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CS GO için Dust2 haritası yenileniyor

Counter Strike'ın ikonikleşen haritası Dust2 yıllar sonra yenileniyor. Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamada yeni Dust2'nin bir sonraki beta güncellemesinde yer alacağı duyuruldu.
1 yıl
5,4b
1
28
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Valve, Dust 2 haritasının yenilenmiş halini CS:GO'nun bir sonraki güncellemesinde yayınlayacağını duyurdu.
Dust 2, bizim için kuşkusuz Counter-Strike tarihinin oynamayı en çok tercih ettiğimiz haritalarından biri. Fakat Valve, Şubat ayında Dust 2'yi aktif görev harita havuzundan kaldırarak yerine Inferno'yu ekledi. Oyuncular haritanın kaldırıldığı süre boyunca Valve'nin Dust 2'ye birtakım yenilikler yapmasını bekliyordu.
Ve sonunda Valve, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda efsane haritanın yenilenmiş halinin gelecek güncellemeyle oyuna getireceğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:
"@csgo_dev: En ikonik haritamız Dust2'nin yenilenmiş versiyonu çok yakında CS:GO'nun bir sonraki beta güncellenmesinde kullanıma sunulacak"
 
Yenilenen Inferno haritasının, Valve tarafından aktif görev grubuna eklenmesinden dolayı yeni Dust 2'nin aktif görev grubuna geri dönmesi birkaç ay sürebilir.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dust_2_Haritasi_Yenileniyor-88459.htm Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen tobepeople
Valve de 3 diye bir rakam yok
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napolyon94 1 yıl
Biz askerliği acemilik olarak de_assault da, usta birliği olarak de_dust2 yapmış bir nesiliz.
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DH Misafiri 1 yıl
Türklerde de hile yok değil hani.. Gayette ruslardan daha rahat ve kolay şekilde hile kullanan bir toplumumuz var. Sadece ruslara ve hilelere yönelik davranmamak lazım... (Global mesaj:
Lütfen şuraya gelip Türk toplumu hile kullanmaz veya Türklerin hileyle alakası olmaz deyip laf atmayın. İlk önce bi' oyunu inceleyin üst ranklarda sonra gelin)
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V2 1 yıl
Bunlarla zaman kaybedeceklerine hileyi engellesinler. Oyunun %80'i hileyle oynadıktan sonra harita yenilenmesinin cartın curtun anlamı kalmıyor. Ben 2 ay önce bıraktım hile hurda çoluk çocuk yüzünden.
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zingfth 1 yıl
Hiç bir versiyon CS 1.5 in yerinin tutmayacak
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Piêr Dé Sans 1 yıl zingfth
Çoğu genç bilmez ama 1.1 bana göre 1.5 den daha zevkli. aranızda hiç yürürken yıldırım çarpmasından ölen var mı cs de?
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Simplify 1 yıl
Hilenin kol gezdiği leş gibi bir oyun. Bu oyunu şu saaten sonra satın almak afedersiniz ama aptallıktır.
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SKYFALL 1 yıl
Coluk cocuk oynadigi icin yenilik bekleyen bir kitle yok.
Sacma sapan bir skin muhabbeti var bende odedim zamaninda para ama bir yere kadar sonra skmaya basladi ve sildim oyunu.
Bu devirde saglam bir oyun yapmak cok zor is.
Bir kere sirketin bu isi basarmasi icin kendine guveni var mi onu sormak gerekiyor.
Adamlara boktan bir oyundan yani skin sisteminden hazir para geliyor.
O yuzden ayni basitlige devam.
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Aslında bunu yapmalarının asıl sebebi steam üzerinden kazanıyor olmaları biliyorsunuz ki valve firiması artık köşeye çekildi gabe amca bu işlerden bıktı sadece steame odaklandı bir platform oluşturdular.

Yeni oyun çıkarırlarsa batırmaktan çekiniyorlar bence düşünsenize half life 3 gelse millet bunu beğenmese bu firimanın karizması çizilir sonu Crytek gibi olur yok olmanın eşiğine gelir crysisde çok büyük hatalar yaptı crytek ondan bu hale düştü aynı sonla karşılaşmak istemiyorlar pek.
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Celonfix 1 yıl
Vay be ne büyük haber ! Oyun dünyası çok gelişecek bu güncellemeyle! Valve olmasa napardık acaba Gtx1080Ti'leri Vega64lerin hakkını nasıl verirdik böyle güncel,süper grafikli oyunlar çıkartmasa!
Ea,Ubisoft yepyeni oyunlarıyla geliyor (Star Wars Battlefront 2 , Anthem,Need For Speed Payback,Far Cry 5, Assassin's Creed Origins) ama bu kadar konuşulmuyor.
Valve bir skin çıkartsa, basit bir map güncellemesi yapsa bir konuşuluyor bir konuşuluyor.Bu kadar valve hayranı olunacağına keşke biraz tepki gösterse insanlar bu şirket neden 2013ten beridir oyun çıkartmıyor, oyun içi eşyaları ve skinleri fahiş fiyatlara satmakla uğraşıyor diye. Tabi 1000-2000 saat aynı oyunu oynamış birine ne anlatsan boş biraz.
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KaanDE34 1 yıl
Yeni sürümü denemis biri olarak
Sesleri begenmedim. adam artik gökten düser gibi ses cikariyo en ufak bi yerden düsse bile. dust artik dust degil. daha önce benzeri maplar görmüstüm. t den direk b tünele baglaniliyodu. öyle birsey beklerken ortalikda mercedeslerin oldugu pcyi daha fazla kastiran bir map geldi :) rezalet
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murdocklawless 1 yıl
dust2 hiç oynamadığım bir harita olduğu için beni ilgilendirmeyen haberdir.
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Piêr Dé Sans 1 yıl murdocklawless
el ısındırmak için güzel oluyor. onun dışında benim için bir nuke değil.

Ama Türk haritasıdır Dust2. sırf bu yüzden turnuvalardan çıkartıldı
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CaptainErturan 1 yıl
Beta video çekmiş inferno 2 sanki
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steam, Valve ve
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