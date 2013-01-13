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CES 2013 : Ford, Sync AppLink altyapısını diğer üreticilere de lisanslamayı planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinde kayda değer gelişmeler yaşanmaya başladı. Eller serbest veya navigasyon gibi özellikler artık eski teknoloji olarak kalırken, dokunmatik ekran, akıllı arayüz, uygulama desteği, paylaşım seçenekleri gibi özellikler yaygın olarak kullanılıyor.

Araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine Sync AppLink ile önemli katkı sağlayan Ford, altyapısını bedelsiz olarak araç üreticilerine lisanslama planı olduğunu duyurdu. Böylece sistem ve farklı uygulamalar sadece Ford araçlarında değil, isteyen her firmanın aracında da kullanılabilir olacak.

Ford bu sayede üst seviye olmasa da sistemleri henüz adapte etmeye çalışan firmaları ekosisteme dahil etmek istiyor. Android işletim sisteminin stratejisi gibi bir yayılma taktiği düşünen Ford, böylece uygulamalarını geniş bir ağda kullanıma sunabilecek.

Ayrıca çok farklı sistemlere uygulama geliştirmek zorluğuna katlanan geliştiricilere de büyük bir kolaylık sağlanacak. Evrensel bir API ve SDK ile daha fazla geliştirici cezbedilmeye çalışılacak.

4000 geliştiricinin erişim sağladığı AppLink, bir endüstri standardı haline gelirse sektörün de elini güçlendirecek. Ford lisans verirken herhangi bir logosunu sistem üzerinde kullanarak antipati oluşturmayacağını da belirtiyor.

Ancak uzmanlara göre farklı mimariler üzerine sistemin nasıl oturacak olması, üreticilerin rakip firmanın sistemine nasıl yaklaşacağı ve kontrolün nasıl sağlanacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor.


http://www.wired.com/autopia/2013/01/ces-2013-ford-applink-for-all/ Yorum Yaz
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Tanarri 6 yıl
artık şu araba beyinleri de arm işlemcili ve android li olsada ciptuing felan tarih olsa en azından arabanın beyni yandımı yana yakına arayıp bulup bide üstüne tonlarca para dökmesek!
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NovaTHOR 6 yıl
murdocklawless
ohoooo bu sistemler alır başını gider bizim otomotivciler sinekten yağ çıkarmasını çok iyi bildikleri için bizlere hala cücük kadar monokrom ekranlı bir cd çalar koyup verirler. üst modelede altı tane hoparlör koydular mı iş bitmiştir.

kesinlikle çok haklısınızzzzzz....
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khytr89 6 yıl
microsoft bu işi biliyor..önce nokia sonra amd şimdi de ford u kafaya almış :)
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murdocklawless 6 yıl
ohoooo bu sistemler alır başını gider bizim otomotivciler sinekten yağ çıkarmasını çok iyi bildikleri için bizlere hala cücük kadar monokrom ekranlı bir cd çalar koyup verirler. üst modelede altı tane hoparlör koydular mı iş bitmiştir.
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neo01470 6 yıl
Gec bile kalinmisti arabalarda boyle birseye..
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