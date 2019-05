Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı

Call of Duty, Battlefield karşısındaki azami yenilgisini unutturmak istiyor. Call of Duty WWII ileistediği başarıyı yakalayamayan Call of Duty’nin isim haklarını sahip Activision, oyunun eski günlerine dönebilmesi adına yaklaşık olarak üç yıl önce son verdiği Black Ops serisinin devamını getirecek gibi gözüküyor. Endüstri uzmanı ve editör Marcus Sellars'a göre, bu yıl içerisinde Call of Duty Black Ops 4'ün duyurusu gerçekleştirilecek.

Marcus Sellars, Twitter hesabından oyunla ilgili birkaç ipucu vermeyi de es geçmedi. Sellars attığı Tweet'de Call of Duty'nin bir sonraki oyunun COD Black Ops 4 olduğunu ve oyunun PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkış yapacağını söylüyor. Ayrıca oyunun modern zamanlara dayanacağı da belirtiliyor.

Activision tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı lakin oyunun ilkbahar aylarında duyurulması ve her yıl Kasım ayında olduğu gibi çıkış yapması bekleniyor. Bakalım COD Black Ops 4 ile Call of Duty serisi eski günlerine dönecek mi?

https://gadgets.ndtv.com/games/news/call-of-duty-black-ops-4-nintendo-switch-ps4-xbox-one-pc-2018-1808840