Call of Duty: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı

FPS ve Battle Royale severlerin büyük bir merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi çıkışına artık yalnızca birkaç gün kaldı. Geliştirici stüdyo Treyarch, oyunun sistem gereksinimlerini de nihayet bugün resmen açıkladı.



Treyarch'ın Reddit'te yayınladığı sistem gereksinimleri dört farklı kategoriye ayrılmış. Minimum ve önerilen sistemlerin yanı sıra rekabetçi oyuncular ve 4K ultrada akıcı bir performans almak isteyenler için de sistem gereksinimleri görebiliyoruz. Black Ops 4, yüksek yenileme hızları ve akıcı 4K deneyimi için çok güçlü bir sistem istiyor.



Minimum



OS: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)

CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB/ GeForce GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB

HDD: 55 GB



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580

HDD: 55 GB



1080p'de Yüksek Yenileme (Rekabetçi)



İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 Ekran Kartları

HDD: 55 GB



4K Ultra'da akıcı performans



İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X

RAM: 16GB

Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti

HDD: 55 GB



Call of Duty: Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de çıkacak. Oyunun Blackout isimli battle royale modu özellikle merakla bekleniyor.

https://www.reddit.com/r/Blackops4/comments/9mkdxw/blackops_4_pc_the_specs_launch_times/