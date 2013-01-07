Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Home Phone ile evinizde 360 derece eller serbest görüşme yapmanız mümkün

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
318
1
4
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir Kickstarter projesi olmasına rağmen, CES 2013 fuarına katılarak bağış anlamında destek aramayı planlayan ve yenilik ödülü almaya hak kazanan Home Phone, sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Bir sabit telefon olan Home Phone, telefondan çok altı geniş bir silindiri anımsatıyor. Cihazın daha geniş olan alt kısmına hoparlör yerleştirilmişken, üst kısımda ise mikrofon bulunuyor.Cihazın üst yüzeyinde 20 numaralık rehber ve gelen çağrılara ulaşabileceğiniz OLED ekran bulunurken, alt yüzeyinde ise numara ve kontrol tuşları ile çevirdiğiniz numarayı görebileceğiniz ikinci ekran bulunuyor.

Cihaz kulağa götürerek konuşmak için oldukça kaba. Asıl dikkat çekici nokta eller serbest moduna otomatik veya manuel olarak aldığınızda ortaya çıkıyor. 360 derece HD ses kalitesiyle yayın yapabilen hoparlör sayesinde odadaki tüm bireyler ses eşit seviyede duyabiliyor. Yine tüm bireyler hassas mikrofondan seslerini iletebiliyor. 

Evdeki standart sabit hat üzerine kolayca kurulabilen Home Phone, ikinci bir sabit telefon olsa bile çakışma yapmıyor. 8 güne kadar da bekleme süresi mevcut.

Ürün 85$ bağış karşılığında destekçilere hediye edilecek. Satış fiyatı ise proje tamamlanırsa 1694 olacak. 

http://www.kickstarter.com/projects/1504990231/the-home-phone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
commodore34
Orijinalden alıntı: mnstrdncÜrün 85$ bağış karşılığında destekçilere hediye edilecek. Satış fiyatı ise proje tamamlanırsa 1694 olacak. Derken
alt gr + 4 e basacaktı basamamış demekki, 164$ olacakmış fiyat.

4 te Dolar işareti olduğu için $ yerine 4 basmış.
Bu yüzden doğru cevap 164$ değil 169$ olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 6 yıl
mnstrdnc
Ürün 85$ bağış karşılığında destekçilere hediye edilecek. Satış fiyatı ise proje tamamlanırsa 1694 olacak. Derken

alt gr + 4 e basacaktı basamamış demekki, 164$ olacakmış fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl
Ürün 85$ bağış karşılığında destekçilere hediye edilecek. Satış fiyatı ise proje tamamlanırsa 1694 olacak.
Derken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 6 yıl
Telefon ve lavabo pompası bir arada...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ICYDOCK: Blizzard USB 3.0 harici disk kutusu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim