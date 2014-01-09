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CES 2014 : MediaTek dünyanın ilk standarttan bağımsız kablosuz şarj çözümünü duyurdu

5 yıl
7,2b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : MediaTek dünyanın ilk standarttan bağımsız kablosuz şarj çözümünü duyurdu

Genelde yongaseti alanında tanıdığımız ve 8 çekirdekli işlemcisi ile popüler olan MediaTek, bu kez farklı bir çözüm ile karşımıza çıktı. Firma yine bir ilke imza atarak ekipman ve standarttan bağımsız kablosuz şarj çözümünü duyurdu.

Firmanın çok modlu alıcı teknolojisi hem indüktif hem de rezonant kablosuz şarj teknolojilerine destek veriyor. Bu sayede mevcut kablosuz şarj standartlarına uyum sağlayabiliyor.

İndüktif kablosuz şarj teknolojisi istasyonun elektromanyetik alan yayarak yakındaki cihazları şarj etmesini sağlıyor. Bu teknolojide cihazların istasyona yakın olması gerekiyor. 

Rezonant şarj teknolojisi ise hem istasyonun hem de cihazın aynı frekansı yayarak enerji aktarımı yapmasını sağlıyor. Bu teknolojide cihaz başka bir yakın odada da olabiliyor. Ayrıca birden fazla cihazı şarj ederken tek bir şarj bobini enerji tüketiyor. 

Kablosuz şarj ile ilgili teknolojiler yaygınlaştıkça MediaTek'in çözümü bundan daha fazla istifade edecek ve daha yaygın kullanım alanları bulabilecek. 

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announce-worlds-first-multimode-wireless-charging-solution-charge-wirelessly-regardless-of-equipment-and-standards_id51146 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gladiotürk 5 yıl en beğenilen
Yürü be Mediatek
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lavdegon 5 yıl
mediatek çinli değil tayvanlı bir kuruluş..
1 Yanıt Yanıtla +8
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Neyinkafasi 5 yıl
Mediatek kaka pis ucuz çin malı diyenler nerde.birazda siz taklit edin bakalım.bazı editörlerin dediklerinin aksine uzun vadede liderliği oynayacak bir firma göreceğiz hep birlikte.Bu arada yazmassam olmaz;



qapaq
Mediatek kaka pis ucuz çin malı diyenler nerde.birazda siz taklit edin bakalım.bazı editörlerin dediklerinin aksine uzun vadede liderliği oynayacak bir firma g...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun adamlara bak yıllardır istediğim şeyi yaptılar
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hallac58 5 yıl
yürü be mediatek süpersin.
AMA YA KANSERRRRRRRRRR...
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iboocum 5 yıl
çekikler yapıyor
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GetSomeRest 5 yıl
Yan komşudan şarj ederiz artık
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veteriner69 5 yıl
Her geçen gün Kanser kaynakları artıyor gibi. :(
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Neyinkafasi 5 yıl
Mediatek kaka pis ucuz çin malı diyenler nerde.birazda siz taklit edin bakalım.bazı editörlerin dediklerinin aksine uzun vadede liderliği oynayacak bir firma göreceğiz hep birlikte.Bu arada yazmassam olmaz;



qapaq
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Guaire 5 yıl
Mediatek düşük maliyetli Çin telefonlarında tamamen hakim. MTK6592 ile de adını daha çok duyurdu.

Benim Mediatek'ten beklentim pahalıya kaçmadan daha performanslı telefonlar üretmesi. Çözümleri 2, 4 ve 8 çekirdekli Cortex-A7'lerden ibaret. 8 çekirdeğin 4 tanesinin çok hayrını görmeyeceğiz muhtemelen, ama 4 çekirdekli modellerinden 4 kat daha güçlü GPU'su Mediatek için iyi bir adım.

Uygun fiyatlara daha performanslı çözümler üretmesi lazım. MTK6592'nin tablet versiyonu MTK8392'yi çıkardı.

Bir de tabletler için MTK8135 diye bir modeli tanıttı. 2*1.7Ghz Cortex-A15 + 2*1.2Ghz Cortex-A7, PowerVR G6200 GPU'lu. Mesela bunun telefona uyarlanmış bir modelini çıkarsa daha değişik deneyim olur. Muhtemelen MTK6592'den daha iyi olur.

Cortex-A7'yi aşmasının zamanı geldi.

Mediatek Taiwan'lı bir firma.

Telefonda Çinli rakibi yok, ama tablette var. Örneğin Allwinner tabletler için 8 çekirdekli A80 modelini yakında tanıtacak. A80'in bir türeviyle telefon pazarına girerse Mediatek'i sarsabilir. (A80 için 4*Cortex-15 + 4*Cortex-A7 ve Mali-6xx GPU diyorlar ki MTK6592'den çok daha hızlı olacaktır. 28nm teknolojisinde üretilirse Allwinner'ın adını ilerde sıkça duyabiliriz.
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xxxone 5 yıl
İşte bu !
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Krone 5 yıl
Mediatek bu sene çok büyük başarılara imza atacak gibi.
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mehmednaim 5 yıl
Cihazlar ne kadar az enerji harcarlarsa kablosuz şarj da o kadar etkili ve işe yarar olacaktır. Şimdiki kablosuz şarj teknolojisi sadece cihaza giren bir kabloyu kaldırıyor ve hatta bir yere sabitlemek zorunda kalıyoruz. Haberde bahsedilen ikinci kablosuz şarj yöntemi şimdiki kullandığımız cihazları sıfırdan 100'e 3 günde felan doldurur diye tahmin ediyorum. Bu ikinci yöntemin önem kazanabilmesi, şarj ettiği cihazların da daha az enerji kullanmasıyla olabilir.
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NeroWin 5 yıl
Bir zamanlar Osmanlı'da olan güç Avrupa'ya daha sonra Amerika'ya kaydı şimdide sıra Asya'da.Teknolojik atılımlar ve gelişmeler Asya ülkelerinden çıkmaya başladı.
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