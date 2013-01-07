CES 2013: Huawei, 6.1-inç ekranlı akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda düzenlediği basın konferansı kapsamında akıllı telefon-tablet melezi Ascend Mate'i tanıttı. Ascend Mate, 6.1-inç'lik devasa ekranıyla akıllı telefon-tablet melezi sınıfındaki en büyük ekran ünvanını Samsung Galaxy Note II'nin elinden almış oldu. Ekranın, ön yüzeyin yaklaşık %73'lük bölümünü kapladığını ayrıca not düşelim.



Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan Ascend Mate, 163.5 mm uzunluğunda, 85.7 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında tasarlanmış. Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan melez cihaza, Huawei'ın Emotion kullanıcı arayüzü eşlik ediyor.



1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Hi-Silicon K3V2 platformunun ve 2 GB RAM'in güç verdiği Ascend Mate'te, önceki söylentilerin aksine dokunmatik kapasitif IPS ekranın çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel (Full HD) değil; 1280 x 720 piksel (HD). 5-inç segmentindeki akıllı telefonların Full HD ekranla donatıldığı göz önüne alınırsa Ascend Mate, eleştiri oklarının hedefi haline gelebilir. Darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile güçlendirilen ekran, ellerinize eldiven giymiş dahi olsanız verdiğiniz komutları algılayabiliyor. Huawei, bu teknolojiyi Magic Touch (Sihirli Dokunuş) şeklinde isimlendirmiş. Benzer bir teknolojiye daha önce Windows Phone 8 işletim sistemli Nokia Lumia 920'de rastlamıştık.



Ön yüzüne 1 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise Full HD video kaydı yapabilen, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilen Ascend Mate, Wi-Fi 802.11n, GPS ve Bluetooth 4.0 teknolojilerine destek veriyor. Akıllı cihazın kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.

Ascend Mate'in bir diğer dikkat çeken yönü olan batarya, 4.050 mAh kapasite sunuyor. Standart kullanımda bataryanın yaklaşık 2 gün dayanabileceği iddia ediliyor. Ayrıca kendi sınıfındaki cihazlara göre bataryanın %30'lara varan oranlarda daha hızlı şarj olduğu bildirilmiş.

Huawei Ascend Mate'in 480$ civarında fiyatla, şubat ayından itibaren Çin pazarına giriş yapması bekleniyor.



http://www.theverge.com/2013/1/7/3847446/huawei-ascend-mate-announced