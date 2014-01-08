CES 2014: Sony'den yeni giyilebilir ekran modeli: HMZ-T3Q

CES 2014 fuarının önemli firmalarından Sony, giyilebilir ekran modeli HMZ-T3W'yi yenileyerek HMZ-T3Q modelini görücüye çıkarttı.

Tasarımsal olarak yerine geldiği model ile neredeyse aynı olduğu belirtilen ve tüm teknik detayları henüz bilinmeyen Sony HMZ-T3Q, özel yapısıyla kafaya takılıyor ve kişilerin 19 metre önüne 750-inç gibi devasa boyutta bir ekran getiriyor. Kafa hareketlerini algılayabildiği ve bu sayede istenilen spesifik bölgelere odaklanılmasına imkan tanıdığı açıklanan ürün, üç boyut desteği de sahip. Multimedya deneyimini arttırmak adına 7.1 sanal surround ses deneyimi yaşatabilen giyilebilir ekran modelinin, HMZ-T3W'nun aksine Full HD 1080p çözünürlük sunacağı ve bu sayede PlayStation 4 ile inanılmaz bir oyun deneyimi ortaya koyabileceği tahmin ediliyor.

Şimdilik satış ve fiyatı resmi olarak açıklanmayan Sony HMZ-T3Q yüksek ihtimalle 1000$ üstü bir etiket ile satışa çıkacak.

http://www.tomsguide.com/us/sony-hmz-t3q-vr-headset,news-18138.html