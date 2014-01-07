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CES 2014: Otomatik takip yeteneğine sahip kamera aparatı: Jigabot AIMe

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Otomatik takip yeteneğine sahip kamera aparatı: Jigabot AIMe
Özellikle aksiyon kameraları ile kendini görüntülemek isteyen kişiler, çoğu zaman mecburen başka bir insana ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada yararlı bir çözüm geliştiren Jigabot, AIMe adını verdiği aparat ile söylendiği kadarıyla oldukç kararlı otomatik takip yapabiliyor.
İçerisinde bir motor mekanizması bulunan ve bu sayede yatayda 360 derece, dikeyde ise 120 derece hareket edebilen AIMe, gücünü dört çekirdekli ARM işlemciden ve 2GB RAM miktarında alıyor. Kişilerin üzerlerine taktıkları EmIT adı verilen sensörleri oldukça hızlı bir şekilde takip edebilen ve akıllı telefonlar dahil aksiyon kamerası ile standart video kameraları taşıyabilen ürün, alüminyum malzemeden üretilmesağlam bir gövdeyle geliyor ve sudan etkilenmiyor. İki saat batarya ömrü sunabilen AIMe, seçilen sensör teknolojisine bağlı olarak 30 ile 45 metre arası takip mesafesine sahip.
Birçok aksesuar ve 1 adet EmIT (45 metre) sensörüyle 1 Haziran tarihinde satışına başlancağı açıklanan Jigabot AIMe, 300$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün gerçek performansını gösteren video örneklerin ise bu hafta içerisinde yayınlanacağı belirtiliyor.

http://www.slashgear.com/jigabot-auto-framing-camera-mount-tracks-solo-performers-07311869/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 5 yıl
Son zamanlarda üretilen en işe yarar cihaz, tek kelime ile Mükemmel Mükemmel Mükemmel
Bu cihazın 2. versiyonu daha da iyi olacaktır.
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Bradley Cooper 5 yıl
muhteşem bir cihaz olmuş. alacaklısı değilim ama denemek isterdim
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