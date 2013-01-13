CES 2013 : Bluetooth tabanlı konum belirleme cihazı projesi, ihtiyacın 10 katı bağış toplayarak kapandı

Haber Editörü
Bluetooth bağlantısı kullanarak belirli bir mesafe içerisinde değerli eşyalarınızı takip edebileceğiniz farklı çözümler, yatırım projesi sitelerinde sık sık karşımıza çıkıyor.
CES 2013 fuarında boy gösteren Sticknfind, Indiegogo plaftormunda ihtiyacı olan 70 000$ bağış miktarını ona katlayarak, gerçekleşme fırsatı buldu.
Bluetooth 4.0 Smart teknolojisini kullanarak mobil cihazlarınıza bağlanan Sticknfind, kendisini yerleştirdiğiniz eşyanızın ne kadar uzaklıkta olduğunu, uyumlu mobil uygulaması üzerinden size gösterebiliyor.
4.1mm kalınlığında olan düğme şeklindeki verici, herhangi bir eşyaya kolaylıkla yapışabiliyor ve CR2016 düğme pil ile günlük 30dk kullanımda 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. 30 metreye kadar mesafesi olan vericiyi, Bluetooth 4.0 uyumlu iOS veya Android cihazınıza kuracağınız uygulama ile takip edebilir, belirli bir mesafe dışına çıkınca mobil cihazınıza uyarı gönderebilirsiniz. Uygulama ile vericinin uyarı sesi çıkarmasını da sağlayabilirsiniz. Bir mobil cihazda aynı anda 20 adede kadar verici kullanabildiğiniz gibi, bir vericiye birden fazla mobil cihaz da bağlanabiliyor.
CES 2013 fuarında da ilgi gören Sticknfind, gelecek ay 50$ karşılığında ikili paket olarak satışa çıkacak. Halen devam eden kampanyada ise 35$ bağış karşılığında ikili pakete sahip olunabiliyor.
http://www.indiegogo.com/sticknfind Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Hastanelerde hasta/personel takibi
- Hayvanat bahcelerinde hayvanlarin takibi
- Fabrikalarda makinelerin takibi
- Evde veya kreste cocuklarin takibi
- Hapislerde mahkumlarin takibi
gibi sonsuza kadar örnekleri uzatabiliriz ;)
Anladığım kadarıyla, madeni para boyutundaki bu cihazı anahtara, cüzdanın içine vs. koyuyorsun veya ikinci bir telefonun arka yüzüne. Sonra hiç kaybetmeyeceğini düşündüğün, yanından hiç ayırmadığın telefonunla bu cihazı yerleştirdiğin eşyalarını takip ediyorsun. Örneğin tv kumandasına bir tane bu cihazdan yerleştirdin kumandayı bulamıyorsun, telefondan kumandayı aratıyorsun koltuğun altından çıkabiliyor ya da anahtarı aratıyorsun telefona vestiyerde olduğunun sinyali geliyor. Bluetooth 4.0 bildiğim kadarıyla sadece iletişim kurduğunda enerji harcadığından sadece arattığımız zaman pil harcıyor.
Ayhan kardeş bu gifleri nasıl yapıyorsun buraya yazarsan sevinirim
Tüm bunlarla uğraşılacağına her telefona mıknatıs gibi (gibi diyorum, tamamen farklı br şey de olabilir ama mantık aynı olacak şekilde) bir parçası daha olsa. 10 metreyi geçince bizdeki parça ötse daha mantıklı olurdu bence.
Sürekli bluetoothu niye acalim anlamadim? Bir esyayi kaybettik mi bakariz herhalde, hep eşya orda mi diye bakacaksan, ayri bir telefon alsak daha iyi olur zaten.