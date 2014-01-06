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CES 2014: Android işletim sistemini otomobil modellerine taşımak adına "Open Automotive Alliance" kuruldu

5 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Android işletim sistemini otomobil modellerine taşımak adına
Hazırladığı Android işletim sistemiyle kısa zaman dilimi içerisine ciddi bir büyüme sağlayan ve şuan günümüzün en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden birisine sahip olan Google, bu sistemi standart otomobil modellerine getirmek için "Open Automotive Alliance" isimli bir oluşum hazırladı.
Aralarında Google yanında General Motors, Honda, Audi ve Hyundai gibi otomobil üreticileri ile Nvidia gibi firmaların yer aldığı Open Automotive Alliance, temel olarak Android işletim sisteminin otomobil modellerine dahil edilmesini ve otomobillerin herkes için daha sezgisel ve güvenli hale getirilmesini hedefliyor. İlerleyen zamanda yeni firmaların eklenmesi ile genişleyeceği düşünülen platform, ortak bir geliştirme modeli olarak ilerleyecek ve sonuç olarak araçlara Android işletim sistemine sahip üstün teknolojiler üretilerek birçok faydalı içerik sunulabilecek.
Google yanında Apple'ın da yaptığı çalışmalar doğrultusunda, 2014 yılının akıllı otomobiller noktasında bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor. 

http://www.engadget.com/2014/01/06/google-open-automotive-alliance-android-cars/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Com.android.car malesef durdu
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Ee otomobillerde 1 senede eskiyecekmi artık :)
-şaka
1 Yanıt Yanıtla +5
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Com.android.car malesef durdu
-şaka şaka
1 Yanıt Yanıtla +7
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Bender B. Rodriquez 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

Com.android.car malesef durdu







-şaka şaka


güzelmiş
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Ee otomobillerde 1 senede eskiyecekmi artık :)
-şaka
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mrat_ylmaz 5 yıl
her gece aküyü sarjamı takıcaz :D
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Avorlair 5 yıl
otomobillerin bile kasıp kusacağı hayaldi gerkçek oluyor
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mahmut716 5 yıl CanTnçr
güzel gelişmeler bunlar
gerçi bizimkiler şimdi gelir dalga geçer, android kasar ios alın , zengin adam apple'a biner gibi ...
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