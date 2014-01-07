CES 2014: LG, kalp hızını ölçebilen kulaklığıyla faydalı bir yapı sunuyor

CES 2014 kapsamında birçok farklı alanda duyurular yapan LG, aynı zamanda özel teknolojisiyle kalp hızını ölçebilen -Heart Rate Earphones- kulaklık modelini de görücüye çıkarttı.

Kulak içi formunda hazırlanan LG Heart Rate Earphones, barındırdığı PerformTek sensör teknolojisi ile kulak kepçesinden geçen kan akış sinyallerini ölçüyor ve buradan kişisel kalp hızını verebiliyor. Aynı zamanda maksimal oksijen tüketimini de kayıt altına alabilen ürün, ufak bir aparat ile kazandığı Bluetooth teknolojisiyle Lifeband Touch gibi diğer cihazlara ya da uygulamalara topladığı verileri aktarabiliyor, müzik dinleme ve telefon görüşmesi için de kullanılabiliyor.

LG'nin yeni kulaklık modeli Heart Rate Earphones, 2014'ün ilk çeyreğinde dağıtılmaya başlanıyor.

http://mashable.com/2014/01/06/lg-heart-rate-earphones/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss&utm_reader=feedly