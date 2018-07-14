Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı

Activision ve geliştirici stüdyo Treyarch, FPS severlerin merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 4'ün beta sürecine dair ilk bilgileri nihayer bugün verdi. Yapılan açıklamalara göre Black Ops 4, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere iki farklı betaya sahip olacak.

Treyarch'ın Ağustos ayındaki multiplayer beta için verdiği tarih listesi:

PlayStation 4 (3-6 Ağustos arası)

PlayStation 4 ve Xbox One (10-13 Ağustos arası)

PC Open Beta (10*/11-13 Ağustos arası)

Treyarch, Blackout modunun Eylül ayındaki betası içinse şu an için herhangi bir tarih vermemiş. Black Ops 4; PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 12 Ekim'de oyuncularla buluşacak.

https://www.pcgamer.com/call-of-duty-black-ops-4-multiplayer-beta-will-include-the-blackout-battle-royale-mode/

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Treyarch, Black Ops 4'ün Ağustos ayında öncelikle klasik bir 'multiplayer betası' yapılacağını söylüyor. Daha sonra ise Eylül ayında oyunun merakla beklenen Battle Royale modu 'Blackout' için ikinci bir beta yapılacak.Multiplayer betayı ilk kez PS4 kullanıcıları deneyimleme fırsatı yakalayacak. Bir hafta sonra ise bu sefer PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları aynı anda betayı test edecekler. Ancak PC platformunda 10 Ağustos'ta betaya giriş yapmak isteyenlerin Black Ops 4'ü ön sipariş vermiş olmaları gerekiyor. Ön sipariş vermediyseniz 11 Ağustos'ta katılabileceksiniz.