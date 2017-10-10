CS GO için Dust2 haritası yenileniyor

Valve, Dust 2 haritasının yenilenmiş halini CS:GO'nun bir sonraki güncellemesinde yayınlayacağını duyurdu.
Dust 2, bizim için kuşkusuz Counter-Strike tarihinin oynamayı en çok tercih ettiğimiz haritalarından biri. Fakat Valve, Şubat ayında Dust 2'yi aktif görev harita havuzundan kaldırarak yerine Inferno'yu ekledi. Oyuncular haritanın kaldırıldığı süre boyunca Valve'nin Dust 2'ye birtakım yenilikler yapmasını bekliyordu.
Ve sonunda Valve, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda efsane haritanın yenilenmiş halinin gelecek güncellemeyle oyuna getireceğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:
"@csgo_dev: En ikonik haritamız Dust2'nin yenilenmiş versiyonu çok yakında CS:GO'nun bir sonraki beta güncellenmesinde kullanıma sunulacak"
Yenilenen Inferno haritasının, Valve tarafından aktif görev grubuna eklenmesinden dolayı yeni Dust 2'nin aktif görev grubuna geri dönmesi birkaç ay sürebilir.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dust_2_Haritasi_Yenileniyor-88459.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lütfen şuraya gelip Türk toplumu hile kullanmaz veya Türklerin hileyle alakası olmaz deyip laf atmayın. İlk önce bi' oyunu inceleyin üst ranklarda sonra gelin)
Sacma sapan bir skin muhabbeti var bende odedim zamaninda para ama bir yere kadar sonra skmaya basladi ve sildim oyunu.
Bu devirde saglam bir oyun yapmak cok zor is.
Bir kere sirketin bu isi basarmasi icin kendine guveni var mi onu sormak gerekiyor.
Adamlara boktan bir oyundan yani skin sisteminden hazir para geliyor.
O yuzden ayni basitlige devam.
Yeni oyun çıkarırlarsa batırmaktan çekiniyorlar bence düşünsenize half life 3 gelse millet bunu beğenmese bu firimanın karizması çizilir sonu Crytek gibi olur yok olmanın eşiğine gelir crysisde çok büyük hatalar yaptı crytek ondan bu hale düştü aynı sonla karşılaşmak istemiyorlar pek.
Ea,Ubisoft yepyeni oyunlarıyla geliyor (Star Wars Battlefront 2 , Anthem,Need For Speed Payback,Far Cry 5, Assassin's Creed Origins) ama bu kadar konuşulmuyor.
Valve bir skin çıkartsa, basit bir map güncellemesi yapsa bir konuşuluyor bir konuşuluyor.Bu kadar valve hayranı olunacağına keşke biraz tepki gösterse insanlar bu şirket neden 2013ten beridir oyun çıkartmıyor, oyun içi eşyaları ve skinleri fahiş fiyatlara satmakla uğraşıyor diye. Tabi 1000-2000 saat aynı oyunu oynamış birine ne anlatsan boş biraz.
Sesleri begenmedim. adam artik gökten düser gibi ses cikariyo en ufak bi yerden düsse bile. dust artik dust degil. daha önce benzeri maplar görmüstüm. t den direk b tünele baglaniliyodu. öyle birsey beklerken ortalikda mercedeslerin oldugu pcyi daha fazla kastiran bir map geldi :) rezalet
Ama Türk haritasıdır Dust2. sırf bu yüzden turnuvalardan çıkartıldı
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