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CES 2015 : HTC'den 100$ altında Full HD çekim yapabilen Desire 320

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : HTC'den 100$ altında Full HD çekim yapabilen Desire 320

CES 2015 fuarına Desire serisi yeni akıllı telefonları ile gelen HTC'nin ikinci lansmanı giriş seviyesi Desire 320 modeli ile oldu. Geçen yıl Desire modelleri ile önemli bir gelir elde eden HTC bu yıl da aynı stratejiyi devam ettirecek. 

Firmanın lanse ettiği Desire 320 modeli 4.5 inçlik ekranında 854x480 piksel çözünürlük sunarken, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. Modele gücünü 4 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip MT6582M yongaseti gücünü veriyor. Modelin ayrıca 512MB RAM ve 4GB kapasiteye sahip bir versiyonu daha bulunuyor. 

Arka kısımda 5MP çözünürlükteki kamera Full HD video kaydı yaparken, ön kısımda VGA çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 2000mAh gücünde batarya bulunan model Android 4.4 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Modelin 100$ civarında bir fiyata sahip olması beklenirken, satışa ise yıl içerisinde başlanacak.  

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/htc-desire-320-offers-low-cost-android-thrills-1278848 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
FHD video kaydı olsa ne olur olmasa ne olur. flaşı olmayan arka kamera, vga ön kamera var.
1gb ram'li versiyonu 450 lira olursa belki iş yapar.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Bu telefon bile 499 olucak ya ne diyim sana htc
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ouzqan 4 yıl
donanı açısından giriş seviyesi için yeterli de o ram nedir öyle normalde o kadar etmez ama 10$ pahalı olsun ama Ram 1GB olsun en azından .
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Uacellat_62 4 yıl
Yılın en kötü tasarımlı telefonu olur donanım da çöp
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Angel of the Lord 4 yıl
Ekranın kasaya oranı %50 falan herhalde.
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inexo 4 yıl
su alttaki boşluğa bak. 2 yıldır tasarım facia htcde
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DaRKFoRCeS 4 yıl
hâlâ ekranın kasaya oranı kötü. ram i felan geçtim tasarım özürlü cihazları var. malzeme kaliteli o konuda olumsuz yorum yapmam.
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doctor_bey 4 yıl
Tutmaz, çok daha güçlü rakipleri var.
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kpln04 4 yıl
o küçücük dandik çözünürlükte 2k olsa nolur htc adam gibi f/p telefon sunmali zaten üst modelleri aşırı pahalı
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sezer1578 4 yıl
O fiyat bandında iyi seçim olabilir. Ülkemize 500 tl gibi fiyata girerse zor diyorum.
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ø 4 yıl
Ula heyştisi flaş nerde.
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