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CES 2014: Panasonic, beş yeni video kamera modelini kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Panasonic, beş yeni video kamera modelini kullanıcıların beğenisine sundu
CES 2014 fuarı kapsamında tanıttığı fotoğraf makineleri yanında aynı zamanda 2014 yılı video kamera modellerini de görücüye çıkartan Panasonic, bu doğrultuda HC-W850, HC-V750, HC-V550CT, HC-V250 ve HC-V130'u resmi olarak lanse etti.
Genel olarak normal kullanıcılar için hazırlanan ve tasarımsal olarak yılların getirdiği alışkanlıkları koruyan video kameralar, ortak olarak 1920 x 1080 piksel yani Full HD video çekimi yapabiliyorlar. Tanıtılan modellerden HC-W850, "Twin Camera" özelliğiyle dikkat çekiyor ve bu sayede taşıdığı iki lensin de desteğiyle videoyu çeken kişi de kayıt altına alınabiliyor. HC-V750 ile beraber 6.03MP sensör barındıran ve 20 kat optik yakınlaştırma yapabilen HC-W850, yeni geliştirilen işlemci sayesinde de eskiye oranla 1.5 kat daha hızlı çalışabiliyorlar. Bu iki model aynı zamanda 4-drive isimli teknolojiye sahipler ve Full HD çözünürlükte 120 FPS yavaş çekim videolar elde edebiliyorlar. HC-V550CT ve HC-V250 modellerini 50 kat ve 90 kat optik yakınlaştırma değerleri ile hazırlayan Panasonic, BSI sensörlü giriş seviyesi HC-V130 da ise 38 kat optik yakınlaştırmayı uygun görmüş. Kameralar aynı zamanda Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı desteklerine sahip. Bu sayede akıllı telefonlara bağlanabilen kameralar, Bebek Monitörü özellikleriyle de farklı odalar arası faydalı bir  kullanım sağlayabiliyorlar.
Panasonic'in yeni HC-W850, HC-V750, HC-V550CT, HC-V250 ve HC-V130 video kamera modellerinin resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.photographyblog.com/news/panasonic_hc_w850_hc_v750_hc_v550ct_hc_v250_and_hc_v130/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Karadeniz Otoyolu 5 yıl
Saniyede 120 fps FullHD güzel. Sony daha uyusun..
Hatta galiba yazılımlamı programlamı ne 240 fps okudum yabancı biryerlerde.
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