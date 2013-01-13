CES 2013 : Bluetooth tabanlı konum belirleme cihazı projesi, ihtiyacın 10 katı bağış toplayarak kapandı









Bluetooth bağlantısı kullanarak belirli bir mesafe içerisinde değerli eşyalarınızı takip edebileceğiniz farklı çözümler, yatırım projesi sitelerinde sık sık karşımıza çıkıyor.





CES 2013 fuarında boy gösteren Sticknfind, Indiegogo plaftormunda ihtiyacı olan 70 000$ bağış miktarını ona katlayarak, gerçekleşme fırsatı buldu.





Bluetooth 4.0 Smart teknolojisini kullanarak mobil cihazlarınıza bağlanan Sticknfind, kendisini yerleştirdiğiniz eşyanızın ne kadar uzaklıkta olduğunu, uyumlu mobil uygulaması üzerinden size gösterebiliyor.





4.1mm kalınlığında olan düğme şeklindeki verici, herhangi bir eşyaya kolaylıkla yapışabiliyor ve CR2016 düğme pil ile günlük 30dk kullanımda 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. 30 metreye kadar mesafesi olan vericiyi, Bluetooth 4.0 uyumlu iOS veya Android cihazınıza kuracağınız uygulama ile takip edebilir, belirli bir mesafe dışına çıkınca mobil cihazınıza uyarı gönderebilirsiniz. Uygulama ile vericinin uyarı sesi çıkarmasını da sağlayabilirsiniz. Bir mobil cihazda aynı anda 20 adede kadar verici kullanabildiğiniz gibi, bir vericiye birden fazla mobil cihaz da bağlanabiliyor.





CES 2013 fuarında da ilgi gören Sticknfind, gelecek ay 50$ karşılığında ikili paket olarak satışa çıkacak. Halen devam eden kampanyada ise 35$ bağış karşılığında ikili pakete sahip olunabiliyor.

http://www.indiegogo.com/sticknfind