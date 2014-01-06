CES 2014: Android işletim sistemini otomobil modellerine taşımak adına "Open Automotive Alliance" kuruldu

Hazırladığı Android işletim sistemiyle kısa zaman dilimi içerisine ciddi bir büyüme sağlayan ve şuan günümüzün en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden birisine sahip olan Google, bu sistemi standart otomobil modellerine getirmek için "Open Automotive Alliance" isimli bir oluşum hazırladı.

Aralarında Google yanında General Motors, Honda, Audi ve Hyundai gibi otomobil üreticileri ile Nvidia gibi firmaların yer aldığı Open Automotive Alliance, temel olarak Android işletim sisteminin otomobil modellerine dahil edilmesini ve otomobillerin herkes için daha sezgisel ve güvenli hale getirilmesini hedefliyor. İlerleyen zamanda yeni firmaların eklenmesi ile genişleyeceği düşünülen platform, ortak bir geliştirme modeli olarak ilerleyecek ve sonuç olarak araçlara Android işletim sistemine sahip üstün teknolojiler üretilerek birçok faydalı içerik sunulabilecek.

Google yanında Apple'ın da yaptığı çalışmalar doğrultusunda, 2014 yılının akıllı otomobiller noktasında bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor.

http://www.engadget.com/2014/01/06/google-open-automotive-alliance-android-cars/?ncid=rss_truncated