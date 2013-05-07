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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CG-Silicon teknolojisiyle üretilmiş Full HD ekrana sahip Sharp AQUOS 206H tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CG-Silicon teknolojisiyle üretilmiş Full HD ekrana sahip Sharp AQUOS 206H tanıtıldı
Mobil sektörde Full HD panellerin hacimli üretimine başlayan ilk isimlerden biri olan Sharp, CG-Silicon yönetimini uyguladığı yeni nesil ekranını bünyesinde barındıran ikinci akıllı telefonunu resmen tanıttı. Japonya'da Softbank operatörü abonelerine özel olarak piyasaya sürülecek AQUOS Phone Xx 206H, geniş ekranlı bir telefon olmasının yanı sıra iki güne kadar çıkan pil ömrüyle de ülkede satılmakta olan selefleri karşısında önemli bir avantaj sağlayacak. Sharp'ın Semiconductor Energy Laboratory ile birlikte geliştirdiği bir LTPS süreci türü olan CG-Silicon teknolojisi, ekran üzerindeki elektron taşınabilirliğini rakip teknolojilerin kat kat üzerine çıkardığı gibi; cam yüzey üzerine çeşitli donanım elemanlarının entegre edilebilmesini de mümkün kılıyor. Japon elektronik devinin panelde sistem olarak isimlendirdiği bu ekranların işlemci entegreli prototipleri başarıyla üretilebilmişti. Şuan için böyle uygulamaları son kullanıcıya sunmaktan bir hayli uzak olsa da, Sharp'ın oldukça ince ve hafif formdaki mevcut panelleri günümüz şartlarındaki özellikleriyle tüketicileri kendine hayran bırakmaya yetiyor.
Kontrast oranı bir hayli yüksek olan 443ppi piksel yoğunluğuna sahip 5 inçlik dokunmatik ekran, Sony tarafından Xperia Z'de de kullanılıyor. 4.7 inçlik daha küçük bir sürümü HTC One'a eşlik eden panelin yer edindiği son akıllı telefon AQUOS 206H, Qualcomm'un 1.7GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro yongada sistemi, 2GB sistem belleği, 32GB dahili hafıza, 64GB'ye kadar microSDXC kart desteği, 13.1 megapiksellik f/1.9 diyafram aralığına sahip ana kamera, 2.07MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, 4G LTE, 3G, 76Mbps mobil veri aktarım hızı, Wi-Fi a/b/g/n/ac, IPX5/IPX7 suya karşı dayanıklılık sertifikaları ve büyük ölçüde özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüyle gelen Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemini beraberinde getirecek.
İşlemcinin performansını düşürerek güç tüketimini azaltan Sharp'ın Eco Tech moduna geçildiğinde AQUOS Phone Xx 206H'nin 3080 mAh'lik piliyle iki güne ulaşan bir kullanım ömrü elde edilebiliyor. Haziran 2013 sonunda farklı aksesuarlarla birlikte Japonya'da satılacak akıllı telefonun yazılımı çoklu pencere moduyla birden fazla uygulamayı aynı anda görüntülemeyi de mümkün kılıyor. Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan mobil cihazın Japonya dışında satılması bekleniyor. Ülke dışında satılacak uluslararası bir sürüm satışa çıksa dahi, Rusya, Tayvan gibi belirli bölgelerin dışına dağıtımının gerçekleştirilmeyeceği tahmin ediliyor.  
CG-Silicon teknolojisiyle üretilmiş Full HD ekrana sahip Sharp AQUOS 206H tanıtıldı

http://www.softbank.jp/mobile/product/smartphone/206sh/ Yorum Yaz
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zbilici 6 yıl en beğenilen
besttrr
3 telefon arasında en iyi tasarım ve malzeme kalitesi tartışılmaz HTCnin renkler ve zevkler dicekler, geçiniz bunları, En performanslı telefon samsungdu bu samsungu geçer, htcnin ekranı küçük, kamerası 4 piksel, yemişim ultra pikselini HTC, en iğrenç tasarım yine samsunga gidiyor,2 senedir tahtını bırakmıyor samsung zaten iğrenç tasarım ve malzeme kalitesi katagorisinde, sony performansta geri kalıyo, ekran ve fotoları istenileni veremiyo, tasarım anlamında başarılı su geçirmez zart zurt koymuş, kısacası şu telefon 5 olup global pazarda satılsa samsungla falan aynı fiyata hatta 100-200 TL ucuza girse pazara ne HTCye bakarlar ne Samsunga ne sonye herkes gider bunu alır... HTCnin tasarımını ve ekran parlaklığını alıp S4de koysak o da çok bombastik olur bak...

