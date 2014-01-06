CES 2014: Garmin'den otomobiller için hazırlanan iki yeni kamera: Dash Cam 10 ve Dash Cam 20

Yazılım ve donanım tarafında hazırladığı Navigasyon ürünleriyle tanınan ancak başka birçok farklı aksesuarın da altında imzası bulunan Garmin, otomobiller için geliştirdiği yeni kameraları Dash Cam 10 ve Dash Cam 20'yi resmi olarak duyurdu.

Son yıllarda ülkemiz otomobil sahipleri arasında da ciddi oranda kullanılan ve olası kaza durumlarında kayıt altına aldığı görüntüler ile faydalı bir görev gören araç içi kameraları arasına Garmin tarafından eklenen Dash Cam 10 ve Dash Cam 20, birbirlerinden GPS alıcı özelliğine göre ayrılıyor ve benzerleri gibi araçların ön camları üzerinden 1080p çözünürlüğünde kayıt yapabiliyorlar. Geniş bir görüntü açısı sunduğu belirtilen kameralar, aracın motoru kapatıldığı zaman kapanabiliyor, açıldığı zaman ise otomatik olarak devreye girebiliyorlar. Çektiği görüntüleri 32GB'a kadar microSD hafıza kartlarına aktarabilen ürünler, dahili sensörleri (G-Sensor) ile kazaları da otomatik olarak algılayabiliyor ve çekilen görüntüleri 2.3-inç'lik LCD ekranları üzerinde gösterebiliyorlar. GPS destekli kamera aynı zamanda otomatik olarak konum işaretleme de yapabiliyor.

Garmin'in yeni araç için kamera sistemleri Dash Cam 10 ve Dash Cam 20, 219$ ve 249$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/01/garmin-launches-dash-cam-10-and-20-with-automatic-incident-detection/?utm_source=mainrss&utm_reader=feedly