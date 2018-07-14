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Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı

Call of Duty serisinin senaryo modu içermeyen ilk oyunu Black Ops 4, beta sürecine girmeye hazırlanıyor. Oyunun Ağustos ve Eylül aylarında iki farklı betası yapılacak.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Activision ve geliştirici stüdyo Treyarch, FPS severlerin merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün beta sürecine dair ilk bilgileri nihayer bugün verdi. Yapılan açıklamalara göre Black Ops 4, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere iki farklı betaya sahip olacak.

Treyarch, Black Ops 4'ün Ağustos ayında öncelikle klasik bir 'multiplayer betası' yapılacağını söylüyor. Daha sonra ise Eylül ayında oyunun merakla beklenen Battle Royale modu 'Blackout' için ikinci bir beta yapılacak.

Treyarch'ın Ağustos ayındaki multiplayer beta için verdiği tarih listesi:

  • PlayStation 4 (3-6 Ağustos arası)
  • PlayStation 4 ve Xbox One (10-13 Ağustos arası)
  • PC Open Beta (10*/11-13 Ağustos arası)
Multiplayer betayı ilk kez PS4 kullanıcıları deneyimleme fırsatı yakalayacak. Bir hafta sonra ise bu sefer PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları aynı anda betayı test edecekler. Ancak PC platformunda 10 Ağustos'ta betaya giriş yapmak isteyenlerin Black Ops 4'ü ön sipariş vermiş olmaları gerekiyor. Ön sipariş vermediyseniz 11 Ağustos'ta katılabileceksiniz.

Treyarch, Blackout modunun Eylül ayındaki betası içinse şu an için herhangi bir tarih vermemiş. Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de oyuncularla buluşacak.

https://www.pcgamer.com/call-of-duty-black-ops-4-multiplayer-beta-will-include-the-blackout-battle-royale-mode/ Yorum Yaz
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maxmania 10 ay
yaptıkları ilginç bir deneme. eskiler bilir normalde quake ve unreal oyunları hikaye tabanlıydı sonrasında her iki seri de sadece çok oyunculu oyun çıkararak şanslarını denediler. quake 3 ve unreal tournament oyunları oyuncular tarafından kabul görse de, sonrasında hikaye eklentili oyunlara geri döndüler.
bu oyun büyük ihtimal serideki tek hikayesi (tek kişilik modu) olmayan oyun olarak kalacak.
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tahir40 10 ay
Bunca zaman yapılan yorum sayısından(0) insanların ne kadar ilgi gösterdiği açık CoD serisine. BO3 ücretsiz verdiler, biraz takıldım millet uçuyor kaçıyor abuk subuk teknolojilerin arasında balta ve ok atıyor, kapattım. Sonra 2. dünya savaşına geri döndük dediler, biraz bakayım diye korsan indirdim, hala arada oynadığım Cpt. Price'lı CoD4 MW tadından çok uzak.
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