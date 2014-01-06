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CES 2014 : Karşınıza NVIDIA Tegra K1 : Kepler mimarisi, özelleştirilmiş çekirdek, 64-bit desteği ve fazlası

5 yıl
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29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Karşınıza NVIDIA Tegra K1 : Kepler mimarisi, özelleştirilmiş çekirdek, 64-bit desteği ve fazlası
Geçen yıl Tegra 4 yongasetiyle mobil işlemci pazarına hızlı bir giriş yapmak isteyen ancak yaygın kullanıma bir türlü geçemeyen NVIDIA, neredeyse Tegra 3 dönemini mumla arar olmuştu. Tegra 5 olarak adlandırılan yeni mobil yongaseti üzerinde daha hassas bir çalışma yürüten NVIDIA, CES 2014 fuarında da yeni yongasetini resmen lanse etti.

Yeni yongaseti yeni bir isimlendirmeyle artık Tegra K1 olarak adlandırılacak. Henüz sona eren NVIDIA basın toplantısında çok fazla detaya inilmese de K1 yongasetinin iki versiyon ile geleceği duyuruldu. Bunların ilki 32-bit destekli ve Cortex-A15 tabanlı olacak. Diğeri ise 64-bit destekli ve Denver mimarisini temel alacak. Hatırlanacağı üzere NVIDIA'nın yol haritasında ilk versiyon Logan, ikinci versiyon ise Parker kod adlarına sahipti.

32-bit destekli K1 versiyonu yine Tegra 4 yapısını temel alıyor. 4+1 Cortex-A15 çekirdeği taşıyan yongaseti yardımcı çekirdeğini iş yüküne göre devreye sokuyor. Ancak bu kez uygulamalar çekirdeklerin devreye girmesini kendisi ayarlayabilecek. 

Grafik tarafında ise bu kez 192 CUDA işlem birimli Kepler mimarisi bizleri karşılıyor. Kepler, masaüstü ve dizüstüler için sunulan GeForce ürünleri ile aynı karakteristiği beraberinde getiriyor. NVIDIA mühendisleri, bilgisayarlarda onlarca watt'lık güce ihtiyaç duyan GPU'ları birkaç yüz miliwatt seviyesine indirip daha küçük formda dizayn etmeyi başardı. Bunda firmanın Tegra yongasetlerine yaptığı yıllık 1.2 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının etkisi çok büyük.

Hem boyut olarak çok küçülen hem de enerji tüketimini en alt seviyeye indiren mobil Kepler mimarisi, diğer grafik birimlerinden 1.5 kat daha az enerji harcıyor. Ancak NVIDIA'nın geçen yıl boyunca yaptığı etkinliklerde grafik performansının şu anki en iyi mobil grafik biriminden bile daha üst düzey olduğu dile getirilmişti. Tegra K1 bu bakımdan Unreal Engine 4, OpenGL 4.4 ve DirectX 11 standartlarına da destek veriyor. Artık kulağımıza aşina gelen konsol kalitesinde mobil oyunlar yine Tegra K1'in önemli iddiaları arasında. 

İkinci Tegra K1 versiyonu ise NVIDIA'nın tasarımını ARMv8 üzerine inşa ettiği özelleştirilmiş Denver çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. İlk versiyonun aksine bu versiyonda sadece iki adet Denver çekirdeği yer alıyor. Böylece 64-bit desteğine kavuşan Parker kod adlı ikinci versiyon aynı Kepler mimarili grafik birimini beraberinde getiriyor. 
İlk versiyon Tegra K1 2.3GHz saat hızlarına kadar çıkabilirken, 32KB+32KB Seviye 1 önbellek sunuyor. İkinci versiyon ise 2.5GHz saat hızlarına çıkabiliyor ve 128KB+64KB Seviye 1 önbelleğe sahip.  

NVIDIA ilk Tegra K1 versiyonunu yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Parker kod adlı ikinci versiyon ise yılın ikinci yarısında tüketiciler ile buluşacak. Tegra K1 ile ilgili fuar boyunca çeşitli demolar ve incelemeler gerçekleştirilecek.  
CES 2014 : Karşınıza NVIDIA Tegra K1 : Kepler mimarisi, özelleştirilmiş çekirdek, 64-bit desteği ve fazlası


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manyakurt 5 yıl en beğenilen
Bu saatten sonra nvidia'nın işlemcilerini kim tercih eder ki... Samsung ? Kendi üretiyor. LG ? Kendi üretmeye başladı. SONY ? Orta ve alt segmente zaten kendi üretiyor, muhtemelen yakında amiral gemilerine de üretir. NOKIA ? Zaten qualcoom ile anlaşmalı microsoft'dan dolayı başka firmayı tercih edemez. Geriye bir tek HTC kalıyor, oda qualcoomdan şaşmaz gibime geliyor. Diğer çin çıkışlı firmalarında zaten ya kendi işlemcileri var tada mediatek'i var vs vs. Kısaca telefonlarda nvidia işlemci trenini kaçırdı. AMD bu sektöre girmemek ile büyük bir akıllılık yapmış. Girse çıkamazdı çünki... O kadar ar-ge finans çalışan vs vs satamadıktan sonra iyice batar giderdi.

