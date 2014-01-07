CES 2014: Panasonic, kafa üstü kulaklık serisi iki yeni model ile genişletti

CES 2014 fuarı kapsamında önemli tanıtımlar yapan Panasonic, kulaklık tarafını da unutmadı ve yeni teknolojiler ile donattığı iki yeni kafa üstü kulaklık modelini tanıttı.

RP-HC800 ve RP-BTD10 model ismine sahip olan kulaklıklar öncelikle oldukça modern bir gövde tasarımıa sahipler. Tanıtılan modellerden RP-HC800 gücünü AAA bataryadan alıyor ve aktif gürültü önleme sistemiyle üst seviye bir deneyim vaat ediyor. Beraberinde iOS uyumlu çıkartılabilir mikrofon ve kontrolcü kablosu gelen kulaklık, belirtildiği üzere 40 saat gürültü önleme yapabiliyor. Tanılan diğer model RP-BTD10 ise, Bluetooth teknolojisi ve lityum iyon bataryası ile 40 saat kablosuz müzik keyfi ortaya koyabiliyor ve 40mm sürücüler barındırıyor. NFC üzerinden hızlı eşleşme yapabilen kafa üstü kulaklık, kasasında da bazı oynatma tuşlarına sahip.

Panasonic RP-HC800 ve RP-BTD10'in resmi satış fiyatları açıklanmamış olsa da, Nisan ayında satışa çıkıyorlar.

http://www.pocket-lint.com/news/126290-panasonic-bolsters-headphones-range-with-noise-cancelling-and-bluetooth-models