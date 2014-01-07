CES 2014 : Sharp gözlüksüz 3D özellikli 8K çözünürlükte televizyonunu duyurdu





Halen 4K çözünürlük kavamına yeni yeni alışmaya çalışıyorken, görüntüleme teknolojileri sektöründe 8K çözünürlükler dillendirilmeye başladı. Dünyanın ilk 8K çözünürlüklü 85 inç televizyonunu 2011 yılında tanıtan Sharp, CES 2014 fuarında ise gözlüksüz 3D içerik izleme imkanı sunan 8K çözünürlükteki 85 inç televizyonunu duyurdu.





Sharp yeni televizyonunu Panasonic ve Dolby ile birlikte geliştirdi ve gerçek hayata yakın bir 3D deneyimi sunduğunu belirtiyor. Ancak 2011 yılında olduğu gibi bu model de bir prototip ve henüz ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bilgi yok.





Sharp'ın 85 inçlik 8K televizyonu 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor. Oran bugünkü HD televizyonların çözünürlüklerinden 16 kat daha fazla. 4K ekranlar için uyumlu içerikler yavaş yavaş piyasada görünmeye başlarken, 8K için şimdilik herhangi bir içerik bulmak mümkün değil. Otoriteler önümüzdeki 4 yıl içerisinde 8K çözünürlüklerin yaygınlaşmasnı beklemiyor.

http://bgr.com/2014/01/06/85-inch-sharp-3d-glasses-free-8k-tv/