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CES 2013: Huawei, 6.1-inç ekranlı akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2013: Huawei, 6.1-inç ekranlı akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda düzenlediği basın konferansı kapsamında akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı. Ascend Mate, 6.1-inç'lik devasa ekranıyla akıllı telefon-tablet melezi sınıfındaki en büyük ekran ünvanını Samsung Galaxy Note II'nin elinden almış oldu. Ekranın, ön yüzeyin yaklaşık %73'lük bölümünü kapladığını ayrıca not düşelim.
Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Ascend Mate, 163.5 mm uzunluğunda, 85.7 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında tasarlanmış. Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan melez cihaza, Huawei'ın Emotion kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Hi-Silicon K3V2 platformunun ve 2 GB RAM'in güç verdiği Ascend Mate'te, önceki söylentilerin aksine dokunmatik kapasitif IPS ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel (Full HD) değil; 1280 x 720 piksel (HD). 5-inç segmentindeki akıllı telefonların Full HD ekranla donatıldığı göz önüne alınırsa Ascend Mate, eleştiri oklarının hedefi haline gelebilir. Darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen ekran, ellerinize eldiven giymiş dahi olsanız verdiğiniz komutları algılayabiliyor. Huawei, bu teknolojiyi Magic Touch (Sihirli Dokunuş) şeklinde isimlendirmiş. Benzer bir teknolojiye daha önce Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 920'de rastlamıştık.
Ön yüzüne 1 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise Full HD video kaydı yapabilen, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilen Ascend Mate, Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek veriyor. Akıllı cihazın kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.
Ascend Mate'in bir diğer dikkat çeken yönü olan batarya, 4.050 mAh kapasite sunuyor. Standart kullanımda bataryanın yaklaşık 2 gün dayanabileceği iddia ediliyor. Ayrıca kendi sınıfındaki cihazlara göre bataryanın %30'lara varan oranlarda daha hızlı şarj olduğu bildirilmiş.
Huawei Ascend Mate'in 480$ civarında fiyatla, şubat ayından itibaren Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.
CES 2013: Huawei, 6.1-inç ekranlı akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı
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CES 2013: Huawei, 6.1-inç ekranlı akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı
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http://www.theverge.com/2013/1/7/3847446/huawei-ascend-mate-announced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Milletimiz çok saçmaliyor size ne adam yapmış sende işine gelen büyüklükte yap ve sat kullan ne yaparsan yap yapılana saygılı ol.kedi erişemedigi cigere mundar dermiş.İşine gelmiyorsa kullanma seni zorlayanmi var.
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fuckulteli 6 yıl
15" dizüstü ekranım 1366*768 iken 6"lik bir ekranda bu çözünürlük çok sorun teşkil etmeyecektir ama fiyat sanki fazla gibi, ki ülkemize girse iyice uçuk bir şey olur!
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dijitalbaskı 6 yıl
bende melezim zaten (macır-laz) kullanırım bu telefonu, sevdim sıkıntı yok.bi tanede banada verin.
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OverClocK1ng 6 yıl
danGerfuLL
Agzina kurekle vurma aktivitesi artik bu cihazla mumkun. :)

Yemin ediyorum gözümden yaş geldi.
Okumamla bir anda gözümde bu telefonu kullanan birisinin iki elle telefonu altından tutup , vır vır vır konuşan birinin ağzına şaaappadanak yapıştırdığı canlandı. Sus len diye.
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ÖzdalDoğru 6 yıl
Ascend D2 full HD ekrana sahip 5 inç ekran boyutuyla. Bunun 6.1 inç ekran boyutu var ama full HD değil. Atalarımız doğru demişler; "devede de boy var" :)
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balcis 6 yıl
mnstrdnc
playmaker10Şimdi biri çıkıp, diyecek ki: Ama olur mu bunun da alıcısı var, buna da ihtiyacı olan var. Yok arkadaş, cebinde tava gibi telefon taşımak ihtiyaç falan değildir, kapitalizmdir, gösteriştir, meraktır, ya da para bol geliyordur. Ama ihtiyaç falan değildir. Adamlar 4 inçten başladılar ufak ufak 6ya kadar çıktılar, her nesilde de fiyatları biraz daha uçurdular. Uyanın millet, böyle yiyorlar bizi. Önce diyorlar ki İhtiyaç bu, sana lazım böyle bir şey sonra da gazlıyorlar. Biz de maşallah, sazan gibi atlıyoruz, helal olsun
Biledel isteyen alsın diyolar seni zorlamıyolar Çok merak ediyosan söyliyim benim ihtiyacım var oldu mu

laf olsun diye konuşuyorsunuz.
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Fx_57,5 6 yıl
6.1 rakamlar konuşuyor :D
şaka biryana elbette tercihedenler olacaktır ama bir note2 kadar başarılı olacağını sanmıyorum
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XPerience 6 yıl
Ooof! Ne kadar sıktı şu "İyice saçmaladılar. 6.1 inch ekran mı olurmuş bıdı bıdı..." Sana ne arkadaşım seni niye rahatsız ediyor ihtiyacı olan alır sen almak zorunda değilsin değil mi? Sırf troll olmak için yazıldığını düşünmeye başlıyorum bu tip yazıların.
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Umutcan 6 yıl
6.1" de 720p çözünürlük millete az gelmeye başladı anlaşılan, yıllarca laptoplarda 15.6" de kullandık da piksel mi saydık ? 5" e 1080p(440ppi) ekran zaten "overkill" olmuş biraz.
Sanki 1080p monitörde okuduğumuz yazıyı veya tam ekran siteyi 5" de açsak görüp okuyabileceksiniz, yine büyütmeniz gerekecek. Dolayısıyla o ufacık yüksek ppi'lı metinleri
okuyamadığınız sürece pek de bir anlamı yok. Tamam güzel bir teknoloji ama ufacık ekran boyutlarını düşündüğümüzde sadece satış yapma amaçlı olduğunu görüyoruz.
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Lepanto 6 yıl
Adamlar ön yüzeyin %73'ünü ekranla kaplamayı ve telefonun içine 4050 mAh batarya koymayı başarmışlar, üstüne de 480$'dan satacaklarını açıklamışlar. Millet hala boş boş boyut yorumları yazıyor. Başarılı bir ürün işte, çeşitliliği arttırır, hitap ettiği kesim alır; bu kadar basit.
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danGerfuLL 6 yıl
Agzina kurekle vurma aktivitesi artik bu cihazla mumkun. :)
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Emre Kocakaya 6 yıl
Made In China,cal cal oyna :p
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