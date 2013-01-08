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CES 2013 : Sony, yaz döneminde ticari 4K içerik dağıtımına başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Full HD televizyonlardan piksel sayısı bakımından 4 kat daha fazla olan ve görüntü kalitesi açısından televizyon izleme tecrübesini üst seviyeye çıkaran 4K yani Ultra HD televizyonlar, bir süredir yüksek fiyatlardan ülkemizde dahil pek çok ülke pazarına girmeye başladı.

Bu denli yüksek bir çözünürlük sunan modeller görücüye çıkmaya başlayınca elbette ilk soru ilk içeriklerin ne zaman sunulacağı olmuştu. Japon NHK televizyonunun bu yönde deneme çalışmaları olsa da, yayın anlamında büyük altyapı yatırımları sonrasında evimizde 4K televizyon yayınları izleyebileceğiz. Ancak taşınabilir ortamlarda 4K çözünürlük hazırlıkları ise biraz daha erken başlayacak gibi görünüyor.

Sony, yaz döneminde ilk 4K çözünürlükte Blu-Ray yapımlarını son kullanıcı ile buluşturacağını bir basın duyurusu ile açıkladı. Sony Pictures Home Entertainment çatısı altında yapılacak dağıtımlarda, Blu-Ray yapımlarının üzerinde Mastered in 4K etiketini aramamız gerekecek. Üstü kapalı olarak geçen ay firmanın kısaca bahsettiği konu, CES 2013 fuarında detaylandırıldı. 

Firmanın ilk yapımlarından bazıları ise The Amazing Spider-Man, Total Recall, The Karate Kid, Battle: Los Angeles ve The Other Guys olacak. Bu yapımlar 4K (3840 × 2160) çözünürlükte kodlanacak olsa da yüksek bitrate oranlı 1080p olarak sunulacak ve tüm Blu-Ray oynatıcılarda kullanılabilecek. 4K Ultra HD televizyonlar ile izlendiği takdirde, yukarı ölçeklenerek 4K kalitesine yakın bir görüntü ortaya koyacak. 

Sony'nin asıl 4K çözünürlükteki video dağıtımları ise Mastered in 4K dağıtımlarının akabinde başlayacak. Bahar döneminde 10 adet Mastered in 4K yapımı uluslararası bölgelere dağıtılmaya başlayacak. Yaz döneminde ise çok daha fazla yapım listeye eklenecek. 

www.SonyPictures.com Yorum Yaz
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aozgec 6 yıl
Yakında filmler 10-20 gb olacak gibi. şimdiden bi 10 Tb disk alsak iyi olacak.
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mcrday 6 yıl
Türkiyede en ucuzunu 10 milyon tl ye satar artık sony pehhh :D
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kralkarga 6 yıl
h.265 kodlama sayesinde full hdnin bant genişliği min. %39 düşecek, 4K için ne kadar bi düşme olur bilmiyorum ama yine de normal haline göre fark eder, o sayede de belki de daha gelişmiş codec desteğiyle online ya da rip şeklinde izlemek daha kolay olabilir ilerde.
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Mr.Legend 6 yıl
paint terk
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sarpcore 6 yıl
guzel gelişmede halı hazırda full hd tvler ve bluray diskler bile cok pahalı bence ultra hd 4k lar ucar gider.bizi aşıcak bu işler yine:(
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wolf silver 6 yıl
aamlar ınanmıs basarmıs bıze de tbrık etmek duser :D
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bigbooss 6 yıl
yeni 4k tv lerle sony bluray piyasasındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. bu alanda tekel oldular. bu haber ps4 ile yine bluray ile devam edilecek anlamına geliyor,
blurayların kapasitesi artırılıp 4 k çözünürlekteki film ve ( eğer konsollar yerse )oyunları artık artırılmış kapasiteye sahip bluray disklerle oynayacağız bu da yeni nesil tv ve konsollara takacağımız disklerin fiyatlarında az da olsa artış anlamına geliyor.
kısaca pamuk eller cebe, yaşasın teknoloji.....
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beetle26 6 yıl
2013 sanırım sony için iyi bir yıl olacak çok ataklar yeni tv ler cep telefonları içerik zaten var fazlası ile rekabette tekrar kızışacak buda bize yarayacak
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SystemApps 6 yıl
full hdlisini buldukta 4klısı kaldı
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