CES 2014: Canon fotoğraf makineleri yanında yeni geliştirdiği baskı sistemlerini de görücüye çıkarttı

CES 2014 etkinliği kapsamında hazırladığı yeni kompakt fotoğraf makinelerini görücüye çıkartan Canon, ayrıca ciddi yatırım yaptığı baskı sistemleri konusunda da PIXMA MX532, PIXMA MX472, PIXMA iX6820, PIXMA iP8720 ve SELPHY CP910 yazıcılarını tanıttı.

Firmanın PIXMA serisi içerisine eklenen modellerden MX532 ve MX472 hepsi bir arada yapılarıyla oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. PIXMA iX6820 ve PIXMA iP8720 modellerini ise baskı odaklı fotoğraf ve iş amaçlı olarak ayıran firma, SELPHY CP910 modeliyle ise kompakt boyutlarda üst seviye kaliteye sahip fotoğraf baskıları alınmasına imkan tanıyor. Ortak olarak artık standart haline gelen kablosuz bağlantı teknolojisiyle farklı sosyal sevislerden, akıllı telefonlardan ya da tabletlerden veri aktarımına ve hızlı baskıya izin veren yazıcılar, tasarımsal olarak da oldukça şık bir çizgiyle geliyorlar ve özellikle Canon'un dijital fotoğraf makineleriyle uyumlu çalışabiliyorlar.

Canon'un yeni yazıcı modellerinden PIXMA MX532 150$, PIXMA MX472 100$, PIXMA iX6820 200$, PIXMA iP8720 300$ ve son olarak SELPHY CP910 100$ fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.