edit: apple'da kendi işlemcilerini tasarlıyor :) kim kaldı lan harbi :)
Bu saatten sonra nvidia'nın işlemcilerini kim tercih eder ki... Samsung ? Kendi üretiyor. LG ? Kendi üretmeye başladı. SONY ? Orta ve alt segmente zaten kendi ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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The-Engineer 5 yıl
64 bit , kepler vs Okurken bi heyecan yaşattı bende , bu sefer olmuş NVDİA :)
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The Force 5 yıl manyakurt
Asus ve piyasaya güçlü giriş yapmak isteyebilecek HP, Acer, Lenovo, Dell gibi pc üreticileri.
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zalimahmet 5 yıl
Mobile işlrmcide dx11 mi
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Rubisco 5 yıl
Argeye para lazım, bi yerlerden çıkması lazım artık.
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DH Misafiri 5 yıl
şu anda nvidianın tek ihtiyacı ilk 16 çekirdekli işlemciyi piyasaya sürmek... sonra bidaha ne çıkarırsa çıkarsın millet zaten gider nvidia alır samsunga gittikleri gibi.. :D
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makbulut 5 yıl
Nvida sıkıntılı bir süreçte.
Ne kadar iyi olursan ol!... Son kullanıcıya ulaşamadıktan sonra bildiğin çöp işte. Niye mi? Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş.
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onsos1100 5 yıl
Herkesin unuttuğu tablet sektörü var. Eğer bu işlemci grafik açısından çok iyi ise tablette ne qualcomm nede media tek başa çıkabilir. Ayrıca bir arkadaş her firma kendi islemcisini kullanıyor demiş. Global s4 de LG g2 de sonu xperia z, zl, z1 z ultra da nexus 5 de HTC one da hangi işlemci kullanılıyor?HeHerkes qualcomm yada media tek kullanıyor . Kendi islemcini kendin üret mantığı o kadar kolay değil. Teknolojik açıdan tıkandığin anda satışların düşer qualcomm a koşarsın hemen samsung gibi....
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Foxbat 5 yıl
K1 çok iyi bir işlemci gibi görünüyor. Eğer grafik becerisi ön plana çıkarılırsa Nvidia mobil alanda yine yükselişe geçer. Öte yandan karşısında çok güçlü rakipler var ve mobil pazarın müşterisi donanımla pek te ilgilenmiyor. Yani Nvidia PnR'a oynarsa başarır.
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Guaire 5 yıl
Ne kadar çok rekabet olursa o kadar iyi. Seçenekler sunulsun, daha iyi olan daha çok satsın, daha pahalı olsun. NVIDIA beklentileri karşılayamadı diye git diyenin mantığını çözemiyorum. Bu fanboyluk zihniyeti nereye kadar? Takım tutar gibi bir fanatizm var.

İşlemcilerde NVIDIA sen git. Intel sen git, gelme. Imagination sen karışma. Samsung, LG, Huawei sen üretme. Mediatek sen daha küçüksün.

İşletim sisteminde Microsoft gelme, Blackberry hala batmadın mı? Samsung sen ne karışıyorsun? Ya Ubuntu bir sen eksiktin!

Senede 1 milyar adeti aşkın akıllı telefon satılıyor. Bu kadar büyük bir pazarda herkese yer olmalı.

308$'a Tegra 4'lü ZTE, 327$'a Tegra 4'lü Xiaomi Mi3 var. 900-950TL'ye Türkiye'ye girseler o paraların üstüne çıkamayacak insanlar için gayet iyi birer alternatif olurlar.
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viper17 5 yıl
nvidia resmen sıvıyo artık. bırak git mobili.
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kımyasal 5 yıl
Nvidia gibi bir şirkete koymaz,baktılar zarar ediyorlar fiyat indirimine giderler yada mobil sektörden çekilirler.
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darkdiva 5 yıl
Belki Samsung'un ilk Tizen'li telefonu bu işlemci ile gelir.
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forumlarabak 5 yıl
"CES 2014 : Karşınıza NVIDIA Tegra K1"
Başlıkta yazım hatası olmuş sanırım "Karşınızda" olmalı gibi :)
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mav1li 5 yıl
Bir önceki versiyon Tegra 4 ü piyasada gören var mı?
Tegra'nın tek atımlık mermisi var. Bu da fos çıkarsa Tegra defteri kapanır.

Maksat en hızlısını, en pahalısını, en çok güç tüketeni ve en çok ısınanı yapmaksa boşuna uğraşmasınlar, Intel zaten yapıyor. Tegra3 ve 4 fiyaskosundan sonra Tegra 5 tercih eden zor bulunur. Anca kendi tabletine koyar bunu o da piyasada bulunmaz. bknz Tegra4

Mediatek ucuz, düşük performanslı ve az ısınan yonga yaparak milyar$ götürüyor bunlar hala soba gibi ısınacak pahalı yonga üretmeye çalışıyor.
Sonra da niye satmıyor niye söyleniyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Nvidia Tegra 4 ten ders çıkartmış. 192 core nedir arkadaş? Epic games kurucusunun sözleri de ayrıca heyecanlandırıyor.
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