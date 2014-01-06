CES 2014 : Karşınıza NVIDIA Tegra K1 : Kepler mimarisi, özelleştirilmiş çekirdek, 64-bit desteği ve fazlası

Geçen yıl Tegra 4 yongasetiyle mobil işlemci pazarına hızlı bir giriş yapmak isteyen ancak yaygın kullanıma bir türlü geçemeyen NVIDIA, neredeyse Tegra 3 dönemini mumla arar olmuştu. Tegra 5 olarak adlandırılan yeni mobil yongaseti üzerinde daha hassas bir çalışma yürüten NVIDIA, CES 2014 fuarında da yeni yongasetini resmen lanse etti.





Yeni yongaseti yeni bir isimlendirmeyle artık Tegra K1 olarak adlandırılacak. Henüz sona eren NVIDIA basın toplantısında çok fazla detaya inilmese de K1 yongasetinin iki versiyon ile geleceği duyuruldu. Bunların ilki 32-bit destekli ve Cortex-A15 tabanlı olacak. Diğeri ise 64-bit destekli ve Denver mimarisini temel alacak. Hatırlanacağı üzere NVIDIA'nın yol haritasında ilk versiyon Logan, ikinci versiyon ise Parker kod adlarına sahipti.





32-bit destekli K1 versiyonu yine Tegra 4 yapısını temel alıyor. 4+1 Cortex-A15 çekirdeği taşıyan yongaseti yardımcı çekirdeğini iş yüküne göre devreye sokuyor. Ancak bu kez uygulamalar çekirdeklerin devreye girmesini kendisi ayarlayabilecek.





Grafik tarafında ise bu kez 192 CUDA işlem birimli Kepler mimarisi bizleri karşılıyor. Kepler, masaüstü ve dizüstüler için sunulan GeForce ürünleri ile aynı karakteristiği beraberinde getiriyor. NVIDIA mühendisleri, bilgisayarlarda onlarca watt'lık güce ihtiyaç duyan GPU'ları birkaç yüz miliwatt seviyesine indirip daha küçük formda dizayn etmeyi başardı. Bunda firmanın Tegra yongasetlerine yaptığı yıllık 1.2 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının etkisi çok büyük.





Hem boyut olarak çok küçülen hem de enerji tüketimini en alt seviyeye indiren mobil Kepler mimarisi, diğer grafik birimlerinden 1.5 kat daha az enerji harcıyor. Ancak NVIDIA'nın geçen yıl boyunca yaptığı etkinliklerde grafik performansının şu anki en iyi mobil grafik biriminden bile daha üst düzey olduğu dile getirilmişti. Tegra K1 bu bakımdan Unreal Engine 4, OpenGL 4.4 ve DirectX 11 standartlarına da destek veriyor. Artık kulağımıza aşina gelen konsol kalitesinde mobil oyunlar yine Tegra K1'in önemli iddiaları arasında.





İkinci Tegra K1 versiyonu ise NVIDIA'nın tasarımını ARMv8 üzerine inşa ettiği özelleştirilmiş Denver çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. İlk versiyonun aksine bu versiyonda sadece iki adet Denver çekirdeği yer alıyor. Böylece 64-bit desteğine kavuşan Parker kod adlı ikinci versiyon aynı Kepler mimarili grafik birimini beraberinde getiriyor.

İlk versiyon Tegra K1 2.3GHz saat hızlarına kadar çıkabilirken, 32KB+32KB Seviye 1 önbellek sunuyor. İkinci versiyon ise 2.5GHz saat hızlarına çıkabiliyor ve 128KB+64KB Seviye 1 önbelleğe sahip.





NVIDIA ilk Tegra K1 versiyonunu yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Parker kod adlı ikinci versiyon ise yılın ikinci yarısında tüketiciler ile buluşacak. Tegra K1 ile ilgili fuar boyunca çeşitli demolar ve incelemeler gerçekleştirilecek.



