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CES 2013 : LG kendi yaşam takip cihazını duyurdu

6 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Hem donanım hem de yazılım kısmında yaşanan gelişmeler, mobil yaşam takip cihazlarının da önünü açtı. Giderek büyüyen bu pazarda firmaların yenilikçi ürünleri kendisine yer arıyor. LG de bunlardan birisi.

Firma, CES 2013 fuarında Smart Activity Tracker adını verdiği bileklik tarzındaki yaşam takip cihazını duyurdu. Bu alanda çok sayıda ürün pazara sunulduğu için artık sunduğu yenilikler öne çıkmaya başlıyor.

LG, üründe akselerometre ve GPS kullanarak ölçümleri en hassas seviyeye getirmeye çalışmış. USB üzerinden şarj olan cihaz dokunmatik ve noktalı LED ekran da sunuyor. Ekranda bilgiler kayarak geçerken, gelen arama ve mesaj bilgileri de buradan okunabiliyor. Kullanıcılar menüler arasında kolaylıkla geçiş yapabilirken, akıllı telefondaki müzik listelerine de erişebiliyor.

Bluetooth yoluyla bağlantı kuran ürün, iOS ve Android ile tam uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca uyumlu akıllı TV uygulaması ile oturma odasında da verileri izlemek mümkün.

LG, ürüne bir nabız ölçer de ekleyeceğini belirtiyor. Cihaz yaz ortalarına doğru piyasada olacak.


http://www.pocket-lint.com/news/49200/lg-smart-activity-tracker-ces-preview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bloodrap 6 yıl
kol saati şeklinde direk telefonla entegreli ürünlerin reklamı fazla yapılmaya başlandı.Böyle birşey çıksa ilk alacaklardan olurum.Tabi uygun bir fiyat olursa :))
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frostburn 6 yıl
metrobüs üst geçitlerinde haftaya replikasını bulabilirsiniz arkadaşlar :D
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YordleKing 6 yıl
Resmi görünce bir an için Türk gencinin yıllardır istediği cihaz üretildi sandım.
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Zenci Forvet 6 yıl
Ülkemizde yaygın olmaz.
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Haligarsi 6 yıl
Fiyatının çok uçuk olacağını zannetmiyorum çok ucuz görünüyor zira.
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eulogy 6 yıl
Ekrem Bey yaşam takip cihazı nedir, ne işe yarar? Bu konuda ufak bir paragraf eklerseniz güzel olur.
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MxFxOx 6 yıl
güzel duruyor.Cihaz hakınnda daha detaylı bilgi olsa iyi olacak önemli bir ürün hayatı hastalığı bulunan birçok insanın işine yarar anladığım nabız ölçuyor, yer konum bilgisi gönderebiliyor ...
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