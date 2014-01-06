CES 2014: Garmin, güncellediği navigasyon çözümlerini görücüye çıkarttı

Navigasyon noktasında dünyanın önde gelen firmalarından olma özelliğini uzun yıllardır yitirmeyen Garmin, CES 2014 kapsamında hazırladığı yeni ürünlerini görücüye çıkarttı.





Bu doğrultuda Nuvi 2798LMT model isimli araç için navigasyon cihazına kablosuz bir kamera ekleyen firma, bu sayede geri manevralarda direkt olarak araçların arkasını gösterebiliyor ve bu sayede ciddi anlamda kolaylık sağlayabiliyor. Her türlü hava koşulan dayanıklı olduğu belirtilen kamera, geri vites ışıklarına bağlanarak otomatik olarak da devreye girebiliyor. Nuvi 2798LMT, tek tuş ile kamerayla navigasyon arasında geçiş de yapabiliyor. 2014 Essential serisi navigasyon cihazlarını 5-inç ile 6-inç ekran boyutlarıyla hazırlayan firma, ürünlerini daha önce sadece Advanced serisinide yer alan yeni özelliklerle güncellemiş ve daha fazla ayrıntılı bilgi sunmaya başlamış durumda. Garmin'in tanıttığı son ürün ise HUD+. Araçların ön konsol bölümüne takılarak birçok bilgiyi şeffaf olarak kendi üzerinde gösteren cihaz, yeni bir akıllı telefon uygulamasıyla (iOS, Android, Windows Phone) geliyor ve bu sayede harita, trafik, navigasyon gibi bilgiler çevrimdışı olarak da alınabiliyor.

Garmin'in yeni ürünlerinden Nuvi 2798LMT 400$, 2014 Essential serisi seçilen modele göre 130$ ile 210$ ve son olarak HUD+ 180$ fiyat etiketleriyle Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126235-garmin-updates-satnavs-nuvi-2798lmt-gets-rear-camera-essential-series-updates-hud-offers-new-app