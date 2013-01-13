CES 2013 : LG kendi yaşam takip cihazını duyurdu





Hem donanım hem de yazılım kısmında yaşanan gelişmeler, mobil yaşam takip cihazlarının da önünü açtı. Giderek büyüyen bu pazarda firmaların yenilikçi ürünleri kendisine yer arıyor. LG de bunlardan birisi.



Firma, CES 2013 fuarında Smart Activity Tracker adını verdiği bileklik tarzındaki yaşam takip cihazını duyurdu. Bu alanda çok sayıda ürün pazara sunulduğu için artık sunduğu yenilikler öne çıkmaya başlıyor.



LG, üründe akselerometre ve GPS kullanarak ölçümleri en hassas seviyeye getirmeye çalışmış. USB üzerinden şarj olan cihaz dokunmatik ve noktalı LED ekran da sunuyor. Ekranda bilgiler kayarak geçerken, gelen arama ve mesaj bilgileri de buradan okunabiliyor. Kullanıcılar menüler arasında kolaylıkla geçiş yapabilirken, akıllı telefondaki müzik listelerine de erişebiliyor.



Bluetooth yoluyla bağlantı kuran ürün, iOS ve Android ile tam uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca uyumlu akıllı TV uygulaması ile oturma odasında da verileri izlemek mümkün.



LG, ürüne bir nabız ölçer de ekleyeceğini belirtiyor. Cihaz yaz ortalarına doğru piyasada olacak.





http://www.pocket-lint.com/news/49200/lg-smart-activity-tracker-ces-preview