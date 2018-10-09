Call of Duty: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı

FPS ve Battle Royale severlerin büyük bir merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi çıkışına artık yalnızca birkaç gün kaldı. Geliştirici stüdyo Treyarch, oyunun sistem gereksinimlerini de nihayet bugün resmen açıkladı.
Treyarch'ın Reddit'te yayınladığı sistem gereksinimleri dört farklı kategoriye ayrılmış. Minimum ve önerilen sistemlerin yanı sıra rekabetçi oyuncular ve 4K ultrada akıcı bir performans almak isteyenler için de sistem gereksinimleri görebiliyoruz. Black Ops 4, yüksek yenileme hızları ve akıcı 4K deneyimi için çok güçlü bir sistem istiyor.
Minimum
OS: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)
CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB/ GeForce GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB
HDD: 55 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580
HDD: 55 GB
1080p'de Yüksek Yenileme (Rekabetçi)
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 Ekran Kartları
HDD: 55 GB
4K Ultra'da akıcı performans
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti
HDD: 55 GB
Call of Duty: Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de çıkacak. Oyunun Blackout isimli battle royale modu özellikle merakla bekleniyor.
Treyarch'ın Reddit'te yayınladığı sistem gereksinimleri dört farklı kategoriye ayrılmış. Minimum ve önerilen sistemlerin yanı sıra rekabetçi oyuncular ve 4K ultrada akıcı bir performans almak isteyenler için de sistem gereksinimleri görebiliyoruz. Black Ops 4, yüksek yenileme hızları ve akıcı 4K deneyimi için çok güçlü bir sistem istiyor.
Minimum
OS: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)
CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB/ GeForce GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB
HDD: 55 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580
HDD: 55 GB
1080p'de Yüksek Yenileme (Rekabetçi)
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 Ekran Kartları
HDD: 55 GB
4K Ultra'da akıcı performans
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti
HDD: 55 GB
Call of Duty: Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de çıkacak. Oyunun Blackout isimli battle royale modu özellikle merakla bekleniyor.
https://www.reddit.com/r/Blackops4/comments/9mkdxw/blackops_4_pc_the_specs_launch_times/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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