Ya arkadaşım bu nasıl kasan bir üsluptur böyle. Walla okurken o kadar zorlandım ki...
besttrr3 telefon arasında en iyi tasarım ve malzeme kalitesi tartışılmaz HTCnin renkler ve zevkler dicekler, geçiniz bunları, En performanslı t...
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casper1981 6 yıl
benim iki arkadaşımda one ve s4 var aynı fotoda ve videoda xz ikisinden de daha iyi görüntü veriyor sadece bana göre değil ordaki herkes xz beğendi. insanlar hangi xz ekranı bakıp kötü diyor anlamıyorun önce 3 tlefondada aynı forografı acıp birde öyle bakın bakalım hatta aynı resimde 3 yanyana getirp foto koyarım foruma gercekten xz BE 2 fark yaratıyor xz ana ekranı sade ve yormayan tonlarda samsun pavyon gibi cafcflı renkler ana ekrana bakıp s4 parlak demeyin acın aynı fotoyu bakın
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furkant1 6 yıl
zbilici
besttrr3 telefon arasında en iyi tasarım ve malzeme kalitesi tartışılmaz HTCnin renkler ve zevkler dicekler, geçiniz bunları, En performanslı telefon samsungdu bu samsungu geçer, htcnin ekranı küçük, kamerası 4 piksel, yemişim ultra pikselini HTC, en iğrenç tasarım yine samsunga gidiyor,2 senedir tahtını bırakmıyor samsung zaten iğrenç tasarım ve malzeme kalitesi katagorisinde, sony performansta geri kalıyo, ekran ve fotoları istenileni veremiyo, tasarım anlamında başarılı su geçirmez zart zurt koymuş, kısacası şu telefon 5 olup global pazarda satılsa samsungla falan aynı fiyata hatta 100-200 TL ucuza girse pazara ne HTCye bakarlar ne Samsunga ne sonye herkes gider bunu alır... HTCnin tasarımını ve ekran parlaklığını alıp S4de koysak o da çok bombastik olur bak...
Ya arkadaşım bu nasıl kasan bir üsluptur böyle. Walla okurken o kadar zorlandım ki...

Geçmiş olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
S4 kullanıyorum ekranı loş ortamlarda yarıdan fazlaya kısıyorum ve net net hala ışıl ışıl ve parlak :) kısmazsam zaten yüzümde bir nurla dolaşıyor gibiyim insanlar bakıyorlar bu ışık hüzmesi nerden geliyor diye :) bildiğin saat 12 de güneş tam tepedeyken bile dışarda mesaj okumak telefon rehberinde kişi aramak gayet iyi s3 kullanmış biri olarak bildigin s3 te hiçbirşey gözükmüyordu ama samsung bu sefer yapmış ve muhteşem sarj olma hızı ve batarya ömrü harika ya daha başka ne ister insan yeter
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonun Türkiye'ye gelmesi gerekiyor kesinlikle.
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DemirAylak 6 yıl
zbilici
besttrr3 telefon arasında en iyi tasarım ve malzeme kalitesi tartışılmaz HTCnin renkler ve zevkler dicekler, geçiniz bunları, En performanslı telefon samsungdu bu samsungu geçer, htcnin ekranı küçük, kamerası 4 piksel, yemişim ultra pikselini HTC, en iğrenç tasarım yine samsunga gidiyor,2 senedir tahtını bırakmıyor samsung zaten iğrenç tasarım ve malzeme kalitesi katagorisinde, sony performansta geri kalıyo, ekran ve fotoları istenileni veremiyo, tasarım anlamında başarılı su geçirmez zart zurt koymuş, kısacası şu telefon 5 olup global pazarda satılsa samsungla falan aynı fiyata hatta 100-200 TL ucuza girse pazara ne HTCye bakarlar ne Samsunga ne sonye herkes gider bunu alır... HTCnin tasarımını ve ekran parlaklığını alıp S4de koysak o da çok bombastik olur bak...
Ya arkadaşım bu nasıl kasan bir üsluptur böyle. Walla okurken o kadar zorlandım ki...

Walla mı?
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zbilici 6 yıl en beğenilen
besttrr
3 telefon arasında en iyi tasarım ve malzeme kalitesi tartışılmaz HTCnin renkler ve zevkler dicekler, geçiniz bunları, En performanslı telefon samsungdu bu samsungu geçer, htcnin ekranı küçük, kamerası 4 piksel, yemişim ultra pikselini HTC, en iğrenç tasarım yine samsunga gidiyor,2 senedir tahtını bırakmıyor samsung zaten iğrenç tasarım ve malzeme kalitesi katagorisinde, sony performansta geri kalıyo, ekran ve fotoları istenileni veremiyo, tasarım anlamında başarılı su geçirmez zart zurt koymuş, kısacası şu telefon 5 olup global pazarda satılsa samsungla falan aynı fiyata hatta 100-200 TL ucuza girse pazara ne HTCye bakarlar ne Samsunga ne sonye herkes gider bunu alır... HTCnin tasarımını ve ekran parlaklığını alıp S4de koysak o da çok bombastik olur bak...

Ya arkadaşım bu nasıl kasan bir üsluptur böyle. Walla okurken o kadar zorlandım ki...
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yunus1476 6 yıl
joney1st
nerden alabiliriz bu telefonu ?

Haziran 2013 sonunda farklı aksesuarlarla birlikte Japonya'da satılacak
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DH Misafiri 6 yıl
bravianın açık olduğu uygulamalarda hem one'dan hem samsung'dan daha iyi xperia z'nin ekranı doğru düzgün incelemeden konuşmamak lazım.Gri temasına bakıp aldanmayın.xperia z'yi hiçbiri katlayamaz ayrıca bu kadar kör cahil yorumlar yapmayın.yandan bakınca hiçbirşey görünmediği külliyen yalan.Sizi parayla mı tutyorlar xperia z'ye laf atmak için merak etmeye başladım.
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kucuker34 6 yıl
Xperia z bin ekranı hayal kırıklığı s3 bile daha canlı idi.....
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kımyasal 6 yıl
En azından XZ gibi 2300 mah batarya koymamış.geçen forum istanbul Sony XZ inceledim ekran banada soluk geldi yada amoled ekrana alıştığımdanmıdır bilemedim ama ekranı beğenmedim.
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