hoparlore nasil vercek sesi.." demiş arkadaş bu doğru, umarım düşünmüşlerdir. Kameraya gösterilen parmak sayısı veya daha fazla hareket ile bu gibi özellikler sağlanabilir.
Ama asıl merak ettiğim android için bu gibi özellikler sağlayan bir program var mı? Android telefonum yok ama olacak umarım yakında, merak ediyorum şimdiden.
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ozdemireren 7 yıl
Tamam el hareketiyle cevapladi gelen cagriyi,hoparlore nasil vercek sesi elleri hamurlu kiz(handsfree).ama bir Turk kizi hamuru sadece sag eliyle yogurdugu icin sol eliyle gayet rahat cvp verebilir falan filan:-D olmamis pantech bu sky modeli olmamis:-D Pantech den açıklama: Bu da mı gol değil be bu da mı gol değil
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ae2096 7 yıl
işlemcinin marka ve modeli de belli olsaydı keşke. ama touchless mükemmel bir teknoloji olmuş.
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CooL_ROMEO 7 yıl
@Jesse James elinin hamuruyla bu işe karışma gibi olmuş .

Yanlış anlaşılmasın telefon mükkemmel + Jesse James in paylastigi videoyla kesin alacağımın kanıtıdır bu telefon ister türkiyeye gelsin ister gelmesin.
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Jesse James 7 yıl en beğenilen
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E_Aydin35 7 yıl
(Bu arayüz sayesinde, ekrana herhangi bir şekilde temas etmeden, ön kamera aracılığıyla akıllı telefonu kontrol edebiliyorsunuz) uu güzel bir özellik Sky tasarım hoş olmuş.:)
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