CG-Silicon teknolojisiyle üretilmiş Full HD ekrana sahip Sharp AQUOS 206H tanıtıldı

Mobil sektörde Full HD panellerin hacimli üretimine başlayan ilk isimlerden biri olan Sharp, CG-Silicon yönetimini uyguladığı yeni nesil ekranını bünyesinde barındıran ikinci akıllı telefonunu resmen tanıttı. Japonya'da Softbank operatörü abonelerine özel olarak piyasaya sürülecek AQUOS Phone Xx 206H, geniş ekranlı bir telefon olmasının yanı sıra iki güne kadar çıkan pil ömrüyle de ülkede satılmakta olan selefleri karşısında önemli bir avantaj sağlayacak. Sharp'ın Semiconductor Energy Laboratory ile birlikte geliştirdiği bir LTPS süreci türü olan CG-Silicon teknolojisi, ekran üzerindeki elektron taşınabilirliğini rakip teknolojilerin kat kat üzerine çıkardığı gibi; cam yüzey üzerine çeşitli donanım elemanlarının entegre edilebilmesini de mümkün kılıyor. Japon elektronik devinin panelde sistem olarak isimlendirdiği bu ekranların işlemci entegreli prototipleri başarıyla üretilebilmişti. Şuan için böyle uygulamaları son kullanıcıya sunmaktan bir hayli uzak olsa da, Sharp'ın oldukça ince ve hafif formdaki mevcut panelleri günümüz şartlarındaki özellikleriyle tüketicileri kendine hayran bırakmaya yetiyor.

Kontrast oranı bir hayli yüksek olan 443ppi piksel yoğunluğuna sahip 5 inçlik dokunmatik ekran, Sony tarafından Xperia Z'de de kullanılıyor. 4.7 inçlik daha küçük bir sürümü HTC One'a eşlik eden panelin yer edindiği son akıllı telefon AQUOS 206H, Qualcomm'un 1.7GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongada sistemi, 2GB sistem belleği, 32GB dahili hafıza, 64GB'ye kadar microSDXC kart desteği, 13.1 megapiksellik f/1.9 diyafram aralığına sahip ana kamera, 2.07MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, 4G LTE, 3G, 76Mbps mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi a/b/g/n/ac, IPX5/IPX7 suya karşı dayanıklılık sertifikaları ve büyük ölçüde özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüyle gelen Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini beraberinde getirecek.

İşlemcinin performansını düşürerek güç tüketimini azaltan Sharp'ın Eco Tech moduna geçildiğinde AQUOS Phone Xx 206H'nin 3080 mAh'lik piliyle iki güne ulaşan bir kullanım ömrü elde edilebiliyor. Haziran 2013 sonunda farklı aksesuarlarla birlikte Japonya'da satılacak akıllı telefonun yazılımı çoklu pencere moduyla birden fazla uygulamayı aynı anda görüntülemeyi de mümkün kılıyor. Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan mobil cihazın Japonya dışında satılması bekleniyor. Ülke dışında satılacak uluslararası bir sürüm satışa çıksa dahi, Rusya, Tayvan gibi belirli bölgelerin dışına dağıtımının gerçekleştirilmeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.softbank.jp/mobile/product/smartphone/206sh/