Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : Huawei'den Android'li oyun konsolu Tron

5 yıl
6,4b
1
6
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : Huawei'den Android'li oyun konsolu Tron

Ascend Mate 2 4G modeli ile CES 2014 fuarında dikkatleri üzerine çeken Huawei, bir sürpriz yaparak Android işletim sistemli oyun konsolu ile Tron ile karşımıza çıkıyor. 

Android işletim sistemli ve küçük boyutlarda olan oyun konsolları OUYA ile popüler olmuştu. Sonrasında pek çok girişim benzer konsollar piyasaya sürdü. Huawei de anlaşılan bu trendden geri kalmak istemiyor.

Android 4.2.3 sürümü üzerinde çalışan Tron mini oyun konsolu Tegra 4 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 16GB/32GB depolama seçenekleri ve microSD desteği mevcut. Bunun yanında Ethernet, USB 3.0, ses çıkışı, 5. nesil WiFi ve Bluetooth bağlantıları unutulmamış.

Cihazın kasası sert plastikten imal edilmiş. Üst kısım ise tamamen güç düğmesine ayrılmış. Bluetooth üzerinden bağlanan kontrolcü, analog tuşlar ve bir dokunmatik alan sunuyor. Konsol 4K çözünürlüğü destekliyor ancak oyunların optimize edilmesi gerekiyor. Tron şimdilik sadece Çin'de 150$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Huawei standlarındasınız hazır; yetkililer de oradadır diye düşünüyorum.
Honor 3c ve 3x in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini, gelirse nasıl fiyatlandırılacğını da sorarsanız Huawei yetkililerine çok makbûl geçer.
Huawei standlarındasınız hazır; yetkililer de oradadır diye düşünüyorum.Honor 3c ve 3x in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini, gelirse nasıl fiyatlandırılacğını ...
Devamını Gör
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
helal huawei kurtar bizi bu kan emicilerden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hallac58 5 yıl
bu çinlileri tebrik etmek gerekiyor. özellikle ülkemize de ürünleri gelen huawei firmasını. tebrikler ve teşekkürler. dayatmacı ve sömürücü emperyalist kan emici markalardan örneğin ve en kötüsü olan samsung'dan insanları kurtarmaya başladıkları için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 5 yıl
Bence bu ürünü de sorsunlar belki bunu da getirirler Türkiye'ye.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TempleJoker 5 yıl
huawei akıllıca davranmış kontrolcu konusunda. Steam gibi fantzilere girmemiş. Umarım oyun optimizasyonunu düzgün yaparlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Huawei standlarındasınız hazır; yetkililer de oradadır diye düşünüyorum.
Honor 3c ve 3x in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini, gelirse nasıl fiyatlandırılacğını da sorarsanız Huawei yetkililerine çok makbûl geçer.
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmosfx 5 yıl
Rise of Huawei..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung ATIV Book 9 Plus 2014 Edition "üst seviye ultrabook" ön inceleme 5 yıl LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme 5 yıl Omate Truesmart "Süper Akıllı" saat ön inceleme 5 yıl WD "Yeni" Black 1TB 3.5" Sabit Disk Video İnceleme 5 yıl Nokia Lumia 1520 "En İyi Windows Phone" video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim