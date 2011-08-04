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CTL'den 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlarında led aydınlatmalı LCD monitörler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
1
4
Monitör
knight
Haber Editörü
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CTL'den 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlarında led aydınlatmalı LCD monitörler
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Portland merkezli CTL firması, 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlu olmak üzere üç yeni LED aydınlatmalı LCD monitörünü yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan LP2151, LP2361 ve LP2701, 2 milisaniye tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 300 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi teknik özellik listesini paylaşmakta.

HDMI, DVI-D ve analog bağlantı seçenekleriyle gelen LCD monitörlerde stereo hoparlörlere ve bunlara ek olarak kulaklık girişine yer verilmiş. Standart LCD monitörlerde kıyasla %40'a varan daha düşük enerji tüketimi iddiası taşıyan modellerden LP2151'in 216$, LP2361'in 258$ ve LP2701'in 330$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması bekleniyor.

CTL'den 21.5-inç, 23.6-inç ve 27-inç boyutlarında led aydınlatmalı LCD monitörler
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brev 8 yıl
Güzel bir ürüne benziyor.Bakalım bizim ülkemizde fiyatlar nasıl olacak.Kağıt üzerindeki özellikleri göz dolduruyor.Bilişim fuarlarında bizzat görüp denemek lazım...
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ColDasHeLL 8 yıl
nasıl ekran güzelmi alınırmı arkadaşlar
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DH Misafiri 8 yıl
27 inç orda 330 dolarsa burda 700den aşağı satmazlar söliyim de
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maliahmet 8 yıl
27İNÇ ÜLKEMİZDE 400DOLAR OLSA İYİ SATILIR
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