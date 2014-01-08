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CES 2014: Panasonic, giyilebilir kamerasının 4K çekim yapabilen yeni prototipini sergiledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlk tanıtımı 2013 yılı başında yapılan Panasonic HX-A100 (Video), giyilebilir yapısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İşte bu kameranın 4K çekim yapabilen yeni versiyonu CES 2014 fuarı kapsamında prototip olarak sergiledi.
Tasarımsal olarak HX-A100 ile benzer bir çizgiye sahip olan ancak eski jenerasyonun Full HD kapasitesini 4K çekim seviyesine çıkartan yeni kamera, Wi-Fi üzerinden görüntü aktarım yapabiliyor ve eskisi gibi özel aksesuarları ile kafaya takılabiliyor. Tam detayları henüz bilinmiyor olsa da mini-HDMI üzerinden 4K görüntü aktarımı yapabildiği belirtilen kamera, balık gözü objektifiyle de oldukça geniş bir görüş açısı ortaya koyabiliyor.
Panasonic'in yeni kamerası büyük ihtimal önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Modelin fiyatı ise henüz belli olmuş değil. 

http://www.engadget.com/2014/01/07/panasonic-first-person-4k-camera-debuts-at-ces/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bradley Cooper 5 yıl
hey maşallah
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swat882 5 yıl
go pro hero 4 çıkacak yaz ayına doğru, ne önümüzdeki senesinden bahsediyor panasonic?
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