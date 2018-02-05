Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, COD Black Ops 4'ün duyurusu bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Oyunun modern zamanlarda geçmesi ve günümüzü konu alacağı da gelen bilgiler arasında.
1 yıl
3b
1
17
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Call of Duty, Battlefield karşısındaki azami yenilgisini unutturmak istiyor. Call of Duty WWII ileistediği başarıyı yakalayamayan Call of Duty’nin isim haklarını sahip Activision, oyunun eski günlerine dönebilmesi adına yaklaşık olarak üç yıl önce son verdiği Black Ops serisinin devamını getirecek gibi gözüküyor. Endüstri uzmanı ve editör Marcus Sellars'a göre, bu yıl içerisinde Call of Duty Black Ops 4'ün duyurusu gerçekleştirilecek. 
Marcus Sellars, Twitter hesabından oyunla ilgili birkaç ipucu vermeyi de es geçmedi. Sellars attığı Tweet'de  Call of Duty'nin bir sonraki oyunun COD Black Ops 4 olduğunu ve oyunun PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkış yapacağını söylüyor. Ayrıca oyunun modern zamanlara dayanacağı da belirtiliyor.
Activision tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı lakin oyunun ilkbahar aylarında duyurulması ve her yıl Kasım ayında olduğu gibi çıkış yapması bekleniyor. Bakalım COD Black Ops 4 ile Call of Duty serisi eski günlerine dönecek mi?

https://gadgets.ndtv.com/games/news/call-of-duty-black-ops-4-nintendo-switch-ps4-xbox-one-pc-2018-1808840 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Balance 1 yıl en beğenilen dr20mouse
Woods veya Mason gelecek hocam ne Captain Price'ı.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
hadi artık çıksında bi sipariş verelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
yahu bırakın gelsin ! 2 günlük işi var zaten oynayacağız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Pan 1 yıl
uzaylılar olmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
activision para göz bir firma olmasa çoktan akıllanıp her sene oyunun haklarını Treyarch'a satardı, çünkü diğer 2 firma (Infinity Ward ve Sledgehammer Games)artık bu işi beceremiyorlar. Son çıkan 2 cod oyunuda rezalet özellikle Call of Duty: WWII çok beklentim vardı, ama oyunun kötü olduğu açık betada belliydi, Oyun yapısı,haritalar, silahlar,gereksiz yere oyundan çıkartılan perkler ve tabiki'de betada cirit atan hileciler. Firmaların özelliklede anti-cheat firmalarının artık pc oyunlarında daha fazla önlem almaları gerekiyor yoksa bu tarz oyunların yakında pc'lere çıkmayacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
O eski başarıyı yakalamak istiyorsa Modern Warfare serisine devam edilmeli. MW zamanında bana göre en iyisiydi, oynayanları bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Nefer- 1 yıl
Aslında İnfinite Warfare kaliteli bir oyun ancak Black Ops hastalığı Ww2 getirdi. Eskiye olan atıflar sebebiyle zoraki bir Black Ops 4 geleceği kanaatindeyim. Bence beklentinin altında kalacak. Benim fikrim bu yönde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 1 yıl
şu oyun motorunu değiştirsinler artık. nerde bf1 grafikleri nerde son çıkan cod oyunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltrAslan_06 1 yıl
Cod deyince artık midem bulanmaya başlıyor. '' O eski halinden eser yok '' şimdi diyorum,içimden...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 1 yıl
Bu cod seriside bitti okeye dönüyor. Daha bugün öğrendim. Çok sevdiğimiz modern warfare 2nin geliştirici maliyeti 50 milyon dolarken, reklam maliyetleri 200 milyon dolarmış. Bu rakamlar herşeyi açıklıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 1 yıl
Su oyunun tek bir kitlesi var o da konsol
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, call of duty ve
7 etiket daha savaş oyunu activision call of duty black ops serisi call of duty black ops 4 Oyunlar Yazılım Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İngiliz bankalarından Bitcoin yasağı 1 yıl McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak 1 yıl ABD Senatosu'nda gündem Bitcoin 1 yıl 45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı 1 yıl DRAM ve NAND yongalarında fiyatlar düşmek bilmiyor: %20 artış kapıda! 1 yıl 2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi 1 yıl Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak 1 yıl Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi 1 yıl G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu 1 yıl İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı 1 yıl Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor 1 yıl Elon Musk alev makinesinin ismini değiştiriyor 1 yıl Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı 1 yıl Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor 1 yıl Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak 1 yıl Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video 1 yıl Nokia 7 Plus'ın görselleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi cep telefonu-kanser ilişkisini çürüttü 1 yıl Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor! 1 yıl Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı Sonraki Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı 1 yıl Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek 1 yıl Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm 1 yıl HTC Breeze geri dönüyor 1 yıl Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor 1 yıl PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir? 1 yıl BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı 1 yıl Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Yeni iPhone'lar çift SIM kart desteğine sahip olabilir 1 yıl Netflix, YouTube gibi dijital servislere RTÜK denetimi geliyor 1 yıl Kablosuz şarj teknolojisi nasıl çalışıyor? 1 yıl Microsoft, Windows 10 S'i bağımsız bir sürüm yerine "S Modu" olarak sunacak 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim