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CES 2013 : Bluetooth tabanlı konum belirleme cihazı projesi, ihtiyacın 10 katı bağış toplayarak kapandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth bağlantısı kullanarak belirli bir mesafe içerisinde değerli eşyalarınızı takip edebileceğiniz farklı çözümler, yatırım projesi sitelerinde sık sık karşımıza çıkıyor.

CES 2013 fuarında boy gösteren Sticknfind, Indiegogo plaftormunda ihtiyacı olan 70 000$ bağış miktarını ona katlayarak, gerçekleşme fırsatı buldu. 

Bluetooth 4.0 Smart teknolojisini kullanarak mobil cihazlarınıza bağlanan Sticknfind, kendisini yerleştirdiğiniz eşyanızın ne kadar uzaklıkta olduğunu, uyumlu mobil uygulaması üzerinden size gösterebiliyor.

4.1mm kalınlığında olan düğme şeklindeki verici, herhangi bir eşyaya kolaylıkla yapışabiliyor ve CR2016 düğme pil ile günlük 30dk kullanımda 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. 30 metreye kadar mesafesi olan vericiyi, Bluetooth 4.0 uyumlu iOS veya Android cihazınıza kuracağınız uygulama ile takip edebilir, belirli bir mesafe dışına çıkınca mobil cihazınıza uyarı gönderebilirsiniz. Uygulama ile vericinin uyarı sesi çıkarmasını da sağlayabilirsiniz. Bir mobil cihazda aynı anda 20 adede kadar verici kullanabildiğiniz gibi, bir vericiye birden fazla mobil cihaz da bağlanabiliyor.

CES 2013 fuarında da ilgi gören Sticknfind, gelecek ay 50$ karşılığında ikili paket olarak satışa çıkacak. Halen devam eden kampanyada ise 35$ bağış karşılığında ikili pakete sahip olunabiliyor. 

http://www.indiegogo.com/sticknfind Yorum Yaz
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muris01 2 yıl
Türkiye'de bilimsel calismalar cok az oldugundan fazla ilgi görmüyor ama Avrupa'da hem üniversitelerde, hem de sirket bazinda Bluetooth Low Energy (BLE) üzerine yepyeni gelismeler yasaniyor. Bu teknoloji ile binlerce sey yapabilirsiniz. Yukarida mantigini anlamadigini belirten arkadaslar (kaybolan kumanda örnegi vs verilmis) alttaki kullanim alanlarina bakarak neden 700.000$ bagis yapildigini anlayabilirler:
- Hastanelerde hasta/personel takibi
- Hayvanat bahcelerinde hayvanlarin takibi
- Fabrikalarda makinelerin takibi
- Evde veya kreste cocuklarin takibi
- Hapislerde mahkumlarin takibi
gibi sonsuza kadar örnekleri uzatabiliriz ;)
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fuckulteli 6 yıl
Erchamion
Sajuuk
Erchamion Bir de alıcısı olsa da onu telefona taksak. Telefon gidince adam bluetoothu kapatsa bir işe yaramaz. (Aynısı Appleın Find My iPhoneu için de geçerli.) ya da sürekli bluetoothu açmaz kimse, pil endişesiyle. Bir de uygulama mı açık konumda olmalı, anlamadım orayı. Tüm bunlarla uğraşılacağına her telefona mıknatıs gibi (gibi diyorum, tamamen farklı br şey de olabilir ama mantık aynı olacak şekilde) bir parçası daha olsa. 10 metreyi geçince bizdeki parça ötse daha mantıklı olurdu bence.
Sürekli bluetoothu niye acalim anlamadim? Bir esyayi kaybettik mi bakariz herhalde, hep eşya orda mi diye bakacaksan, ayri bir telefon alsak daha iyi olur zaten.
Bunun mantığı eşya senden uzaklaşınca ötüp haber vermesi değil mi? Unutulmasın ya da çalınmasın diye? Uzaklaştıktan sonra ne anlamı kalacak?

Anladığım kadarıyla, madeni para boyutundaki bu cihazı anahtara, cüzdanın içine vs. koyuyorsun veya ikinci bir telefonun arka yüzüne. Sonra hiç kaybetmeyeceğini düşündüğün, yanından hiç ayırmadığın telefonunla bu cihazı yerleştirdiğin eşyalarını takip ediyorsun. Örneğin tv kumandasına bir tane bu cihazdan yerleştirdin kumandayı bulamıyorsun, telefondan kumandayı aratıyorsun koltuğun altından çıkabiliyor ya da anahtarı aratıyorsun telefona vestiyerde olduğunun sinyali geliyor. Bluetooth 4.0 bildiğim kadarıyla sadece iletişim kurduğunda enerji harcadığından sadece arattığımız zaman pil harcıyor.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bağış toplamak için iyi mekan bulmuşlar
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stalker(1979) 6 yıl
ayhan_eee
Bu Kickstarter furyası değişik işler çıkarmaya başladı.Türkiyeden biri yapsa kimseden destek bulamaz gülerler adamlar 700.000$ topluyor.

Ayhan kardeş bu gifleri nasıl yapıyorsun buraya yazarsan sevinirim

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Xagdas 6 yıl
Ciddi alıcıyım. 35'ten mi kapsam yoksa çıksın da 50'den mi alsam?
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frostburn 6 yıl
Hırsızlığın ceza bulmadığı ülkemde sağlam referansı olmayan birine ben de destek vermem açıkçası.
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emmrree1990 6 yıl
Bu anca anahtar icin kullanilir. Anahtari saga sola atip da sonra bulamayip aradigim cok oldu.
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Zuko 6 yıl
Bir de alıcısı olsa da onu telefona taksak. Telefon gidince adam bluetooth'u kapatsa bir işe yaramaz. (Aynısı Apple'ın Find My iPhone'u için de geçerli.) ya da sürekli bluetooth'u açmaz kimse, pil endişesiyle. Bir de uygulama mı açık konumda olmalı, anlamadım orayı.

Tüm bunlarla uğraşılacağına her telefona mıknatıs gibi (gibi diyorum, tamamen farklı br şey de olabilir ama mantık aynı olacak şekilde) bir parçası daha olsa. 10 metreyi geçince bizdeki parça ötse daha mantıklı olurdu bence.
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Sajuuk 6 yıl Zuko
Erchamion
Bir de alıcısı olsa da onu telefona taksak. Telefon gidince adam bluetooth'u kapatsa bir işe yaramaz. (Aynısı Apple'ın Find My iPhone'u için de geçerli.) ya da sürekli bluetooth'u açmaz kimse, pil endişesiyle. Bir de uygulama mı açık konumda olmalı, anlamadım orayı.

Tüm bunlarla uğraşılacağına her telefona mıknatıs gibi (gibi diyorum, tamamen farklı br şey de olabilir ama mantık aynı olacak şekilde) bir parçası daha olsa. 10 metreyi geçince bizdeki parça ötse daha mantıklı olurdu bence.

Sürekli bluetoothu niye acalim anlamadim? Bir esyayi kaybettik mi bakariz herhalde, hep eşya orda mi diye bakacaksan, ayri bir telefon alsak daha iyi olur zaten.
1 Yanıt Yanıtla
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ayhan_eee 6 yıl
Bu Kickstarter furyası değişik işler çıkarmaya başladı.Türkiyeden biri yapsa kimseden destek bulamaz gülerler adamlar 700.000$ topluyor.
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