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CES 2014: "Sarj Edebilen telefon" Huawei Ascend Mate 2 resmiyet kazandı

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014, birbirinden farklı ürünlere ev sahipliği yaparken, akıllı telefon dünyası için de yeni gelişmeleri bizlere sunuyor.
5 yıl
8,9b
1
29
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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CES 2014:
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Las Vegas'ta düzenlenen CES 2014, birbirinden farklı ürünlere ev sahipliği yaparken, akıllı telefon dünyası için de yeni gelişmeleri bizlere sunuyor.
Dünyanın en önemli telekomünikasyon firmalarından Huawe'in geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu  Ascende Mate adlı telefonunun devam  modeli olan Ascend Mate 2, CES 2014'te resmen tantıldı.
CES 2014:
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Huawei Ascend Mate 2, 720p çözünürlükte 6.1 inç'lik IPS panele ve Gorilla Glass çözümüne sahip. Ekran boyutu ve kasa oranı konusunda iddialı olan firma, işlemci tarafında Qualcomm MSM8928 kod adlı dört çekirdekli 1.6 Ghz işlemci ve firmanın kendi geliştirmiş olduğu HiSilicon Cortex A9 işlemcisini kullanacak. 2 GB'lık sistem belleğine sahip olan telefonda 16 GB'lık dahili hafıza ve 32 GB'a kadar destek sunan MicroSD kart desteği kullanıcılara oldukça iyi bir depolama çözümü sunmakta.
Kamera tarafında da oldukça iddialı görünen Ascend Mate 2'de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 4 cm'den makro çekebilen 28 mm geniş açılı 13 MP çözünürlüklü Sony BSI arka kamera ve 5 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.
Huawei Ascende Mate 2'nin en dikkat çekici yönlendirinden biri de batarya tarafında karşımıza çıkmakta zira 4050  mAh kapasitesiyle sunulan telefon, uzun pil ömrüne ek olarak ters şarj özelliğiyle de başka telefonları şarj edebilecek.
Android 4.3 işletim sistemi ve Emotion UI 2.0 ile kullanıcılara sunulacak olan Huawei Ascend Mate 2'nin piyasaya ne zaman çıkacağı ve satış etiketi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı 
CES 2014:
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CES 2014:
Tam Boyutta Gör
CES 2014:
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CES 2014:
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http://www.engadget.com/2014/01/06/huawei-ascend-mate-2-4g/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
suvari25 5 yıl en beğenilen
ekran-çerceve oranı LG G2'den de mi iyi
3 Yanıt Yanıtla +7
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kımyasal 5 yıl
Huawei kullanıcının halinden anlamış,ekran 720p yeterli,Batarya ise enfes.Batarya konusunda Motorola öncü iken,Google tarafından satın alınmasından sonra,Motorola öldü diyebiliriz.Çinli Lenovo ve Huawei kullanıcılar için en yüksek batarya çözümünü sunuyor.Gelecek beklentim artık telefonların,baz istasyonları sayesinde şarj olmasıdır,fakat insan sağlığını etkilemiyecek seviyede.Bu sayede kablo derdinden kurtulur ve şarj etmekle uğraşmayız.
Huawei kullanıcının halinden anlamış,ekran 720p yeterli,Batarya ise enfes.Batarya konusunda Motorola öncü iken,Google tarafından satın alınmasından sonra,Motor...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
feridunyrd 5 yıl
ürün çıkış tarihi acil
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DH Misafiri 5 yıl
Mate 1 kullanıyorum zaten ve cok memnunum,
gelsin artık Mate2 de alayım, 6" ekrandan kucuk telefona artık bakamıyorum :))
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spongio 5 yıl
şu Telefon ne zaman türkiyeye gelcek yav
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kapsam 5 yıl
arkadaşlar elimde Huawein s7-701u vadofondan alınma bir tablet var hiç bir şekilde telefon özelliğini calıştıramadık. Doğubank ve tahtakalede herkese sordum ama yapan yok bu sorunu çözen varmı.
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IWaTCHMaNI 5 yıl
iyi güzel hoş ama gereksiz bir donanım olmuş . zaten telefonun şarjı 1 - 1.5 gün kendine yetebilir durumda olsa ( ağır kullanımda ) kimsenin birbirinin telefonunu şarj etmesine gerek kalmaz...
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Exterminatee 5 yıl
mate 2 alacak olan galaxy mega yi da alabilir. bosuna paranizi vermeyin mate 2 ye. p6 yi almasaydim galaxy mega alirdim %90

P6 DA TAM BIR FIYASKO ARKADAS..
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iboocum 5 yıl
türkiyeye gelir inşallah
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Exterminatee 5 yıl
CORTEX-A9 ÇOK GÜÇ TÜKETİR BAŞTAN SÖYLİYİM. NEDEN HALEN A9 KULLANDIKLARINI İSE BİLMİYORUM..

HUAWEİ MATE 2 DE KENDİ İŞLEMCİSİNİ KULLANMIYORDUR UMARIM.. EĞER KULLANIYORSA VE P6 DA OLDUĞU GİBİ VİVANTE GİBİ BİR GPU KULLANIYORSA ALMAYIN MATE 2 FİLAN.

P6 ALACAKLAR OYUN OYNAMAK İÇİN ALMASINLAR. GERÇİ GÜNCELLEMELERLE GİDERİLMİŞ BİRAZ AMA YİNEDE YETERLİ DEĞİL.
MATE 2 YE DÜZGÜN DONANIMLAR KOYARLARSA HER OYUNU OYNATIR.
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SuperSantorelli 5 yıl
Çerceve orantısın da ekran çok simetrik olmuş keza 4050mah batarya ise gayet tatminkar.

Huawei,oppo,vivo bu cihazların modellerinin tr'e gelmesi temennilerimizle..
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fatsali1 5 yıl
Donanımsal hiçbir gelişme yok gibi. Mate de aşağı yukarı aynı özellikteydi yeni model çıkartılmasını gerektirecek değişim yapmamışlar.
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Virtual Reality 5 yıl
Samsung hıyarı neden 4000 mAh ve üzeri bataryalara geçiş yapmıyor, anlamıyorum. Hadi S serisini ince tutmak istiyorsun, büyük bataryadan kaçıyorsun, peki note serisini neden büyük batarya ile piyasaya sürmüyorsun, içinde kocaman yer var.
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Bradley Cooper 5 yıl
başka telefonlardan şarj çekme olayı olsaydı daha süper olurdu. kimseye şarjımı veremem kimse kusura bakmasın

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ercan5241 5 yıl
Hacılar şu güncelleme probleminide çözselerde bizi kurtarsalar artık cihaz üzerinden güncelleme istiyoruz :)
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General. 5 yıl
Tasarım çok hoş olmuş tebrik etmek lazım
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n.emre 5 yıl
ascend mate bir arayüzde bile kasılmalar yaşayan bir cihazdı umarım bu yılki telefonların hepsi artık bu sorunları geride bırakmış cihazlar olurlar. Sonuçta bu kadar büyük ekran rahat bir internet deneyimi sunmayacak ise alacak kişiye çile olucaktır.
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