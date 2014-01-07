CES 2014 : Sharp gözlüksüz 3D özellikli 8K çözünürlükte televizyonunu duyurdu

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Halen 4K çözünürlük kavamına yeni yeni alışmaya çalışıyorken, görüntüleme teknolojileri sektöründe 8K çözünürlükler dillendirilmeye başladı. Dünyanın ilk 8K çözünürlüklü 85 inç televizyonunu 2011 yılında tanıtan Sharp, CES 2014 fuarında ise gözlüksüz 3D içerik izleme imkanı sunan 8K çözünürlükteki 85 inç televizyonunu duyurdu.
Sharp yeni televizyonunu Panasonic ve Dolby ile birlikte geliştirdi ve gerçek hayata yakın bir 3D deneyimi sunduğunu belirtiyor. Ancak 2011 yılında olduğu gibi bu model de bir prototip ve henüz ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bilgi yok.
Sharp'ın 85 inçlik 8K televizyonu 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor. Oran bugünkü HD televizyonların çözünürlüklerinden 16 kat daha fazla. 4K ekranlar için uyumlu içerikler yavaş yavaş piyasada görünmeye başlarken, 8K için şimdilik herhangi bir içerik bulmak mümkün değil. Otoriteler önümüzdeki 4 yıl içerisinde 8K çözünürlüklerin yaygınlaşmasnı beklemiyor.
http://bgr.com/2014/01/06/85-inch-sharp-3d-glasses-free-8k-tv/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2011 yılında sergilenen 8k sharp ın videosu aşağıda.
Şimdi 4K daha yeni çıkmışken ve bence henüz yeterince gelişmemişken 8K ne alaka? Sharp biliyoruz zaten en iyisi sensin.
bu konuda en eski çalışan yine Tosh oldu ama gerek 2D gerekse de 3D içerikler de "sıfır açıdan" bile gözlüksüz izleme de kusurlar oluyor!
3D de çöz değeri yarı yarıya düşüyor(hatta biraz daha aşağıya düşüyor)
Gözlüksüz de işin esprisi "xK" sı ile alakalı değildir! başka teknik sıkıntıları vardır! bunu da henüz çözemediler!
Şimdilik çözülen ise şudur;aslında bu da bir "matematik mantık" üzerine kuruldu>>>örneğin panelin pixel-pitch ölçüsünü iyice küçültüp,o ebata sığdırırken
düşen çöz.değerini(ilk önce özellikle 3D içerikler de)gerek satır işleme gerekse de genel 3D çöz.düşmesini engellemek için,içerikten optimum performans almak
örneğin 8K dan>> 2K full-1080 alabilmek gibi ve daha da ilerisi için de 2160 alabilmek....
Bir diğer teknik sıkıntı ise insan gözünün anatomik yapısıyla ilgili olarak+göz algılama+görme=TV nin ebatının çok daha büyük olması(100" ve üstü gibi) ve
panele de çok yakında bakmak(8K burada iş görecektir! pp ölçüsünün daha küçük olması sebebiyle)==insan gözünü bir şekilde "aldatıp" daha izlenir
hale getirme prensibidir!
Not;işin bundan sonrası ise "Göz Doktorlarına" kalıyor tabiki,dikkat ederseniz bunların çoğu hatta tamamı "aldatma" fiili üzerine yapılıyor,çünkü bu içerikleri
gözlüksüz izlemek(sanal olduğu için)göz sağlığı açısından,diğer gözlüklü sistem kadar hatta daha ileri seviyede baş-göz ağrısı+yorulma ve sürekli "odaklanma"
fiili olacağı için ne kadar sağlıklı çok ciddi tartışılır,açıkçası insan göz sağlığı açısından ben böyle bir çalışma henüz göremedim,ama olayı teknik olarak çok
iyi anladığım için bir sürü "sorular" aklıma geliyor......
VE son olarak eskiden beri ana üreticiler her zaman böyle bir yarışın içindedirler! dolayısıyla en büyük,en yüksek v.s v.s diye ortaya çıkan bazı paneller
işin meydan okuma ve bende bunu yaptım v.s gibi ticari den ziyade "prestij" ile alakalıdır bu bir yarıştır aynı zamanda ama size ne kadarı yansır
ve hangi bütçeyle yansır bunlar ayrı şeylerdir,Butik ürün olarak çıkar/çıkıyor bazı paneller ama burada yazı yazan okuyan sizlerin bunlar ile hiç işi olmaz
olanın ise zaten bu Forumlar da hiç işi olmuyor ve basıp alıyorlar her ne çıkarsa++
Saygılar
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