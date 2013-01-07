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CES 2013: Alcatel'den 5-inç Full HD ekranlı ve dört çekirdekli akıllı telefon: Scribe X

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil telefon alanında yılların deneyimine sahip olmasına rağmen, akıllı telefonlarda bir türlü istenen çıkışı gerçekleştiremeyen Alcatel, One Touch Scribe X modeliyle Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bizlere büyük bir sürpriz yaptı.
Elimize ulaşan yüzeysel bilgiler doğrultusunda, Alcatel'in üst segmentte konumlandırdığı One Touch Scribe X, 5-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranıyla Sony Xperia Z, HTC Butterfly, HTC Droid DNA, Oppo Find 5, ZTE Nubia Z5 ve Huawei Ascend D2 gibi modellerle rekabete girecek.
Ön yüzüne 720p (HD) çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yerleştirilen akıllı telefona, 1.4 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli işlemci güç veriyor. One Touch Scribe X ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

http://www.engadget.com/2013/01/07/alcatel-one-touch-scribe-x--and-hd-lte/ Yorum Yaz
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dark dragon 6 yıl
CSR Racing android'e çıktı mı, ekran görüntüsü var.
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stalker(1979) 6 yıl
Fransa ve Çin ortaklığı anladığım kadarıyla .
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yc#1 6 yıl
kanatkanat
Alcateli Fransız Çin ortaklı şirket diyorlar Bazıları tamamen çin diyor. Acaba Alcatel şu anda kimin bilen var mı? (Fransız olmasında:( Bu sene full Hd telefonların senesi olacak anladığım kadarıyla. Samsung bu sene önceki senelerden daha zorlanacak gibi Çünkü Telefon üreticileri sonunda anladı. Yüksek donanımlı telefonların imajı yükselttiğiniAdamlara baksanıza Allah ne verdiyse koyuyorlar artık telefonlara Rekabet her zaman iyidir. Rekabet olmasaydı halen daha 8 megapiksel kameralar olacaktı telefonlarda. Batarya olayına el atmaya niyetleri yok anlaşılan takmışlar inceliğe 9 mm kadar kabul edebilirim yeter ki batarya 3000 mah dan aşağı olmasın.

Alcatel-TCL ortaklığı
en.wikipedia.org/...
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stalker(1979) 6 yıl
Alcatel'i Fransız Çin ortaklı şirket diyorlar Bazıları tamamen çin diyor. Acaba Alcatel şu anda kimin bilen var mı? (Fransız olmasında:(
Bu sene full Hd telefonların senesi olacak anladığım kadarıyla.
Samsung bu sene önceki senelerden daha zorlanacak gibi Çünkü Telefon üreticileri sonunda anladı. Yüksek donanımlı telefonların imajı yükselttiğini
Adamlara baksanıza Allah ne verdiyse koyuyorlar artık telefonlara Rekabet her zaman iyidir. Rekabet olmasaydı halen daha 8 megapiksel kameralar olacaktı telefonlarda. Batarya olayına el atmaya niyetleri yok anlaşılan takmışlar inceliğe 9 mm kadar kabul edebilirim yeter ki batarya 3000 mah dan aşağı olmasın.
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Raikirin 6 yıl
Arka kısım Htc'yi andırıyor.
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danGerfuLL 6 yıl Raikirin
Raikirin

Arka kısım Htc'yi andırıyor.

Kamera çıkıntısı HD2, arka yüz(yazılar dahil) One X, One S.
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haymatloshan 6 yıl
Alcatel daha güzelini yapmış,az önce diğer haberinde güzeli de gelir umarım demiştim.
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stalker(1979) 6 yıl
yuh alcatel bile full hd telefon kervanına katıldı. Neredesin Samsung Atı alan üsküdarı'ı geçecek:(
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regaibyigit. 6 yıl
5inçte rekabet ne kadar artarsa fiyatlarda o kadar düşer buda kullanıcı için harika bi haber
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aykut.. 6 yıl

bu açtığın 3ncü konu bilmem farkındamısın
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