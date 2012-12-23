CES 2013 fuarında firmaların basın toplantısı takvimi belli oldu





Önemli teknolojik yeniliklerin ve mobil cihazların tanıtıldığı yılın ilk tüketici elektroniği fuarı olan CES 2013'de yapılacak basın toplantısı takvimi belli oldu.





Bir süredir haberlerimizde yer verdiğimiz teknolojilerini ve cihazlarını tanıtacak olan firmaların gün gün basın toplantısı saatleri şu şekilde:









6 Ocak Pazar:





09.30 (TS 19.30) : NVIDIA sadece davetiye ile çağırdığı basın mensuplarına yenilikleri iletecek. Firmanın Cortex-A15 tabanlı işlemci ve Kepler tabanlı 72 işlem birimli GeForce grafik birimi barındıran Tegra 4 platformunu tanıtması bekleniyor. Ayrıca ilk Tegra 4 kullanacak mobil cihazların da bu toplantıda görücüye çıkacağı belirtiliyor.









7 Ocak Pazartesi:





08:45 (TS 18.45) : Güney Koreli LG bir basın toplantısı düzenliyor. Firmanın ağırlıklı olarak ev eğlencesi segmentine yönelik ürünler tanıtması bekleniyor. Bir süredir söylentileri olan Optimus G2'nin tanıtılması ihtimali ise zayıf.





13:45 (TS 23.45) : Fuarda gövde gösterisi yapmak isteyen Huawei sahneye çıkıyor. 6.1 inç Full HD ekranlı Ascend Mate, Windows Phone 8 işletim sistemli Ascend W1 ve 5 inç Full HD ekranlı Ascend D2 toplantıda kamuoyuna duyurulacak.





13:45 (TS 23.45) : Aynı saatte bu kez Intel bir basın toplantısı düzenliyor. Firmanın gelecek yıl için planladığı Haswell mimarisi, sonrası Broadwell mimarisi ve tabletlere yönelik Bay Trail platformu hakkında yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.





14:45 (TS 00.45) : Gelecek yıla Galaxy S4 ve Note III söylentileriyle giren Samsung'un bu fuarda yeni Smart TV ürünleri, esnek 5.5 inçlik ekranlar ve başta Galaxy Frame olmak üzere orta seviye yeni Galaxy modellerini tanıtması bekleniyor. Amiral gemi bir model ise büyük ihtimalle fuarda olmayacak.





17:45 (TS 03.45) : Bu yıl Xperia modelleriyle büyük ilgi çekemeyen Sony'nin Xperia Z adını alacağı belirtilen 5 inçlik Full HD ekranlı Yuga modelinin yanında yine 5 inçlik Full HD ve 2GB RAM'e sahip Odin modelini de tanıtması bekleniyor.

8 Ocak Salı

08.30-10.00: Japon elektronik devi Panasonic, 2013 için planladığı yeniliklerini anlatacak. Şirket genel müdürü Kazuhiro Tsuga tarafından, Venetian Otel'in Palazzo salonunda yapılacak toplantıda yeni nesil akıllı televizyonlardan, fotoğraf makinesi ve kameralara hatta akıllı cihazlara kadar farklı kategorilerde duyuruların yapılması bekleniyor. Farklı endüstri kollarında aktif çalışmalar yapan Panasonic'in elektirkli otomobiller için geliştirdiği pillerde ileri görüntüleme cihazlarına kadar pek çok ürünü de CES'te sergilemesi bekleniyor.





14.30 (TS 00.30) : Çinli diğer bir firma ZTE, kısa süre önce görselleri internette paylaşılan 5 inçlik Full HD ekrana sahip Grand S modelinin resmi lansmanını yapacak





Basın toplantılarında tanıtılan ürünler ise fuar alanında ziyaretçilere sergilenecek.

http://www.cesweb.org/For-The-Press/Exhibitor-Press-Events-Schedule.aspx?eventday=Sunday