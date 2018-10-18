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Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı

FPS ve Battle Royale severlerin merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4, geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. Activision oyunla ilgili bazı istatistikler paylaştı.
7 ay
4,4b
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6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz hafta yayınlanan Call of Duty: Black Ops 4, oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yayıncı firma Activision, bugün yapılan bir açıklamada yeni Call of Duty oyununun ilk üç gün içerisinde tam 500 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Black Ops 4, böylece yılın piyasalara en hızlı giriş yapan oyunu oldu.

2018'te daha önce Far Cry 5 satışa çıktığı ilk yedi gün içerisinde 310 milyon dolarlık satış yapmıştı. Black Ops 4'ün bu anlamda açık bir farkla liderliğe oturduğunu görüyoruz. Diğer taraftan sinema dünyasından bir örnek verecek olursak da Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda dünya genelinde toplam 640 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.

500 milyon dolarlık satış elbette oldukça etkileyici ancak yayıncı firma Activision'ın Black Ops 4'ten beklentileri aslında biraz daha yüksekti. Zira serinin bir önceki oyunu Call of Duty: WWII de ilk üç gün içerisinde yine benzer bir satış rakamı elde etmişti. Dolayısıyla Black Ops 4'ün daha hızlı bir giriş yapması bekleniyordu. Firma 10 milyon adetlik satış beklerken bu sayı yaklaşık 8.3 milyonda kalmış.

Oyunla ilgili bazı istatistikler de veren Activision; oyuncu başına oynanan ortalama süre, toplam oynama süresi ve aynı anda oynayan oyuncu sayısı anlamında seri tarihinin rekoruna imza atıldığını söylüyor. Ayrıca Twitch platformu üzerindeki izlenme sayılarında da yine yeni bir seri rekoru kırılmış.

'Blackout' moduyla özellikle de Battle Royale severlerin ilgisini çeken Black Ops 4, 12 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlandı. Black Ops 4 ayrıca herhangi bir hikaye modu içermeyen ilk Call of Duty oyunu olmasıyla da dikkat çekmişti.

https://variety.com/2018/gaming/news/call-of-duty-black-ops-4-sales-1202984125/ Yorum Yaz
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bluedevil866 7 ay en beğenilen
amerikali bebeleri eglendirir...
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10ff 7 ay
Zorrenti çıktı mı?
oyuna para verecek değilim...
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AL3ATROS 7 ay
Yanlış bilmiyorsam DLC lere ilk para isteyende Activision dı,şimdide hikaye modunu kaldırdı aç gözlü firma ,sırf Call of duty diye bu parayı vermem şahsen.
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Galatas4ray 7 ay
50 liraya pubg varken buna niye 60 dolar vereyim?
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damn2u 7 ay
Hem fiyat yüksek hem de steam'de satılmıyor. Steam de yatan bakiyelerle alma şansımızı da kaybettik.
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bluedevil866 7 ay en beğenilen
amerikali bebeleri eglendirir...
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TheNewAtilla 7 ay
Call of duty: check in
Black ops: check in
Asıl oyun ise: blackout
Son dönemin modası: Çok satan aktif serileri bambaşka bir şeye dönüştürüp millete 60 dolardan itelemek.
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