CES 2014 : MediaTek dünyanın ilk standarttan bağımsız kablosuz şarj çözümünü duyurdu





Genelde yongaseti alanında tanıdığımız ve 8 çekirdekli işlemcisi ile popüler olan MediaTek, bu kez farklı bir çözüm ile karşımıza çıktı. Firma yine bir ilke imza atarak ekipman ve standarttan bağımsız kablosuz şarj çözümünü duyurdu.





Firmanın çok modlu alıcı teknolojisi hem indüktif hem de rezonant kablosuz şarj teknolojilerine destek veriyor. Bu sayede mevcut kablosuz şarj standartlarına uyum sağlayabiliyor.





İndüktif kablosuz şarj teknolojisi istasyonun elektromanyetik alan yayarak yakındaki cihazları şarj etmesini sağlıyor. Bu teknolojide cihazların istasyona yakın olması gerekiyor.





Rezonant şarj teknolojisi ise hem istasyonun hem de cihazın aynı frekansı yayarak enerji aktarımı yapmasını sağlıyor. Bu teknolojide cihaz başka bir yakın odada da olabiliyor. Ayrıca birden fazla cihazı şarj ederken tek bir şarj bobini enerji tüketiyor.





Kablosuz şarj ile ilgili teknolojiler yaygınlaştıkça MediaTek'in çözümü bundan daha fazla istifade edecek ve daha yaygın kullanım alanları bulabilecek.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-announce-worlds-first-multimode-wireless-charging-solution-charge-wirelessly-regardless-of-equipment-and-standards_id51146