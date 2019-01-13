Huawei, Polonya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan çalışanını görevden aldı

Teknoloji Editörü
Çinli akıllı telefon üreticisi uzun bir süredir casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun son örneği ise Polonya'da görev yapan bir Huawei çalışanının gözaltına alınması olmuştu. Teknoloji devi sessizliğini bozdu ve gözaltına alınan çalışanının, Huawei'den bağımsız hareket ettiği gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı.
Huawei açıklama yaptı
Huawei'nin Polonya satış direktörü olan Wang Weijing, ülkedeki bir güvenlik görevlisi ile işbirliği yaparak casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Başta konuya mesafeli duran ve araştırma yaptıklarını belirten Huawei ise suskunluğunu bozarak bir açıklama yaptı.İşte şirketin konuyla ilgili açıklaması: "Huawei, Polonya yasalarını çiğneme şüphesiyle tutuklanan Bay Wang Weijing'nin istihdamını sona erdirme kararı aldı. Huawei'nin iş sözleşmesinin şart ve koşullarına uygun olarak bu kararı verdik, çünkü söz konusu olay Huawei'yi itibarsızlaştırdı." Öte yandan Çin hükümetinin, Polonya'nın bu casusluk iddialarını reddettiği de gelen haberler arasında.
https://www.businessinsider.com/r-huawei-says-sacks-employee-in-poland-that-was-arrested-on-spying-charges-2019-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hanedan Huawei ye ciddi maddi destegi ile kisa surede birden parladi ozellikle son yillarda .
Turkiye'de de altyapida Huawei in sunduklari ile cezbedici olmasina karsi istihbarat acigi da ciddi verilmektedir.
Hanedan in bir istegi de bilgi ve bilgiye edinme bilgi gucu . ..
Turkiye de tesaduf denilen bircok ulke genelinde gorulen bircok kesintiler aksamalar bunlarin isi oldugu dusunulmektedir .
Sonucta Turkiye altyapisini bilgiyi Hanedana vermistir ... Cin de elbette strateji odakli yeni teknolojik planlar vs ve askeri projeleri de Cin elbette degerlendiriyordur! ...
Turkiye de taseronlari vardir kendileri bizzat gorunmezler tipki Huawei gibi ...
Gerci Turkiye yi dinlemeyen kuresel ulkeler hatta bolge ulkeleri mi kaldi ! ...
Hirsizlar katiller suc isleyenler elbette korkuyorlardir o da baska boyutu ...