CES 2013 : Ford, Sync AppLink altyapısını diğer üreticilere de lisanslamayı planlıyor





Son dönemlerde araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinde kayda değer gelişmeler yaşanmaya başladı. Eller serbest veya navigasyon gibi özellikler artık eski teknoloji olarak kalırken, dokunmatik ekran, akıllı arayüz, uygulama desteği, paylaşım seçenekleri gibi özellikler yaygın olarak kullanılıyor.



Araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine Sync AppLink ile önemli katkı sağlayan Ford, altyapısını bedelsiz olarak araç üreticilerine lisanslama planı olduğunu duyurdu. Böylece sistem ve farklı uygulamalar sadece Ford araçlarında değil, isteyen her firmanın aracında da kullanılabilir olacak.



Ford bu sayede üst seviye olmasa da sistemleri henüz adapte etmeye çalışan firmaları ekosisteme dahil etmek istiyor. Android işletim sisteminin stratejisi gibi bir yayılma taktiği düşünen Ford, böylece uygulamalarını geniş bir ağda kullanıma sunabilecek.



Ayrıca çok farklı sistemlere uygulama geliştirmek zorluğuna katlanan geliştiricilere de büyük bir kolaylık sağlanacak. Evrensel bir API ve SDK ile daha fazla geliştirici cezbedilmeye çalışılacak.



4000 geliştiricinin erişim sağladığı AppLink, bir endüstri standardı haline gelirse sektörün de elini güçlendirecek. Ford lisans verirken herhangi bir logosunu sistem üzerinde kullanarak antipati oluşturmayacağını da belirtiyor.



Ancak uzmanlara göre farklı mimariler üzerine sistemin nasıl oturacak olması, üreticilerin rakip firmanın sistemine nasıl yaklaşacağı ve kontrolün nasıl sağlanacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor.





http://www.wired.com/autopia/2013/01/ces-2013-ford-applink-for-all/