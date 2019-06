CES 2013 : Sony, yaz döneminde ticari 4K içerik dağıtımına başlıyor

Full HD televizyonlardan piksel sayısı bakımından 4 kat daha fazla olan ve görüntü kalitesi açısından televizyon izleme tecrübesini üst seviyeye çıkaran 4K yani Ultra HD televizyonlar, bir süredir yüksek fiyatlardan ülkemizde dahil pek çok ülke pazarına girmeye başladı.





Bu denli yüksek bir çözünürlük sunan modeller görücüye çıkmaya başlayınca elbette ilk soru ilk içeriklerin ne zaman sunulacağı olmuştu. Japon NHK televizyonunun bu yönde deneme çalışmaları olsa da, yayın anlamında büyük altyapı yatırımları sonrasında evimizde 4K televizyon yayınları izleyebileceğiz. Ancak taşınabilir ortamlarda 4K çözünürlük hazırlıkları ise biraz daha erken başlayacak gibi görünüyor.





Sony, yaz döneminde ilk 4K çözünürlükte Blu-Ray yapımlarını son kullanıcı ile buluşturacağını bir basın duyurusu ile açıkladı. Sony Pictures Home Entertainment çatısı altında yapılacak dağıtımlarda, Blu-Ray yapımlarının üzerinde Mastered in 4K etiketini aramamız gerekecek. Üstü kapalı olarak geçen ay firmanın kısaca bahsettiği konu, CES 2013 fuarında detaylandırıldı.





Firmanın ilk yapımlarından bazıları ise The Amazing Spider-Man, Total Recall, The Karate Kid, Battle: Los Angeles ve The Other Guys olacak. Bu yapımlar 4K (3840 × 2160) çözünürlükte kodlanacak olsa da yüksek bitrate oranlı 1080p olarak sunulacak ve tüm Blu-Ray oynatıcılarda kullanılabilecek. 4K Ultra HD televizyonlar ile izlendiği takdirde, yukarı ölçeklenerek 4K kalitesine yakın bir görüntü ortaya koyacak.





Sony'nin asıl 4K çözünürlükteki video dağıtımları ise Mastered in 4K dağıtımlarının akabinde başlayacak. Bahar döneminde 10 adet Mastered in 4K yapımı uluslararası bölgelere dağıtılmaya başlayacak. Yaz döneminde ise çok daha fazla yapım listeye eklenecek.

