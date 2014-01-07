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CES 2014 : Sharp gözlüksüz 3D özellikli 8K çözünürlükte televizyonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Sharp gözlüksüz 3D özellikli 8K çözünürlükte televizyonunu duyurdu

Halen 4K çözünürlük kavamına yeni yeni alışmaya çalışıyorken, görüntüleme teknolojileri sektöründe 8K çözünürlükler dillendirilmeye başladı. Dünyanın ilk 8K çözünürlüklü 85 inç televizyonunu 2011 yılında tanıtan Sharp, CES 2014 fuarında ise gözlüksüz 3D içerik izleme imkanı sunan 8K çözünürlükteki 85 inç televizyonunu duyurdu. 

Sharp yeni televizyonunu Panasonic ve Dolby ile birlikte geliştirdi ve gerçek hayata yakın bir 3D deneyimi sunduğunu belirtiyor. Ancak 2011 yılında olduğu gibi bu model de bir prototip ve henüz ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bilgi yok.

Sharp'ın 85 inçlik 8K televizyonu 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor. Oran bugünkü HD televizyonların çözünürlüklerinden 16 kat daha fazla. 4K ekranlar için uyumlu içerikler yavaş yavaş piyasada görünmeye başlarken, 8K için şimdilik herhangi bir içerik bulmak mümkün değil. Otoriteler önümüzdeki 4 yıl içerisinde 8K çözünürlüklerin yaygınlaşmasnı beklemiyor.  

http://bgr.com/2014/01/06/85-inch-sharp-3d-glasses-free-8k-tv/ Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Lan 4K yetmez 8 çıksın alcaz diye dalgasını geçtik ciddi sanmışlar
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derebeyi01 5 yıl
gözlüksüz 3d nasıl iş?piksellere falso mu vermişler?
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Virtual Reality 5 yıl
8K televizyon ve Flash TV
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DH Misafiri 5 yıl
Ben de Lene ye katılıyorum
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L@civert 5 yıl
Zaten daha önce yine Sharp 8k panellerinin prototipini sergilemişti. Buna gözlüksüz 3d eklemişler şimdi.

2011 yılında sergilenen 8k sharp ın videosu aşağıda.
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Cglyn000 5 yıl
Adam akıllı HD yayın izleyemiyoruz zaten. 8K diyerek neyin kafasını yaşıyolar anlamadım.15 yıl sonra yaygınlaşır anca.
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ernknd 5 yıl
9k çıkarsa alırım:)
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SS10 5 yıl
Full HD'ler çıktıktan yıllar sonra bile panel geliştirmesi yapıldı. En iyiye doğru gidilmeye çalışıldı hep.
Şimdi 4K daha yeni çıkmışken ve bence henüz yeterince gelişmemişken 8K ne alaka? Sharp biliyoruz zaten en iyisi sensin.
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Mr_Slayer 5 yıl
8K ve Gözlüksüz 3D Teknolojisi Bu japonlar işini biliyorlar ama şu bir gerçekki Ülkemizde ve bütün dünyada daha Hem kanallarda hem bir çok multimedya cihazlarında 2k doğru düzgün desteklenmezken 8K'yı ne desteklicek yani adamlar biraz geleceğe yatırım yapmışlar şuan bu televizyonu yapmalarının tek amacı Gövde Gösterisinden başka birşey değil gövde gösterisi yapmak yerine Hiçbir fimanın piyasaya sürmediği bir teknoloji sunsalar ancak o zaman gerçekten Adamlar yapmış ya deriz.
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albani 5 yıl
Dünya da ilk "ticari" Gözlüksüz paneli Tosh çıkardı 2010 da 2K olarak(ZL2)sonra da Araba parasına sattı;daha doğrusu satamadı o fiyatıyla

bu konuda en eski çalışan yine Tosh oldu ama gerek 2D gerekse de 3D içerikler de "sıfır açıdan" bile gözlüksüz izleme de kusurlar oluyor!
3D de çöz değeri yarı yarıya düşüyor(hatta biraz daha aşağıya düşüyor)

Gözlüksüz de işin esprisi "xK" sı ile alakalı değildir! başka teknik sıkıntıları vardır! bunu da henüz çözemediler!

Şimdilik çözülen ise şudur;aslında bu da bir "matematik mantık" üzerine kuruldu>>>örneğin panelin pixel-pitch ölçüsünü iyice küçültüp,o ebata sığdırırken
düşen çöz.değerini(ilk önce özellikle 3D içerikler de)gerek satır işleme gerekse de genel 3D çöz.düşmesini engellemek için,içerikten optimum performans almak
örneğin 8K dan>> 2K full-1080 alabilmek gibi ve daha da ilerisi için de 2160 alabilmek....

Bir diğer teknik sıkıntı ise insan gözünün anatomik yapısıyla ilgili olarak+göz algılama+görme=TV nin ebatının çok daha büyük olması(100" ve üstü gibi) ve
panele de çok yakında bakmak(8K burada iş görecektir! pp ölçüsünün daha küçük olması sebebiyle)==insan gözünü bir şekilde "aldatıp" daha izlenir
hale getirme prensibidir!

Not;işin bundan sonrası ise "Göz Doktorlarına" kalıyor tabiki,dikkat ederseniz bunların çoğu hatta tamamı "aldatma" fiili üzerine yapılıyor,çünkü bu içerikleri
gözlüksüz izlemek(sanal olduğu için)göz sağlığı açısından,diğer gözlüklü sistem kadar hatta daha ileri seviyede baş-göz ağrısı+yorulma ve sürekli "odaklanma"
fiili olacağı için ne kadar sağlıklı çok ciddi tartışılır,açıkçası insan göz sağlığı açısından ben böyle bir çalışma henüz göremedim,ama olayı teknik olarak çok
iyi anladığım için bir sürü "sorular" aklıma geliyor......

VE son olarak eskiden beri ana üreticiler her zaman böyle bir yarışın içindedirler! dolayısıyla en büyük,en yüksek v.s v.s diye ortaya çıkan bazı paneller
işin meydan okuma ve bende bunu yaptım v.s gibi ticari den ziyade "prestij" ile alakalıdır
bu bir yarıştır aynı zamanda ama size ne kadarı yansır
ve hangi bütçeyle yansır bunlar ayrı şeylerdir,Butik ürün olarak çıkar/çıkıyor bazı paneller ama burada yazı yazan okuyan sizlerin bunlar ile hiç işi olmaz
olanın ise zaten bu Forumlar da hiç işi olmuyor ve basıp alıyorlar her ne çıkarsa++

Saygılar
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zeppelinrider 5 yıl
gözlüksüz 3d zaten var (bkz: nintendo 3ds) yani piksellere falso verme falan yok. parallax barrier denen olay var, 3d panelin önüne konuluyor ve iki göze de farklı görüntü yansıtıyor. 8k çözünürlük ise aslında büyük ekranlar için piksel yoğunluğu açısından iyi.
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faruk_1104 5 yıl
Gözlüksüz sharp sharp nasıl olur acaba:)
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8888t 5 yıl
Sharp tv 47 yada 50" onerisi olan var mi
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MxFxOx 5 yıl
pikselleri sayında görüm
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thestell 5 yıl
8k yetmez 16 çıksın alıcaz
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