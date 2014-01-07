CES 2014: "Sarj Edebilen telefon" Huawei Ascend Mate 2 resmiyet kazandı

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014, birbirinden farklı ürünlere ev sahipliği yaparken, akıllı telefon dünyası için de yeni gelişmeleri bizlere sunuyor.

Dünyanın en önemli telekomünikasyon firmalarından Huawe'in geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Ascende Mate adlı telefonunun devam modeli olan Ascend Mate 2, CES 2014'te resmen tantıldı.

Huawei Ascend Mate 2, 720p çözünürlükte 6.1 inç'lik IPS panele ve Gorilla Glass çözümüne sahip. Ekran boyutu ve kasa oranı konusunda iddialı olan firma, işlemci tarafında Qualcomm MSM8928 kod adlı dört çekirdekli 1.6 Ghz işlemci ve firmanın kendi geliştirmiş olduğu HiSilicon Cortex A9 işlemcisini kullanacak. 2 GB'lık sistem belleğine sahip olan telefonda 16 GB'lık dahili hafıza ve 32 GB'a kadar destek sunan MicroSD kart desteği kullanıcılara oldukça iyi bir depolama çözümü sunmakta.

Kamera tarafında da oldukça iddialı görünen Ascend Mate 2'de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 4 cm'den makro çekebilen 28 mm geniş açılı 13 MP çözünürlüklü Sony BSI arka kamera ve 5 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.

Huawei Ascende Mate 2'nin en dikkat çekici yönlendirinden biri de batarya tarafında karşımıza çıkmakta zira 4050 mAh kapasitesiyle sunulan telefon, uzun pil ömrüne ek olarak ters şarj özelliğiyle de başka telefonları şarj edebilecek.

Android 4.3 işletim sistemi ve Emotion UI 2.0 ile kullanıcılara sunulacak olan Huawei Ascend Mate 2'nin piyasaya ne zaman çıkacağı ve satış etiketi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı

http://www.engadget.com/2014/01/06/huawei-ascend-mate-2-4g/