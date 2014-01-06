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CES 2014: Asus, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı

5 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Asus, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı
CES 2014 fuarında yeni ürünleriyle boy gösteren Asus, Philips sonrası Nvidia G-Sync teknolojisiyle geliştirdiği ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı.
Tasarımsal olarak oyuncuların seveceği bir yapıyla gelen ve ince çerçeveleriyle birden fazla monitör kuruluma imkan tanıyan Asus ROG Swift PG278Q, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 27-inç WQHD 2560 x 1440 piksel panele, 120 HZ yenileme hızına, 350cd/m2 parlaklığa ve 1 ms tepki süresine sahip olan monitör, bağlantı tarafında ise DisplayPort ve iki adet USB 3.0 portuyla geliyor. En uygun ayarlama için hareketli bir bacak ile üretilen Asus ROG Swift PG278Q, dahili stereo hoparlörleriyle de esktra bir hoparlör sistemine gerek duymuyor.
Asus'un dikkat çekici özellikler ile hazırladığı yeni oyuncu monitörü ROG Swift PG278Q, 799$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa sunuluyor. 
 
CES 2014: Asus, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı

http://www.tomshardware.com/news/asus-rog-pg278q-nvidia-g-sync-monitor,25597.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
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Egemen|54| 5 yıl en beğenilen
Sonunda müthiş görünüm ve müthiş performans bir arada
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AANILL 5 yıl
Hey maaşallah kaç lira ile olur acaba canım ülkemde
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carter 5 yıl
Mükemmel monitör lakin fiyatı 2500-3000 lira arasında olacaktır.
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demircibu 5 yıl
Fenaaa
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turbo-powwer 5 yıl
Tasarım , çözünürlük , tepkime süresi , G Sync bu özelliklerle şahane olmuş
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HiqhWoltage 5 yıl
Gerçekten harika.
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Aѕℓαη66™ 5 yıl
asus piyasanın ağası
2014 ilk monitör incelemesi bu monitör olsun reyizler
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giogo 5 yıl
Asus`un monitörlerinin ince çerçeveleri,şıklığı ve zarefeti bir başka.Aynı zamanda tam bir oyun monitörü üretiyorlar.Çoğu monitörünün tepki süresi bundan dolayı 1ms
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ugur_91 5 yıl
Kesinlikle super, sonunda her seyiyle olmus diyebilcegim bi oyuncu monitoru gordum. Fiyati da ona gore tabi :) artik 2-3 sene sonra aliriz :))
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codex-hex 5 yıl
aslında satıcının gözünden olaya bakarsak, iyi bir ekran kartı sattırma stratejisi.. monitörü değil de işte bunu beğendim :D
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ApsinteX 5 yıl
Gerçekten güzel... İnsanın aklı ve gözü kalıyor ama çok pahalı ya zengin olsak problem olmaz ama ayakkabı kutumuz da para yok işte :)
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zafercap 5 yıl
Bu olmuş işte !
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Egemen|54| 5 yıl en beğenilen
Sonunda müthiş görünüm ve müthiş performans bir arada
1 Yanıt Yanıtla +4
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Soin 5 yıl Egemen|54|
RoG bölümü el atmışta ondan :)
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