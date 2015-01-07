CES 2015 : Kingston 80MB/s yazma hızlarına ulaşan yeni hafıza kartlarını duyurdu





Mobil cihazlar ve görüntüleme aygıtlarında içeriklerin kalitesi ve boyutu arttıkça bunların daha hızlı transferinin yapılması ihtiyacı doğuyor. Bu bakımdan depolama ürünleri de sürekli transfer hızının artırıldığı yeni modellere sahne oluyor.





CES 2015 fuarında Kingston tarafından duyurulan yeni microSD kartlar UHS-I (Ultra High-Speed Bus) standardında Sınıf 3 özelliği sunuyor. Bu sınıf SD Birliği tarafından UHS-I için belirlenmiş en yeni ve en hızlı sınıf olarak dikkat çekiyor. Bu sınıftaki hafıza kartları 104MB/s hızlarına kadar veri transferi yapabiliyor.





SDCA3 olarak adlandırılan microSD kartlar 90MB/s okuma hızı, 80MB/s yazma hızına ulaşabiliyor. Bu sayede Full HD ve UltraHD çözünürlüklerde sürekli çekim yapma, video kaydı ve yüksek hızda dosya transferi mümkün hale geliyor.





Suya, toza, X-ray ışınlarına ve ısıya dayanıklı olan kartlar zorlu ortam koşulları altında da çalışma özelliğine sahip. Yeni kartlar microSDHC ve microSDXC formatlarında satışa sunulacak. Ayrıca SD adaptörleri ile de tam boy olarak kullanılabiliyorlar. Seri 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteli ile gelecek. Serinin fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı.

http://www.ephotozine.com/article/kingston-ultra-high-speed-microsd-cards-announced-26757