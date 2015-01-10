Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : Panasonic de Android Auto trendine uyuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
443
1
4
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : Panasonic de Android Auto trendine uyuyor

Otomotiv sanayiinde bugüne kadar bağımsız hareket eden araba içi bilgi ve eğlence sistemleri, Apple ve Google'ın hamlesi ile ortak bir çatı altında toplanmaya başladı. Apple CarPlay veya Android Auto platformuna uyum sağlayan bu sistemler pek çok üreticinin portföyüne girmiş durumda. 

CES 2015 fuarında yeni araç bilgi ekranını sergileyen Panasonic, bu trende katılan son üretici oldu. Firma hem Apple hem de Google araç içi arayüzlerine destek sağlayarak dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

Panasonic ayrıca bilgi ekranı için özelleştirilmiş bir ana yazılım kullanıyor ve sürücüler Apple veya Google platformlarına bağlanmadan hem eğlence hem de bilgi sistemlerini kontrol edebiliyor. Bilgi ekranı karmaşık butonlar yerine iki tekerlek buton ile kontrol sağlıyor. Ayrıca dokunmatik ekran üzerinden de çeşitli fonksiyonlara erişmek mümkün. Panasonic yeni bilgi ekranı için hangi otomotiv üreticileri ile işbirliğine gideceğini ise önümüzdeki aylarda açıklayacak. 

http://www.androidcentral.com/panasonics-android-auto-head-unit Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Kendi arayüzü çok güzelmiş be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 4 yıl
eski arabalara uyumlu olacak şekilde in-dash veya double-din çözümlerde gelirse piyasa daha da hareketlenir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero

eski arabalara uyumlu olacak şekilde in-dash veya double-din çözümlerde gelirse piyasa daha da hareketlenir.

İlla ki gelir.

Çinli firmalar ortalığı dağıtır yine. Biraz bekleyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim