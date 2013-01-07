CES 2013: Alcatel'den 5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli akıllı telefon: Scribe X

Mobil telefon alanında yılların deneyimine sahip olmasına rağmen, akıllı telefonlarda bir türlü istenen çıkışı gerçekleştiremeyen Alcatel, One Touch Scribe X modeliyle Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bizlere büyük bir sürpriz yaptı.



Elimize ulaşan yüzeysel bilgiler doğrultusunda, Alcatel'in üst segmentte konumlandırdığı One Touch Scribe X, 5-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla Sony Xperia Z, HTC Butterfly, HTC Droid DNA, Oppo Find 5, ZTE Nubia Z5 ve Huawei Ascend D2 gibi modellerle rekabete girecek.

Ön yüzüne 720p (HD) çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yerleştirilen akıllı telefona, 1.4 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli işlemci güç veriyor. One Touch Scribe X ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



http://www.engadget.com/2013/01/07/alcatel-one-touch-scribe-x--and-hd-lte/