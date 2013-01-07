CES 2013 : Home Phone ile evinizde 360 derece eller serbest görüşme yapmanız mümkün





Bir Kickstarter projesi olmasına rağmen, CES 2013 fuarına katılarak bağış anlamında destek aramayı planlayan ve yenilik ödülü almaya hak kazanan Home Phone, sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.





Bir sabit telefon olan Home Phone, telefondan çok altı geniş bir silindiri anımsatıyor. Cihazın daha geniş olan alt kısmına hoparlör yerleştirilmişken, üst kısımda ise mikrofon bulunuyor.Cihazın üst yüzeyinde 20 numaralık rehber ve gelen çağrılara ulaşabileceğiniz OLED ekran bulunurken, alt yüzeyinde ise numara ve kontrol tuşları ile çevirdiğiniz numarayı görebileceğiniz ikinci ekran bulunuyor.





Cihaz kulağa götürerek konuşmak için oldukça kaba. Asıl dikkat çekici nokta eller serbest moduna otomatik veya manuel olarak aldığınızda ortaya çıkıyor. 360 derece HD ses kalitesiyle yayın yapabilen hoparlör sayesinde odadaki tüm bireyler ses eşit seviyede duyabiliyor. Yine tüm bireyler hassas mikrofondan seslerini iletebiliyor.





Evdeki standart sabit hat üzerine kolayca kurulabilen Home Phone, ikinci bir sabit telefon olsa bile çakışma yapmıyor. 8 güne kadar da bekleme süresi mevcut.





Ürün 85$ bağış karşılığında destekçilere hediye edilecek. Satış fiyatı ise proje tamamlanırsa 1694 olacak.

http://www.kickstarter.com/projects/1504990231/the-home-phone