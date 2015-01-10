CES 2015 : Panasonic de Android Auto trendine uyuyor





Otomotiv sanayiinde bugüne kadar bağımsız hareket eden araba içi bilgi ve eğlence sistemleri, Apple ve Google'ın hamlesi ile ortak bir çatı altında toplanmaya başladı. Apple CarPlay veya Android Auto platformuna uyum sağlayan bu sistemler pek çok üreticinin portföyüne girmiş durumda.





CES 2015 fuarında yeni araç bilgi ekranını sergileyen Panasonic, bu trende katılan son üretici oldu. Firma hem Apple hem de Google araç içi arayüzlerine destek sağlayarak dikkat çekmeyi amaçlıyor.





Panasonic ayrıca bilgi ekranı için özelleştirilmiş bir ana yazılım kullanıyor ve sürücüler Apple veya Google platformlarına bağlanmadan hem eğlence hem de bilgi sistemlerini kontrol edebiliyor. Bilgi ekranı karmaşık butonlar yerine iki tekerlek buton ile kontrol sağlıyor. Ayrıca dokunmatik ekran üzerinden de çeşitli fonksiyonlara erişmek mümkün. Panasonic yeni bilgi ekranı için hangi otomotiv üreticileri ile işbirliğine gideceğini ise önümüzdeki aylarda açıklayacak.

http://www.androidcentral.com/panasonics-android-auto-head-unit