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CES 2015 : GoPro Hero4 modelleri yeni özellikler kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : GoPro Hero4 modelleri yeni özellikler kazandı

CES fuarlarında genelde yeni ürünler tanıtmaktan ziyade yeni yazılımlar duyurmayı alışkanlık haline getiren GoPro'nun bu yıl ki fuarda yaptığı yazılım duyurusu bir güncelleme ve LG akıllı televizyonlarında GoPro kanalı ile ilgili oldu.

Firma yaptığı duyuruda Hero4 Silver ve Black versiyonları için yeni bir güncelleme hazırladığını duyurdu. Yeni güncelleme ile modeller artık time-lapse çekimlerini otomatik olarak videoya dönüştürebilecek. Ayrıca altı saniyede 30 resim çekebilen bir çoklu çekim modu da eklenmiş. 

Diğer bir yenilik ise otomatik döndürme. Kamerayı ters çevirdiğiniz zaman cihaz bunu algılıyor ve videoyu da buna göre çeviriyor. Black versiyonu ek olarak 240 kare/saniye hızında 720p yavaş çekim özelliği ve 60 kare/saniye hızında 2.7K video kaydı özellikleri kazandı. Ayrıca video oynatımı esnasında etiket ekleme de yeni özelliklerin sonuncusu olarak dikkat çekiyor. Güncellemenin yıl içerisinde modellere erişeceği açıklandı. 

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THUGGER 4 yıl
Yenilik iyidir.
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DH Misafiri 4 yıl
1080p kayıt yaparken kayıt süresi 17:43'ü geçmiyor ne yapmalıyız uzun kayıt için?
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dockhanger 4 yıl
CES 2015 deki ürünleri türkiyede görme ihtimalimiz kaçta kaç
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tlserkan 4 yıl
Bu yenilikler GoPro Entry Level i de kapsasaydı iyi olurdu :/
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doctor_bey 4 yıl tlserkan
tlserkan
Bu yenilikler GoPro Entry Level i de kapsasaydı iyi olurdu :/

Bu güncellemeyle gelen özellikler Entry Level'i aşar ama keşke Entry Level'e de farklı bir güncelleme verseler, yeni özellik gelmesede olur, güncellesinler yeter
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