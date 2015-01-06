CES 2015 : HTC'den 100$ altında Full HD çekim yapabilen Desire 320





CES 2015 fuarına Desire serisi yeni akıllı telefonları ile gelen HTC'nin ikinci lansmanı giriş seviyesi Desire 320 modeli ile oldu. Geçen yıl Desire modelleri ile önemli bir gelir elde eden HTC bu yıl da aynı stratejiyi devam ettirecek.





Firmanın lanse ettiği Desire 320 modeli 4.5 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunarken, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. Modele gücünü 4 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip MT6582M yongaseti gücünü veriyor. Modelin ayrıca 512MB RAM ve 4GB kapasiteye sahip bir versiyonu daha bulunuyor.





Arka kısımda 5MP çözünürlükteki kamera Full HD video kaydı yaparken, ön kısımda VGA çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 2000mAh gücünde batarya bulunan model Android 4.4 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Modelin 100$ civarında bir fiyata sahip olması beklenirken, satışa ise yıl içerisinde başlanacak.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/htc-desire-320-offers-low-cost-android-thrills-1278848