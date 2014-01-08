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CES 2014: Sony'den yeni giyilebilir ekran modeli: HMZ-T3Q

5 yıl
4,4b
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Sony'den yeni giyilebilir ekran modeli: HMZ-T3Q
CES 2014 fuarının önemli firmalarından Sony, giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'yi yenileyerek HMZ-T3Q modelini görücüye çıkarttı.
Tasarımsal olarak yerine geldiği model ile neredeyse aynı olduğu belirtilen ve tüm teknik detayları henüz bilinmeyen Sony HMZ-T3Q, özel yapısıyla kafaya takılıyor ve kişilerin 19 metre önüne 750-inç gibi devasa boyutta bir ekran getiriyor. Kafa hareketlerini algılayabildiği ve bu sayede istenilen spesifik bölgelere odaklanılmasına imkan tanıdığı açıklanan ürün, üç boyut desteği de sahip. Multimedya deneyimini arttırmak adına 7.1 sanal surround ses deneyimi yaşatabilen giyilebilir ekran modelinin, HMZ-T3W'nun aksine Full HD 1080p çözünürlük sunacağı ve bu sayede PlayStation 4 ile inanılmaz bir oyun deneyimi ortaya koyabileceği tahmin ediliyor.
Şimdilik satış ve fiyatı resmi olarak açıklanmayan Sony HMZ-T3Q yüksek ihtimalle 1000$ üstü bir etiket ile satışa çıkacak.  

http://www.tomsguide.com/us/sony-hmz-t3q-vr-headset,news-18138.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 5 yıl
Bunun bir önceki modelini Nisan 2012 de denemiştim, 5 para etmez. Bende büyük hayallerle kafama takmıştım ama sanıldığı gibi değil arkadaşlar, hatta incelemem ile ilgili konu bile açmıştım.

Sony Personel 3D Viewer ANKAMALL da teste açık. Acele edin.
forum.donanimhaber.com/...


Yalnız Oculus Rift den umutluyum.
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ST4LK3R 5 yıl
Parası olana şiddetle tavsiye edilir, biraz ağırlığı düşürülmüşse her türlü alınır. İnanılmaz bir deneyim.
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Tom Hagen 5 yıl
eğer o parayı verecek olan alcağı oyunun zevkiyle parasını çıkartacaktır..
Sony yapmadan bir şey yapılmış sayılmıyor demekki.
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selcuksert38 5 yıl
ilk versiyonun başka bi sitede türkçe video incelemesi vardı.ben de bi ara almayı düşündüğüm için araştırmıştım. ancak 20 dk dan sonra cihazın burunluk kısmı kullanıcıyı aşırı rahatsız ediyormuş.ayrıca gözlüğün sağından solundan kablolar çıkıyordu ve bunun için de bayağı eleştiri almıştı. ilk modelin fiyatı 1900 tl civarıydı.
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WarLyrics 5 yıl
Türkiye'ye gelirse çok pahalı olur ama mükemmler bir oyun zevki yaşatacaktır. Her kuruşuna değer.
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KalemKolik 5 yıl
Hiç merak etmeyin.Ben bu cihazın eski modelini deneme fırsatı buldumi,haberdeki gibi fiziksel olarakta bir şey değişmediği için rahatça söyleyebilirimki cihazın kullanım rahatlığı 10 üzerinden 2. Bu kadarmı bir ürünü kullanmak işkence olur anlatamam.
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memoseler 5 yıl
Açıkcası bu ürünü Samsung harika yapar bence... Bükülebilir OLED'i döşer. 4K'yıda koyar. 9 numara gözlükle bile pikseller görünmez. Açıkcası Samsung ile Sony biraz ortaklık kursa beraber bir marka altında ürünler çıkartsalar, Tadından yenmez... Düşünsenize Sony'nin tasarımları ve Samsung'un donanımları. :O
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MxFxOx 5 yıl
2000 dolara yakın fiyatı olabilir.İnşallah Türkiye'ye gelir
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Guest-EE6EF2C69 5 yıl
Merak ettiğim bir teknoloji.Bakalım Ps4 ile nasıl bir deneyim sunacak.
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