CES 2015 : GoPro kanalı LG akıllı televizyonlarına geliyor





Hero serisi aksiyon kameraları ile bilinen GoPro, bunun yanında aksiyon videolarına yer verdiği video kanalları ile de çok konuşuluyor. Firma şimdi bu kanalını LG akıllı televizyonlarına getiriyor.





İkili arasında yapılan anlaşmaya göre 400 saatten fazla GoPro HD videolarının olduğu GoPro kanalı 2014 ve 2015 yılında satışa sunulan tüm WebOS işletim sistemli akıllı televizyonlarda önyüklü olarak gelecek.





Bir video talep servisi (VOD) olan GoPro kanalında şimdilik 4K videolar yok ancak gelecekte kanala eklenecek. Kanala LG Magic uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuşla erişmek mümkün olacak.





GoPro kanallar hali hazırda Microsoft Xbox One, Xbox 360, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Pinterest gibi platformlarda yayın yapmaktaydı.

http://venturebeat.com/2015/01/05/gopro-adds-an-action-sports-channel-to-lgs-smart-tvs/