CES 2012: İşte karşınızda Pantech'in yeni amiral gemisi Vega LTE EX

Güney Kore'nin en büyük üçüncü akıllı cep telefonu üreticisi Pantech, LG U+ aracılığıyla Vega LTE EX modelini ana vatanında satışa sunmaya hazırlanıyor.

134.5 mm uzunluğunda, 69.75 mm genişliğinde, 9.65 mm kalınlığında ve 136.15 gram ağırlığında sade tasarıma sahip olan Vega LTE EX'e 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 1 GB DDR2 RAM hayat veriyor ve akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonuyla geliyor.

Pantech, Vega LTE EX'de Touchless UX olarak isimlendirdiği bir arayüze yer vermiş. Bu arayüz sayesinde, ekrana herhangi bir şekilde temas etmeden, ön kamera aracılığıyla akıllı telefonu kontrol edebiliyorsunuz.



4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğünde Super IPS ekran ile 16 GB dahili flash belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabilmekte. Ekranın 550-nit parlaklık seviyesi sunduğunun altını çizmekte fayda var.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Wi-Fi Direct ve NFC teknolojilerine destek veren akıllı telefonda, backlit sensörlü 8 megapiksel kamera ile 1830 mAh'lik batarya mevcut.



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