CES 2013 : Nuance ve ZTE işbirliği, ses uygulamalarını Android cihazlara getiriyor

Ses tanıma ve dikte teknolojilerinde uzmanlaşan ve Siri dijital asistanının arkasındaki isim olarak gündeme gelen Nuance firması ile ZTE, bir ortaklık yaparak ses uygulamalarını bu yıldan itibaren Android cihazlarına getireceklerini duyurdu.





Uzun vadeli olacak bu ortaklık ZTE telefonları ve kullanıcılar arasında etkileşim kurma imkanı doğacak. ZTE uygulamanın ilk örneğini araç içi cihaz iletişimi sağlayan Car Mode yazılımında kullanacak.





25'ten fazla dil destekleyen Car Mode uygulaması, kullanıcıların ses ile komut vererek sesli görüşme kabul etme veya reddetme, metin mesajlarını okuma, müzik erişimi, hava durumu bilgisi edinme, navigasyon uygulamalarını başlatma gibi işlemler yapmasına olanak tanıyor. Sesli iletişim için Siri'deki gibi internet bağlantısına gerek yok. Uygulama atanmış bir kelimeyi telefona söyleyerek başlatılabiliyor.





Car Mode uygulaması firmanın 2013 yılında pazara sunacağı Android cihazlarında ön yüklü olarak gelecek. Sonraki dönemlerde ise daha fazla uygulama ve dil desteği ZTE modellerinde tüketiciye sunulacak.