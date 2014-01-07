CES 2014: "Sarj Edebilen telefon" Huawei Ascend Mate 2 resmiyet kazandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014, birbirinden farklı ürünlere ev sahipliği yaparken, akıllı telefon dünyası için de yeni gelişmeleri bizlere sunuyor.
Dünyanın en önemli telekomünikasyon firmalarından Huawe'in geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Ascende Mate adlı telefonunun devam modeli olan Ascend Mate 2, CES 2014'te resmen tantıldı.
Huawei Ascend Mate 2, 720p çözünürlükte 6.1 inç'lik IPS panele ve Gorilla Glass çözümüne sahip. Ekran boyutu ve kasa oranı konusunda iddialı olan firma, işlemci tarafında Qualcomm MSM8928 kod adlı dört çekirdekli 1.6 Ghz işlemci ve firmanın kendi geliştirmiş olduğu HiSilicon Cortex A9 işlemcisini kullanacak. 2 GB'lık sistem belleğine sahip olan telefonda 16 GB'lık dahili hafıza ve 32 GB'a kadar destek sunan MicroSD kart desteği kullanıcılara oldukça iyi bir depolama çözümü sunmakta.
Kamera tarafında da oldukça iddialı görünen Ascend Mate 2'de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 4 cm'den makro çekebilen 28 mm geniş açılı 13 MP çözünürlüklü Sony BSI arka kamera ve 5 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.
Huawei Ascende Mate 2'nin en dikkat çekici yönlendirinden biri de batarya tarafında karşımıza çıkmakta zira 4050 mAh kapasitesiyle sunulan telefon, uzun pil ömrüne ek olarak ters şarj özelliğiyle de başka telefonları şarj edebilecek.
Android 4.3 işletim sistemi ve Emotion UI 2.0 ile kullanıcılara sunulacak olan Huawei Ascend Mate 2'nin piyasaya ne zaman çıkacağı ve satış etiketi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı
http://www.engadget.com/2014/01/06/huawei-ascend-mate-2-4g/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gelsin artık Mate2 de alayım, 6" ekrandan kucuk telefona artık bakamıyorum :))
P6 DA TAM BIR FIYASKO ARKADAS..
HUAWEİ MATE 2 DE KENDİ İŞLEMCİSİNİ KULLANMIYORDUR UMARIM.. EĞER KULLANIYORSA VE P6 DA OLDUĞU GİBİ VİVANTE GİBİ BİR GPU KULLANIYORSA ALMAYIN MATE 2 FİLAN.
P6 ALACAKLAR OYUN OYNAMAK İÇİN ALMASINLAR. GERÇİ GÜNCELLEMELERLE GİDERİLMİŞ BİRAZ AMA YİNEDE YETERLİ DEĞİL.
MATE 2 YE DÜZGÜN DONANIMLAR KOYARLARSA HER OYUNU OYNATIR.
Huawei,oppo,vivo bu cihazların modellerinin tr'e gelmesi temennilerimizle..
1 Misafir
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