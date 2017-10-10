CS GO için Dust2 haritası yenileniyor

Valve, Dust 2 haritasının yenilenmiş halini CS:GO'nun bir sonraki güncellemesinde yayınlayacağını duyurdu.

Dust 2, bizim için kuşkusuz Counter-Strike tarihinin oynamayı en çok tercih ettiğimiz haritalarından biri. Fakat Valve, Şubat ayında Dust 2'yi aktif görev harita havuzundan kaldırarak yerine Inferno'yu ekledi. Oyuncular haritanın kaldırıldığı süre boyunca Valve'nin Dust 2'ye birtakım yenilikler yapmasını bekliyordu.

Ve sonunda Valve, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda efsane haritanın yenilenmiş halinin gelecek güncellemeyle oyuna getireceğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"@csgo_dev: En ikonik haritamız Dust2'nin yenilenmiş versiyonu çok yakında CS:GO'nun bir sonraki beta güncellenmesinde kullanıma sunulacak"



Yenilenen Inferno haritasının, Valve tarafından aktif görev grubuna eklenmesinden dolayı yeni Dust 2'nin aktif görev grubuna geri dönmesi birkaç ay sürebilir.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dust_2_Haritasi_Yenileniyor-88459.htm