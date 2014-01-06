CES 2014: Asus, Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı

CES 2014 fuarında yeni ürünleriyle boy gösteren Asus, Philips sonrası Nvidia G-Sync teknolojisiyle geliştirdiği ROG Swift PG278Q LCD monitörünü tanıttı.

Tasarımsal olarak oyuncuların seveceği bir yapıyla gelen ve ince çerçeveleriyle birden fazla monitör kuruluma imkan tanıyan Asus ROG Swift PG278Q, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 27-inç WQHD 2560 x 1440 piksel panele, 120 HZ yenileme hızına, 350cd/m2 parlaklığa ve 1 ms tepki süresine sahip olan monitör, bağlantı tarafında ise DisplayPort ve iki adet USB 3.0 portuyla geliyor. En uygun ayarlama için hareketli bir bacak ile üretilen Asus ROG Swift PG278Q, dahili stereo hoparlörleriyle de esktra bir hoparlör sistemine gerek duymuyor.

Asus'un dikkat çekici özellikler ile hazırladığı yeni oyuncu monitörü ROG Swift PG278Q, 799$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa sunuluyor.

http://www.tomshardware.com/news/asus-rog-pg278q-nvidia-g-sync-monitor,25597.html#xtor=RSS-181