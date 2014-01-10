CES 2014 : Huawei'den Android'li oyun konsolu Tron





Ascend Mate 2 4G modeli ile CES 2014 fuarında dikkatleri üzerine çeken Huawei, bir sürpriz yaparak Android işletim sistemli oyun konsolu ile Tron ile karşımıza çıkıyor.





Android işletim sistemli ve küçük boyutlarda olan oyun konsolları OUYA ile popüler olmuştu. Sonrasında pek çok girişim benzer konsollar piyasaya sürdü. Huawei de anlaşılan bu trendden geri kalmak istemiyor.





Android 4.2.3 sürümü üzerinde çalışan Tron mini oyun konsolu Tegra 4 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB/32GB depolama seçenekleri ve microSD desteği mevcut. Bunun yanında Ethernet, USB 3.0, ses çıkışı, 5. nesil WiFi ve Bluetooth bağlantıları unutulmamış.





Cihazın kasası sert plastikten imal edilmiş. Üst kısım ise tamamen güç düğmesine ayrılmış. Bluetooth üzerinden bağlanan kontrolcü, analog tuşlar ve bir dokunmatik alan sunuyor. Konsol 4K çözünürlüğü destekliyor ancak oyunların optimize edilmesi gerekiyor. Tron şimdilik sadece Çin'de 150$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.