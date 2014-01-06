Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014: Garmin'den otomobiller için hazırlanan iki yeni kamera: Dash Cam 10 ve Dash Cam 20

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,9b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014: Garmin'den otomobiller için hazırlanan iki yeni kamera: Dash Cam 10 ve Dash Cam 20
Yazılım ve donanım tarafında hazırladığı Navigasyon ürünleriyle tanınan ancak başka birçok farklı aksesuarın da altında imzası bulunan Garmin, otomobiller için geliştirdiği yeni kameraları Dash Cam 10 ve Dash Cam 20'yi resmi olarak duyurdu.
Son yıllarda ülkemiz otomobil sahipleri arasında da ciddi oranda kullanılan ve olası kaza durumlarında kayıt altına aldığı görüntüler ile faydalı bir görev gören araç içi kameraları arasına Garmin tarafından eklenen Dash Cam 10 ve Dash Cam 20, birbirlerinden GPS alıcı özelliğine göre ayrılıyor ve benzerleri gibi araçların ön camları üzerinden 1080p çözünürlüğünde kayıt yapabiliyorlar. Geniş bir görüntü açısı sunduğu belirtilen kameralar, aracın motoru kapatıldığı zaman kapanabiliyor, açıldığı zaman ise otomatik olarak devreye girebiliyorlar. Çektiği görüntüleri 32GB'a kadar microSD hafıza kartlarına aktarabilen ürünler, dahili sensörleri (G-Sensor) ile kazaları da otomatik olarak algılayabiliyor ve çekilen görüntüleri 2.3-inç'lik LCD ekranları üzerinde gösterebiliyorlar. GPS destekli kamera aynı zamanda otomatik olarak konum işaretleme de yapabiliyor.
Garmin'in yeni araç için kamera sistemleri Dash Cam 10 ve Dash Cam 20, 219$ ve 249$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/01/garmin-launches-dash-cam-10-and-20-with-automatic-incident-detection/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omerfa 5 yıl
ben rusyadayım burada bu kameralar cok kullanılıyor. hemen hemen her arabada var. burada ucuz çünkü. her magazinde var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S "Uçmak artık daha kolay" CES 2014 video ön inceleme 5 yıl Parrot miniDrone "Uçan Robot" CES 2014 ön inceleme 5 yıl Lenovo'dan 4K ekrana sahip yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarı 5 yıl Chevrolet Corvette Stingray'de performans kayıt teknolojisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim