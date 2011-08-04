CTL'den 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlarında led aydınlatmalı LCD monitörler

Portland merkezli CTL firması, 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlu olmak üzere üç yeni LED aydınlatmalı LCD monitörünü yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan LP2151, LP2361 ve LP2701, 2 milisaniye tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellik listesini paylaşmakta.







HDMI, DVI-D ve analog bağlantı seçenekleriyle gelen LCD monitörlerde stereo hoparlörlere ve bunlara ek olarak kulaklık girişine yer verilmiş. Standart LCD monitörlerde kıyasla %40'a varan daha düşük enerji tüketimi iddiası taşıyan modellerden LP2151'in 216$, LP2361'in 258$ ve LP2701'in 330$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.



