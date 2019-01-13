Huawei, Polonya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan çalışanını görevden aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi uzun bir süredir casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun son örneği ise Polonya'da görev yapan bir Huawei çalışanının gözaltına alınması olmuştu. Teknoloji devi sessizliğini bozdu ve gözaltına alınan çalışanının, Huawei'den bağımsız hareket ettiği gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı.

Huawei açıklama yaptı

Huawei'nin Polonya satış direktörü olan Wang Weijing, ülkedeki bir güvenlik görevlisi ile işbirliği yaparak casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Başta konuya mesafeli duran ve araştırma yaptıklarını belirten Huawei ise suskunluğunu bozarak bir açıklama yaptı.

https://www.businessinsider.com/r-huawei-says-sacks-employee-in-poland-that-was-arrested-on-spying-charges-2019-1

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İşte şirketinilgili açıklaması: "Huawei, Polonya yasalarını çiğneme şüphesiyle tutuklanan Bay Wang Weijing'nin istihdamını sona erdirme kararı aldı. Huawei'nin iş sözleşmesinin şart ve koşullarına uygun olarak bu kararı verdik, çünkü söz konusu olay Huawei'yi itibarsızlaştırdı." Öte yandanPolonya'nın bu casusluk iddialarınıde gelen haberler arasında.