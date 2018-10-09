Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Call of Duty: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı

Önümüzdeki günlerde oyun severlerle buluşacak olan Call of Duty: Black Ops 4 için resmi sistem gereksinimleri belli oldu. İşte Treyarch'ın açıkladığı sistemler:
7 ay
5,9b
1
8
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FPS ve Battle Royale severlerin büyük bir merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi çıkışına artık yalnızca birkaç gün kaldı. Geliştirici stüdyo Treyarch, oyunun sistem gereksinimlerini de nihayet bugün resmen açıkladı.

Treyarch'ın Reddit'te yayınladığı sistem gereksinimleri dört farklı kategoriye ayrılmış. Minimum ve önerilen sistemlerin yanı sıra rekabetçi oyuncular ve 4K ultrada akıcı bir performans almak isteyenler için de sistem gereksinimleri görebiliyoruz. Black Ops 4, yüksek yenileme hızları ve akıcı 4K deneyimi için çok güçlü bir sistem istiyor.

Minimum

OS: Windows 7 veya daha yükseği (64-bit)
CPU: Intel Core i3-4340/ AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2GB/ GeForce GTX 1050 2GB veya Radeon HD 7950 2GB
HDD: 55 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i5-2500k/ Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1060 6GB veya Raden R9 390/ AMD RX 580
HDD: 55 GB

1080p'de Yüksek Yenileme (Rekabetçi)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: Intel i7-8700K/ AMD Ryzen 1800X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080 veya Radeon RX Vega 64 Ekran Kartları
HDD: 55 GB

4K Ultra'da akıcı performans

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
CPU: i7-8700K/ AMD Ryzen 2700X
RAM: 16GB
Ekran Kartları: GeForce GTX 1080Ti
HDD: 55 GB

Call of Duty: Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de çıkacak. Oyunun Blackout isimli battle royale modu özellikle merakla bekleniyor. 

https://www.reddit.com/r/Blackops4/comments/9mkdxw/blackops_4_pc_the_specs_launch_times/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pasa king 7 ay en beğenilen
12 Eylül'de çıkacak
yalnız bizim takvim 9 ekim i gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
adam full hd bahsetmiş başlıga bak
1080p'de Yüksek Yenileme (Rekabetçi)
sen yanlış anlamışsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 7 ay
Vay anam vay, 8 GB Ram "Minimum" lara düştü.
1 sene sonra listeye de girmez herhalde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 7 ay
Treyarch yaptıysa bu oyun oynanmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 7 ay
Rekabetci ıçin söylenen sistem uçuk .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 7 ay
Önerilen iyiyde rekabetçi sanki fazla sistem istiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pasa king 7 ay en beğenilen
12 Eylül'de çıkacak
yalnız bizim takvim 9 ekim i gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 ay pasa king
12 Ekim olacak tabi ki.
Düzelttim hemen çok teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Huawei'nin yapay zekalı yeni yongaları Qualcomm ve Nvidia ile yarışacak 7 ay Ghostbusters zengin gerçeklik oyunu ön kayda başladı 7 ay Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor 7 ay Honor 8C geliyor 7 ay İddia: Çin donanımsal saldırı ile ABD'li telekomünikasyon şirketlerine sızdı 7 ay Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci 7 ay Marshall yeni kulak içi, bluetooth kulaklığı Minor II'yi piyasaya sürdü 7 ay Google, Lens'i Pixel 3 ve 3 XL'in kamerasına entegre etti 7 ay Oyuncu odaklı Huawei Mate 20X geliyor 7 ay Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4 7 ay Google Pixel USB-C kulaklıklar duyuruldu 7 ay Cyberpunk 2077'de Türkçe dil desteği olacak mı? Resmi açıklama geldi 7 ay Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı 7 ay NASA, Hubble'ın 'güvenli moda' alındığını açıkladı 7 ay TomTom ve INRIX'e göre İstanbul'da trafik giderek azalıyor 7 ay Pentagon virüs yayabilen böcek ordusu kurmak istiyor 7 ay Google’ın akıllı ekranı ile tanışın 7 ay Google’ın ilk Chrome OS tableti Pixel Slate tanıtıldı 7 ay Google Pixel 3 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay iOS 12.0.1 güncellemesi ile iPhone Xs'lerdeki Wi-Fi ve şarj sorunları düzeltildi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty: Black Ops 4 sistem gereksinimleri açıklandı Sonraki Yeni nesil iPad Pro'nun sahip olacağı özellikler ortaya çıktı 7 ay 4K NBA 2K19 Video İnceleme 7 ay Dünya Sağlık Örgütü, sigara fiyatının artırılmasını istiyor 7 ay Boeing CEO'su: Sürücüsüz uçan arabalar beş yıl içinde göklerde olacak 7 ay Enflasyonla mücadele için web sitesi kuruldu 7 ay Ünlü kripto para borsası DSX, ABD'den önce Türkiye'de 7 ay Sony, ABD'de korsan oyun yüklü PS4 satışı yapan kişiye dava açtı 7 ay ''Hyperloop yolculuğu, tren yolculuğundan pahalı olmayacak'' 7 ay Google Plus platformu kapanıyor 7 ay Google, Pentagon'a bulut depolama hizmeti sunmayacak 7 ay Demiryollarından elektrik çalarak madencilik yapan adam 7 ay Milli füzeleri birbirine bağlayacak teknoloji: KEMENT ilk aşamayı geçti 7 ay Microsoft çevrim içi oyun hizmeti xCloud’u duyurdu 7 ay HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud MIX 7 ay EVGA küçük yapılara SuperNOVA GM SFX güç kaynaklarını sunar 7 ay Asus ve G.Skill çift kapasiteli DDR4 bellekleri duyurdu 7 ay HMD Global yeni bir Nokia telefonu daha tanıtacak 7 ay Zararlı yazılım geliştirmekten 14 yıl hapis cezası yedi 7 ay Google Pixel Mini sesleri 7 ay Google kullanıcılarının da veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim