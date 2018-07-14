Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı

Activision ve geliştirici stüdyo Treyarch, FPS severlerin merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün beta sürecine dair ilk bilgileri nihayer bugün verdi. Yapılan açıklamalara göre Black Ops 4, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere iki farklı betaya sahip olacak.
Treyarch, Black Ops 4'ün Ağustos ayında öncelikle klasik bir 'multiplayer betası' yapılacağını söylüyor. Daha sonra ise Eylül ayında oyunun merakla beklenen Battle Royale modu 'Blackout' için ikinci bir beta yapılacak.
Treyarch'ın Ağustos ayındaki multiplayer beta için verdiği tarih listesi:
- PlayStation 4 (3-6 Ağustos arası)
- PlayStation 4 ve Xbox One (10-13 Ağustos arası)
- PC Open Beta (10*/11-13 Ağustos arası)
Treyarch, Blackout modunun Eylül ayındaki betası içinse şu an için herhangi bir tarih vermemiş. Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de oyuncularla buluşacak.
https://www.pcgamer.com/call-of-duty-black-ops-4-multiplayer-beta-will-include-the-blackout-battle-royale-mode/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu oyun büyük ihtimal serideki tek hikayesi (tek kişilik modu) olmayan oyun olarak kalacak.