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CES 2015 : GoPro kanalı LG akıllı televizyonlarına geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : GoPro kanalı LG akıllı televizyonlarına geliyor

Hero serisi aksiyon kameraları ile bilinen GoPro, bunun yanında aksiyon videolarına yer verdiği video kanalları ile de çok konuşuluyor. Firma şimdi bu kanalını LG akıllı televizyonlarına getiriyor. 

İkili arasında yapılan anlaşmaya göre 400 saatten fazla GoPro HD videolarının olduğu GoPro kanalı 2014 ve 2015 yılında satışa sunulan tüm WebOS işletim sistemli akıllı televizyonlarda önyüklü olarak gelecek. 

Bir video talep servisi (VOD) olan GoPro kanalında şimdilik 4K videolar yok ancak gelecekte kanala eklenecek. Kanala LG Magic uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuşla erişmek mümkün olacak.

GoPro kanallar hali hazırda Microsoft Xbox One, Xbox 360, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Pinterest gibi platformlarda yayın yapmaktaydı.  

http://venturebeat.com/2015/01/05/gopro-adds-an-action-sports-channel-to-lgs-smart-tvs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cCc_Reis_cCc 4 yıl
la, lm serisi kullanan müşteriler resmen mağdur duruma düştü, webos'un bir şekilde bu seri tv'lere de eklenmesi gerekiyor. lb serilerinden daha yüksek fiyata la serisi aldık, yakında güncellemeyide keserlerse hiç şaşırmam
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phantom_coal 4 yıl
Gopro 4 black im var pil ömrü rezalet.
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DH Misafiri 4 yıl
Gopro son zamanlarda çok büyüdü video işi bence goprodan sorulur yakında gopro drone çıkaracağıda konusuluyor haberi gokamera.com.tr/gopro sayfasından okudum sanırım iyi bir drone geliyor ... :)
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